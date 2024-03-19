Yasa Dışı Sektörlerde Zorla Çalıştırılanların Sırtından Kazanılan Para 236 Milyar Dolar Oldu!
Yasa Dışı Sektörlerde Zorla Çalıştırılanların Sırtından Kazanılan Para 236 Milyar Dolar Oldu!
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporunda, zorla çalıştırılan işçilerden kazanılan yasa dışı paranın yılda 236 milyar doları bulduğu belirtildi.
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ILO'nun zorla çalıştırılanlara yönelik, "Kârlar ve Yoksulluk: Zorla Çalıştırmanın Ekonomisi" başlıklı raporunda elde edilen yasa dışı kazançların 2021 yılında 236 milyar doları bulduğu belirtildi.
236 milyar dolarlık kârın yüzde 73’ü zorla çalıştırılan fuhuş sektöründen kazanıldı.
Yasa dışı kazançlar kişi başına hesaplandığında yine en yüksek Avrupa ve Orta Asya'da elde edildi.
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Bir liste var mı acaba👀🤔 hiç meraktan🙄🙄
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