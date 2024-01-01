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2017 Yılında PKK'lı Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 15 Yaşında Şehit Olan Trabzonlu Eren Bülbül 22 Yaşında

2017 Yılında PKK'lı Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 15 Yaşında Şehit Olan Trabzonlu Eren Bülbül 22 Yaşında

Trabzon
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 13:32

Türkiye, 2017 yılında 'İyi ki Varsın Eren' mottosuyla tanıştı. 

Trabzon'un Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'nde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ateş altında kalan Eren, 15 yaşında hayatını hayatını kaybetti. 

Şehit Eren Bülbül'ün ölümünden önce sosyal medya hesabına yazdığı 'Bir kişi de İyi ki varsın Eren demiyor' iletisi ise tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.

Yaşanan olay uzun süre Türkiye'nin gündeminden çıkmadı. Eren'in hikayesi filmlere konu oldu.

Genç şehit Eren Bülbül'ün 22. yaş gününde hikayesini tekrar anımsıyoruz.

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Eren Bülbül, Trabzonlu kısıtlı imkanlara sahip bir ailenin çocuğuydu. Çocukluğu ailesine yardım ederek ve Doğu Karadeniz'i gezmeye gelen turistlere rehberlik yaparak geçti.

Eren Bülbül, Trabzonlu kısıtlı imkanlara sahip bir ailenin çocuğuydu. Çocukluğu ailesine yardım ederek ve Doğu Karadeniz'i gezmeye gelen turistlere rehberlik yaparak geçti.

PKK Terör Örgütü, 2000'li yıllardan itibaren Karadeniz'de bölge taraması yapıyor ve saldırı yapabilecekleri noktalara militanlar yerleştirerek bu bölgelerde konuşlanıyordu.

Karadeniz'in dağ köyleri de PKK militanlarının mesken olarak kullandığı lokasyonlar arasındaydı.

Eren Bülbül'ün ailesinin evinin bulunduğu Maçka'nın Valezon Manastırı yakınları da PKK'lıların bulunduğu noktalardan birisiydi.

Eren Bülbül, kısıtlı olanaklarla geçirdiği çocukluğu ve gençliği boyunca birçok konunun özlemini hissediyordu. 24 Haziran'da Facebook hesabına "biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren" yazarak duygularını ifade etti. Bu mesajın büyük bir sembole dönüşeceğini hayal bile edemezdi.

Eren Bülbül, kısıtlı olanaklarla geçirdiği çocukluğu ve gençliği boyunca birçok konunun özlemini hissediyordu. 24 Haziran'da Facebook hesabına "biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren" yazarak duygularını ifade etti. Bu mesajın büyük bir sembole dönüşeceğini hayal bile edemezdi.

Eren Bülbül'ün ailesinin bulunduğu evden erzak çalan PKK'lı militanlar, bölgedeki ormanlık alanda saklanmayı sürdürüyordu. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. 

Eren Bülbül daha sonra, operasyon için bölgeye gelen jandarma ekiplerine eşlik ederek evin yerini gösterdi.

Tam da o anda PKK'lıların açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit oldu.

Eren’in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi:

Eren’in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi:

“Eren’in oraya götürülmesi yüzde 100 değil, binde 1000 ihmaldir. Eren’i cuma namazından sonra bekleyip alıp gitmenin sonucunu istiyorum. Bakanımızdan, yetkililerden Eren’in oraya neden getirildiğini öğrenmek istiyorum. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil.'

Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de büyük bir infial ile karşılandı. Milyonlarca kişi "İyi ki varsın Eren" yazarak konuyu dünyada en çok konuşulan başlıklardan birisi haline getirdi.

Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de büyük bir infial ile karşılandı. Milyonlarca kişi "İyi ki varsın Eren" yazarak konuyu dünyada en çok konuşulan başlıklardan birisi haline getirdi.

Eren'in ölümünde ihmal olduğu yönünde çok sayıda görüş ortaya atıldı. Buna göre, jandarmanın, çatışma çıkma olasılığı yüksek olan bir operasyona 15 yaşında bir çocukla birlikte gitmesi çok büyük bir hataydı.

Ancak bu değerlendirmeler sonucunda herhangi bir soruşturma açılmadı.

Eren Bülbül'ün katilleri oldukları ifade edilen "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker ise Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.

Eren Bülbül'ün katilleri oldukları ifade edilen "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker ise Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.

Her iki ismin de Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in öldüğü saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlendi.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum.' ifadelerini kullandı. 

Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak için ise çok sayıda esere imza atıldı.

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"Kesişme- İyi ki Varsın Eren" isimli sinema filmi 2022 yılında Eren'in doğum günü olan 1 Ocak tarihinde vizyona girdi.

"Kesişme- İyi ki Varsın Eren" isimli sinema filmi 2022 yılında Eren'in doğum günü olan 1 Ocak tarihinde vizyona girdi.

Filmde Şehit Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün tanışma hikayeleri üstünden bir kurgu takip edildi.

17 Eylül 2021'de Bursaspor taraftarları, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı.

Türkiye'de çok sayıda parka ve sokağa da Eren Bülbül'ün ismi verildi. 

Bülbül'ün ailesi ise evlatlarının isminin yaşatılması için atılan bu adımları memnuniyetle karşılasa da, oğullarının ölmesindeki ihmallere ilişkin bir yaptırım ortaya konmamasını üzüntüyle karşılıyor.

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