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2024’te Nereler Gezilir? İşte 2024 İçin Her Aya Özel Seyahat Rehberi

etiket 2024’te Nereler Gezilir? İşte 2024 İçin Her Aya Özel Seyahat Rehberi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 14:01

Ülkemiz turistik açıdan tam bir cennet! 2024 ajandanızı şimdiden hazırlayın, her aya özel gezi rehberimize bir göz atın!

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Ocak / Erzurum - Palandöken

Ocak / Erzurum - Palandöken

Ocak ayında gidilebilecek en güzel yerlerden biri Erzurum'daki Palandöken. Kış tatilini doyasıya yapabileceğiniz bir yer olan Palandöken içinizdeki kış mevsimi aşkını da hararetlendirecek. Palandöken gezisi için bölgeye geldiğimizde zengin bir içeriğe sahip olan Erzurum mutfağını da tanımanın ve bu lezzetleri denemenin isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Hayvansal gıdalara dayalı yemeklerin daha çok tüketildiği yörede en bilinen lezzet 'Cağ Kebabı'dır.

Şubat / Sinop - Boztepe Burnu

Şubat / Sinop - Boztepe Burnu

Boztepe Burnu üzerine kurulmuş Sinop, Orta Karadeniz’de yer almakta. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulunduran şehir, Karadeniz’in en kuzey noktasında bulunuyor. Şubat ayında bu nadide yeri mutlaka görmelisiniz.

Mart / Amasra

Mart / Amasra

Bir liman kenti olan Amasra, Mart ayının görülmeye değer rotalarından biri diyebiliriz. Adaları, eşsiz güzellikteki doğası ve havasıyla sizi büyüleyecek bir bölge.

Nisan / Adana

Nisan / Adana

Kabul edelim ki yaz mevsiminin kavurucu sıcağında Adana'ya gitmek çok zor. Nisan ayı Adana gezisi için biçilmiş kaftan. Üstelik Adana'nın Portakal Çiçeği Festivali de bu ayda düzenleniyor.

Mayıs / Antalya

Mayıs / Antalya

Mayıs ayı Antalya'nın belki de en güzel zamanı diyebiliriz. Baharın o aşk ve huzur kokan havası sizi Antalya sahillerinde karşılayacak.

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Haziran / Muğla - Akyaka

Haziran / Muğla - Akyaka

Marmaris ile Muğla ilinin ortasında bulunan Akyaka, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı bir cennet gibi sanki. Deniz ve ormanın iç içe hali sizi kendinize getirecek. Haziran aynı için ajandanızı şimdiden doldurun.

Temmuz / Cunda Adası

Temmuz / Cunda Adası

Türk ve Rum mutfağı karması olan tadına doyulmaz lezzetleri, denizi ve sokaklarıyla içinizi ısıtacak bir güzelliğe sahip olan Cunda, Temmuz ayı için biçilmiş kaftan. Geç ısınan deniziyle de sizi kavurucu sıcaklardan koruyacaktır.

Ağustos / Artvin

Ağustos / Artvin

Karadeniz’in en güzel şehirlerden biri olan Artvin, yazın en sıcak ayında gidilecek bir yer. Artvin, el değmemiş doğasıyla kesinlikle insanı yenileyen bir yer. Doğa tutkunu iseniz burası tam da size göre!

Eylül / Nevşehir - Kapadokya

Eylül / Nevşehir - Kapadokya

Sonbaharın gelişi hiç bu kadar güzel olmamıştı! Mistik yapısı ve göz dolduran güzelliğiyle Kapadokya sizi adeta bir masal diyarına ışınlayacak. Valizler hazırlansın, balonlar kalkıyor!

Ekim / Bolu - Yedigöller

Ekim / Bolu - Yedigöller

Yedigöller, Ekim’de gezebileceğiniz yerler arasında belki de en güzeli. Muhteşem doğasıyla sizi yeniden hayata döndürecek.

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Kasım / Denizli - Pamukkale

Kasım / Denizli - Pamukkale

Kasım ayında yapılacak bir tatil için önerilerden bahsederken termal tatile yer vermemek olmaz. Denizli’nin şifalı sularıyla ünlü ilçesi Pamukkale tam da ihtiyacınızı karşılayacak türden bir yer.

Aralık / Şanlıurfa - Göbeklitepe

Aralık / Şanlıurfa - Göbeklitepe

Türkiye'nin kültürel zenginlikleriyle dolu diğer rotalarından biri ise Göbeklitepe. Şanlıurfa'da yer alan Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak önemli arkeolojik alan olarak öne çıkıyor.

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