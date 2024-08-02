2024 Ağustos Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser
2024 Ağustos Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 13 Festival ve Konser
Ağustos ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sound of City - 2-3-4 Ağustos
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Mert Demir - 5 Ağustos
3. Ajda Pekkan - 6 Ağustos
4. Dolu Kadehi Ters Tut - 8 Ağustos
5. Tiesto - 8 Ağustos
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Göksel - 9 Ağustos
7. Hip Hop is Back - 9 Ağustos
8. Kalben, Melis Fis ve Rana Türkyılmaz - 10 Ağustos
9. Büyük Ev Ablukada - 12 Ağustos
10. Gazapizm - 16 Ağustos
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın