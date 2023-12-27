2024‘te Erteleme Alışkanlığını Bitiriyoruz!

Konunun detaylarını ve beynimizi pozitif anlamda “hacklemenin” formüllerini öğrenmek isterseniz videonun tamamını izleyebilirsiniz 😊

Şimdi devam edelim;

1. Arzu – Sahip olmak, istemek, almak, başarmak, yemek, içmek, öpmek, hepsi olabilir 😊

Bu hedefler öncelikle düşünce düzeyinde başlar.

2. Motivasyon/Aksiyon – Arzularımıza doğru, bizi eylemler ile harekete geçiren ana güç kaynağımız. O mekana, o amaca, o kişiye, o hedefe, o yiyeceğe & içeceğe doğru yönlenmiş eylemlerin içinde kendimizi buluyoruz veya seçimler yaparak oraya doğru ilerliyoruz.

3. Ödül (Veya Ödülün Eksikliği) – Ödülümüz / Arzumuz / Hedefimiz ne ise, hepimiz onu özünde biliyoruz. Ama ödülün eksikliğinin ihtimali, en az ödülün kendisi kadar bizi aksiyona geçiren bir araç. Sonuçta ona ulaşmak için eylemlere geçiyoruz, ulaşamama ihtimali de bize motivasyon sağlıyor.

Bir düşünceden eylemi gerçekleştirmeye kadar duyduğumuz arzular, rezervuarımızda ki dopamin seviyemizi yükseltiyor. Hedefe ulaştıktan sonra ise bu seviye başlangıç seviyesinin altına kadar düşebiliyor. Bu sistem “sağlıklı” ve “sağlıksız” arasında ki farkla ilgilenmiyor, dolayısıyla bu seçimleri bilinçli olarak yapmalıyız. Bu spora gitmek de olabilir, bir bağımlılık unsuru da olabilir. Kendimizi düzenli olarak yüksek seviyelerde dopamin salınımını tetikleyen eylemlere maruz bırakırsak, zamanla temel seviyemizi düşürüyoruz. Bu dopaminsizlik çukurundan çıkmak git gide zorlaşıyor, motivasyonsuz kalıyoruz ve ertelemeye başlıyoruz. Sosyal medyada belirli bir süre geçirdikten sonra zihnen çöktüğünüz o anları bir hatırlayın 😊