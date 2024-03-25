2023 Yılında İşsizlik Geriledi: Detaylarda Öne Çıkanlar Dikkat Çekti
2023 Yılında İşsizlik Geriledi: Detaylarda Öne Çıkanlar Dikkat Çekti
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2023 yılında işsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşti.
İstihdam oranı %48,3 olurken, işgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti.
Genç nüfusta işsizlik oranı %17,4 olurken, istihdamın %57,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.
Atıl işgücü oranı %22,8 oldu.
İşsizlik oranı en yüksek bölge Van, Muş, Bitlis, Hakkari, işsizlik oranı en düşük bölge de %4,9 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.
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İstihdam oranı en yüksek bölge Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, en düşük istihdam oranı ise %37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi oldu.
İşsizlik verisinin detayları da sosyal medyada ilgi çekti.
Atıl işgücündeki yükseliş dikkat çekerken,
Sizce işsizlik düştü mü?
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