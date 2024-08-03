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Buse Naz Çakıroğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman?

Buse Naz Çakıroğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 22:57

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale çıkmayı başardı. Çakıroğlu, 2020 Olimpiyatları'nda da kadınlar boksta finale çıkan ilk Türk sporcu olmayı başarmıştı. 

Peki, Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşındadır? İşte Buse Naz Çakıroğlu’nun hayatı ve kariyeri…

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Buse Naz Çakıroğlu Kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu Kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu, 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye adına bir ilke imza attı. Kadınlar boksta finale çıkan ilk Türk sporcu olan Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Olimpiyatları'nda da yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996’da Trabzon’da dünyaya geldi. 

Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu Kaç Yaşında?

Buse Naz Çakıroğlu Kaç Yaşında?

Buse Naz Çakıroğlu, 28 yaşındadır. Genç yaşına rağmen bugüne kadar pek çok başarıya imza atan Çakıroğlu, 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu.

Çakıroğlu, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde ederek Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü oldu.

Buse Naz Çakıroğlu Başarıları

Buse Naz Çakıroğlu Başarıları

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. 

Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. 

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. 

Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde Fransız Wassila Lkhadiri ile Filipinli Aira Villegas arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle mücadele edecek. 

Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı, 6 Ağustos Salı günü 22.18'de oynanacak.

Buse Naz Çakıroğlu Sosyal Medya Hesapları

Buse Naz Çakıroğlu Sosyal Medya Hesapları

Buse Naz Çakıroğlu Instagram

Buse Naz Çakıroğlu Twitter

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