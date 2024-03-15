Darbeler Üzerinden Emekli Maaşları Belirleyen Gazeteci Hacı Yakışıklı'ya Yapılan Yorumlar Ekonomiyi Sıfırladı

Gazeteci Hacı Yakışıklı, dönem dönem açıklamalarıyla ilgi çeken bir isim. İktidara sempatisini saklamayan gazeteci Yakışıklı bu kez emekli maaşlarına yönelik öyle bir tespitte bulundu ki İlber Ortaylı bile bunun içinden çıkamaz diye tahmin ediyoruz.