Buse Naz Çakıroğlu Kimdir, Kaç Yaşında? Buse Naz Çakıroğlu Final Maçı Ne Zaman?

2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.

2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti.

Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.