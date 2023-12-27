2024‘te Erteleme Alışkanlığını Bitiriyoruz!
2024‘te Erteleme Alışkanlığını Bitiriyoruz!
Merhaba Onedio Ailesi!
Bu köşeden sizlere günümüz dünyasında bütünsel olarak beynimize, bedenimize ve ruhumuza en iyi şekilde bakmanın kolay ve uygulanabilir yollarını sunuyorum. Bilimin geldiği son noktanın ışığında, sizlere sesleniyorum!
Yeni yıl kapıdayken, bu sene hedeflerimize ve arzularımıza ulaşmanın, bunun yanında hayatta daimi olarak motivasyon sağlamanın bilimsel metotlarını bugün sizler için açıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Erteleme huyumuzu yenmek amacıyla, öncelikle dopamin sistemimizin nasıl çalıştığını biraz anlamak gerekiyor. Bizi hayata bağlayan bu üç temel ilke ile başlıyoruz;
Peki günlük hayatımızda baz dopamin seviyemizi nasıl koruyabiliriz?
Ertelemenin üstesinden gelmenin bir başka bilimsel yolu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda