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Yasa Dışı Sektörlerde Zorla Çalıştırılanların Sırtından Kazanılan Para 236 Milyar Dolar Oldu!

Yasa Dışı Sektörlerde Zorla Çalıştırılanların Sırtından Kazanılan Para 236 Milyar Dolar Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 18:34

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporunda, zorla çalıştırılan işçilerden kazanılan yasa dışı paranın yılda 236 milyar doları bulduğu belirtildi.

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ILO'nun zorla çalıştırılanlara yönelik, "Kârlar ve Yoksulluk: Zorla Çalıştırmanın Ekonomisi" başlıklı raporunda elde edilen yasa dışı kazançların 2021 yılında 236 milyar doları bulduğu belirtildi.

ILO'nun zorla çalıştırılanlara yönelik, "Kârlar ve Yoksulluk: Zorla Çalıştırmanın Ekonomisi" başlıklı raporunda elde edilen yasa dışı kazançların 2021 yılında 236 milyar doları bulduğu belirtildi.

Mynet'ten Sinem Eryılmaz'ın aktardığı raporda, kazançların 7 yılda yüzde 37 arttığı vurgulandı.

236 milyar dolarlık kârın yüzde 73’ü zorla çalıştırılan fuhuş sektöründen kazanıldı.

236 milyar dolarlık kârın yüzde 73’ü zorla çalıştırılan fuhuş sektöründen kazanıldı.

Karlardaki artışın nedeni zorla çalıştırılan kişilerin ve onların üzerinden kazanılan ücretlerin artmasından kaynaklanırken, yasa dışı kazançların en yüksek oranda olduğunu bölgeler Avrupa ve Orta Asya oldu. En düşük kazanç Afrika'da görüldü.

Yasa dışı kazançlar kişi başına hesaplandığında yine en yüksek Avrupa ve Orta Asya'da elde edildi.

Yasa dışı kazançlar kişi başına hesaplandığında yine en yüksek Avrupa ve Orta Asya'da elde edildi.
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