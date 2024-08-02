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2024 Ağustos Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser

etiket 2024 Ağustos Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 14:01

Ağustos ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!

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1. Sound of City - 2-3-4 Ağustos

1. Sound of City - 2-3-4 Ağustos

İzmir Alsancak'ta gerçekleştirilecek olan Sound of City müzik festivalinde ilk gün Nilüfer, ikinci gün Selda Bağcan, son gün ise Sertab Erener sahne alacak. Bu festival İzmirlilere iyi gelecek!

2. Mert Demir - 5 Ağustos

2. Mert Demir - 5 Ağustos

Ateşe Düştüm şarkısı ile listeleri alt üst eden Mert Demir, 5 Ağustos'ta Muğla'da sahne alacak. Datça Amfi Tiyatro'da Mert Demir şarkıları ile güzel bir akşam geçirmek gerçekten güzel bir fikir!

3. Ajda Pekkan - 6 Ağustos

3. Ajda Pekkan - 6 Ağustos

Türkçe popun en önemli sanatçılarından Ajda Pekkan'ın şarkılarına eşlik etmek için güzel bir fırsatınız var! Süperstar'la birlikte 6 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'na gidebilirsiniz!

4. Dolu Kadehi Ters Tut - 8 Ağustos

4. Dolu Kadehi Ters Tut - 8 Ağustos

Dolu Kadehi Ters Tut şarkılarına bağıra bağıra eşlik edebileceğiniz bir konser önerisiyle geldik! 8 Ağustos Marmaris Amfi Tiyatrosu'ndaki konserde çok eğleneceğinize şüphe yok.

5. Tiesto - 8 Ağustos

5. Tiesto - 8 Ağustos

Tiesto şarkıları ile kopmaya hazırsanız, başlıyoruz! Konser duyurulduğundan beri eğlenmeyi sevenler arasında büyük bir heyecan yaratmıştı ve sonunda sayılı gün kaldı...

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6. Göksel - 9 Ağustos

6. Göksel - 9 Ağustos

Benden Geçti Aşk şarkısını hep bir ağızdan Göksel'le birlikte söyleyeceğiniz o geceye hazır mısınız? Göksel'in en sevilen şarkılarını dinlemek için Alanya Açıkhava Tiyatrosu'ndaki bu konseri unutamayacaksınız.

7. Hip Hop is Back - 9 Ağustos

7. Hip Hop is Back - 9 Ağustos

Tur teknesinde yapılacak unutulmaz bir rap gecesine hazır mısınız? Yener Çevik, Defkhan ve Cash Flow'un baş sanatçılar olduğu Hip Hop is Back etkinliğinde Şam, Era7capone, Muşta, Orchi ve Tüzzün de sahne alacak.

8. Kalben, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz - 10 Ağustos

8. Kalben, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz - 10 Ağustos

Bu üç yetenekli kadını aynı sahnede buluşturan etkinliğe gitmeniz için sayısız sebep sayabiliriz! Yaş sınırlaması olmayan bu konser ile Ankaralılar güzel bir akşam geçirecek.

9. Büyük Ev Ablukada - 12 Ağustos

9. Büyük Ev Ablukada - 12 Ağustos

12 Ağustos tarihinde Bodrum'daysanız kaçırmamanız gereken bir konser var! Grubun sahne şovlarını izlemek, mutlaka ölmeden önce yapılacaklar listenizde yer almalı.

10. Gazapizm - 16 Ağustos

10. Gazapizm - 16 Ağustos

Rapseverlerin gitmek için can atacağı bir başka konser önerisiyle daha geldik. Parçalarıyla insanı gaza getirmeyi başaran Gazapizm, 16 Ağustos'ta İstanbul'da sahne alacak.

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11. Tan Taşçı - 17 Ağustos

11. Tan Taşçı - 17 Ağustos

Aşk acısı çekiyor veya kalbinizin en derinlerinde aşkı sonuna kadar hissediyorsanız sizin olmanız gereken yer Tan Taşçı konseridir! Tan Taşçı, 17 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da en sevilen şarkılarını sizlerle birlikte seslendirecek.

12. Fuerza Bruta Wayra - 22 Ağustos

12. Fuerza Bruta Wayra - 22 Ağustos

Bu seferki önerimiz ise bambaşka bir deneyim kazanmanızı sağlayan türden. Müzik, akrobasi, tiyatro, dans... 22 Ağustos'ta gerçek bir sahne şölenine eşlik etmek istiyorsanız Fuerza Bruta Wayra bileti alabilirsiniz!

13. Teoman - 24 Ağustos

13. Teoman - 24 Ağustos

Ağustos'tan son konser önerimiz ise Teoman! Türk rock müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Teoman ile unutulmaz bir gece yaşamak, dinleyerek büyüdüğümüz şarkılarına eşlik etmek... Gerçekten güzel bir konser olacağına şüphe yok!

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