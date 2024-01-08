2024’te Nereler Gezilir? İşte 2024 İçin Her Aya Özel Seyahat Rehberi

Ocak ayında gidilebilecek en güzel yerlerden biri Erzurum'daki Palandöken. Kış tatilini doyasıya yapabileceğiniz bir yer olan Palandöken içinizdeki kış mevsimi aşkını da hararetlendirecek. Palandöken gezisi için bölgeye geldiğimizde zengin bir içeriğe sahip olan Erzurum mutfağını da tanımanın ve bu lezzetleri denemenin isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Hayvansal gıdalara dayalı yemeklerin daha çok tüketildiği yörede en bilinen lezzet 'Cağ Kebabı'dır.