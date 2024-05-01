2024 Mayıs Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
2024 Mayıs Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
Mayıs ayını eğlenerek geçirmek istiyorsanız bu liste tam da size göre! Sizin için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecek birbirinden keyifli konser ve festivalleri derledik...
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1. Vega Fest - 4 Mayıs
2. Nova Norda - 10 Mayıs
3. Mehmet Erdem - 11 Mayıs
4. Emir Can İğrek - 16-17-18 Mayıs
5. The Blaze - 18 Mayıs
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6. Ece Seçkin - 24 Mayıs
7. Scorpions - 23 ve 25 Mayıs
8. İbrahim Maalouf - 25 Mayıs
9. Hayko Cepkin - 26 Mayıs
10. Yalın - 31 Mayıs
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