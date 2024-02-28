2024'ün En Popüler 10 Yaşam Trendi

Minimalizm rüzgarları gardıroplarımızı da sarmış durumda. Az ama öz parçalardan oluşan kapsül gardıroplar hem çevreyi koruyor hem de bize 'ne giysem' derdinden kurtarıyor.

2024, hayal gücümüzün sınırlarını zorlayan ve yaşam kalitemizi artıran bu trendlerle dolu bir yıl olacak. Hangisini denemek istiyorsunuz?