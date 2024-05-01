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2024 Mayıs Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

etiket 2024 Mayıs Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 14:01

Mayıs ayını eğlenerek geçirmek istiyorsanız bu liste tam da size göre! Sizin için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilecek birbirinden keyifli konser ve festivalleri derledik...

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1. Vega Fest - 4 Mayıs

1. Vega Fest - 4 Mayıs

Ankara halkı eğlenceye hazırsa Vega Fest başlıyor! Vega Fest’te dünyaca ünlü elektronik sanatçısı Ümmet Özcan, rap müziğin önde gelen isimlerinden Murda ve alternatif rock müziğin yükselen grubu Skapova sahne alacak.

2. Nova Norda - 10 Mayıs

2. Nova Norda - 10 Mayıs

Eğer ayrılık acısı yaşıyorsanız bu konser tam size göre! Nova Norda, İstanbul'da yeni albümünün lansmanını yapacağı bu konser ile tüm aşk acılarını unutturacak! Bu konserden sonra kırık kalbiniz iyileşecek...

3. Mehmet Erdem - 11 Mayıs

3. Mehmet Erdem - 11 Mayıs

Acıyla dansı bir araya getirmeyi başaran Mehmet Erdem’in konserleri gereğinden fazla eğlenceli geçiyor! Erdem ile birlikte Hakim Bey’i bağıra bağıra söylemek için 11 Mayıs’ta Bursa’da buluşuyoruz!

4. Emir Can İğrek - 16-17-18 Mayıs

4. Emir Can İğrek - 16-17-18 Mayıs

Sakarya’da gerçekleştirilecek bu müzik festivali tam bir eğlence bombası! İlk gün Zeynep Bastık, Emir Can İğrek, Köfn ve Emre Balık; ikinci gün maNga, Fatma Turgut, Erdem Yener ve Hayki; son gün ise Emre Aydın, Lvbel C5, Mavi Gri ve M Lisa sahne alacak.

5. The Blaze - 18 Mayıs

5. The Blaze - 18 Mayıs

Elektronik müzik seviyorsanız 18 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta The Blaze ile buluşuyorsunu demektir! Müziğin yanı sıra görsel bir şov da sunan ikili, elektronik müziği bambaşka bir seviyeye taşıyor.

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6. Ece Seçkin - 24 Mayıs

6. Ece Seçkin - 24 Mayıs

Dans etmek ve içinizdeki enerjiyi atmak istiyorsanız Ece Seçkin konseri tam da aradığınız şey olabilir! 24 Mayıs akşamı İzmir'de konser verecek olan Seçkin, bu konser ile sana sınırsız bir eğlence sunacak!

7. Scorpions - 23 ve 25 Mayıs

7. Scorpions - 23 ve 25 Mayıs

Dünyaca ünlü Scorpions grubu İstanbul'da rock severlerin unutulmaz bir gece yaşaması için iki konser verecek. Umarız bu konserlere öncesinde bilet bulmuşsunuzdur, çünkü şu anda biletler tamamen tükendi...

8. İbrahim Maalouf - 25 Mayıs

8. İbrahim Maalouf - 25 Mayıs

Ölmeden önce yapılacaklar listesinde yer alması gereken İbrahim Maalouf konseri, 25 Mayıs’ta İstanbul’da olacak! Trampet ile mucizeler yaratan Maalouf’un parçaları size bambaşka şeyler hissettirecek…

9. Hayko Cepkin - 26 Mayıs

9. Hayko Cepkin - 26 Mayıs

Türkiye'de rock müziğin önde gelen ismi Hayko Cepkin'in performansı ile geçirilecek inanılmaz bir geceye kimse hayır diyemez herhalde. İstanbul'da gerçekleştirilecek bu konserde yerinizi almayı unutmayın.

10. Yalın - 31 Mayıs

10. Yalın - 31 Mayıs

Yalın'la birlikte unutulmaz şarkılarını bağıra bağıra söylemek ister miydiniz? O zaman bu konseri kaçırmamanız şart! Bu konsere gelenler İstanbul'da Yalın'la birlikte peri masalı gibi bir gece geçirecekler...

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