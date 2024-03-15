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Darbeler Üzerinden Emekli Maaşları Belirleyen Gazeteci Hacı Yakışıklı'ya Yapılan Yorumlar Ekonomiyi Sıfırladı

Darbeler Üzerinden Emekli Maaşları Belirleyen Gazeteci Hacı Yakışıklı'ya Yapılan Yorumlar Ekonomiyi Sıfırladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 15:58

Gazeteci Hacı Yakışıklı, dönem dönem açıklamalarıyla ilgi çeken bir isim. İktidara sempatisini saklamayan gazeteci Yakışıklı bu kez emekli maaşlarına yönelik öyle bir tespitte bulundu ki İlber Ortaylı bile bunun içinden çıkamaz diye tahmin ediyoruz.

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Gazeteci Hacı Yakışıklı, iktidara yakın söylemleriyle ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, iktidara yakın söylemleriyle ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen bir isim.

Yakışıklı, gerek cami olmayan Kapalı Maraş'ta namaz kıldığını, gerek canlı yayında 'Mustafa Kemal olmasaydı Cumhuriyet olmazdı' sözlerine karşılık 'Olurdu. Cumhuriyet zaten geliyordu' ifadelerini kullanmasıyla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Tarkan ve Mustafa Sandal gibi isimlere "kalıcı eserleri" yok diyebilen Hacı Yakışıklı, hatta bir dönem Tarkan'ın "Geçcek" isimli şarkısının da Fetö tarafından yazdırıldığını iddia etmişti.

Tarkan ve Mustafa Sandal gibi isimlere "kalıcı eserleri" yok diyebilen Hacı Yakışıklı, hatta bir dönem Tarkan'ın "Geçcek" isimli şarkısının da Fetö tarafından yazdırıldığını iddia etmişti.

Ve yine sosyal medyada tepkilerden kaçamamış, kendisine eski paylaşımları hatırlatılmıştı.

Ve yine sosyal medyada tepkilerden kaçamamış, kendisine eski paylaşımları hatırlatılmıştı.

Hacı Yakışıklı, ekonomide bilim ve liyakat çağrısı yapan Özgür Demirtaş'la da tartışmaya girmişti.

Hacı Yakışıklı'nın son açıklaması yine olay oldu: "Eğer 12 Eylül ve 28 Şubat yaşanmasaydı, emekli maaşları 25 bin TL’den başlayan seviyelere gelebilirdi" diyen gazeteciye yapılan yorumlar ise ekonomik tarih açısından çok çeşitliydi.

Hacı Yakışıklı'nın son açıklaması yine olay oldu: "Eğer 12 Eylül ve 28 Şubat yaşanmasaydı, emekli maaşları 25 bin TL’den başlayan seviyelere gelebilirdi" diyen gazeteciye yapılan yorumlar ise ekonomik tarih açısından çok çeşitliydi.

Tarihteki dönüm noktaları tartışılmaya başlayınca

Tarihteki dönüm noktaları tartışılmaya başlayınca
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Gerek dünyanın oluşumuna,

Gerek dünyanın oluşumuna,
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Gerek dinler tarihine,

Gerek dinler tarihine,
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Gerek kamu harcamalarına dayanan tarihi dönemler

Gerek kamu harcamalarına dayanan tarihi dönemler
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Yorumlarda yer aldı.

Yorumlarda yer aldı.
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Tarihte o kadar geriye gidildi ki

Tarihte o kadar geriye gidildi ki
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İlber Ortaylı tadında bir tarihçinin cevabını almaya talip olunacak seviyeye varıldı.

İlber Ortaylı tadında bir tarihçinin cevabını almaya talip olunacak seviyeye varıldı.
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En çok hani olay ülke ve dünya tarihinde ekonomiyi değiştirmiştir?

En çok hani olay ülke ve dünya tarihinde ekonomiyi değiştirmiştir?
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Sizce emekli maaşlarını en çok değiştiren tarihi olay neydi?

Sizce emekli maaşlarını en çok değiştiren tarihi olay neydi?
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Yaşanmasaydı asgari ücreti haritadan silecek savaş hangisi olurdu?

Yaşanmasaydı asgari ücreti haritadan silecek savaş hangisi olurdu?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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