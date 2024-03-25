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2023 Yılında İşsizlik Geriledi: Detaylarda Öne Çıkanlar Dikkat Çekti

2023 Yılında İşsizlik Geriledi: Detaylarda Öne Çıkanlar Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.03.2024 - 10:47

TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranı 2023 yılında geriledi.

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2023 yılında işsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılında işsizlik oranı %9,4 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,0 puan azalarak %9,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı %48,3 olurken, işgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı %48,3 olurken, işgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik oranı %17,4 olurken, istihdamın %57,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

Genç nüfusta işsizlik oranı %17,4 olurken, istihdamın %57,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

Atıl işgücü oranı %22,8 oldu.

Atıl işgücü oranı %22,8 oldu.

İşsizlik oranı en yüksek bölge Van, Muş, Bitlis, Hakkari, işsizlik oranı en düşük bölge de %4,9 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.

İşsizlik oranı en yüksek bölge Van, Muş, Bitlis, Hakkari, işsizlik oranı en düşük bölge de %4,9 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop oldu.
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İstihdam oranı en yüksek bölge Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, en düşük istihdam oranı ise %37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi oldu.

İstihdam oranı en yüksek bölge Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, en düşük istihdam oranı ise %37,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek ve en düşük bölgeler aynı oldu.

İşsizlik verisinin detayları da sosyal medyada ilgi çekti.

İşsizlik verisinin detayları da sosyal medyada ilgi çekti.
twitter.com

Atıl işgücündeki yükseliş dikkat çekerken,

Atıl işgücündeki yükseliş dikkat çekerken,
twitter.com

Sizce işsizlik düştü mü?

Sizce işsizlik düştü mü?
twitter.com
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