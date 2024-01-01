2017 Yılında PKK'lı Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 15 Yaşında Şehit Olan Trabzonlu Eren Bülbül 22 Yaşında
2017 Yılında PKK'lı Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 15 Yaşında Şehit Olan Trabzonlu Eren Bülbül 22 Yaşında
Türkiye, 2017 yılında 'İyi ki Varsın Eren' mottosuyla tanıştı.
Trabzon'un Maçka ilçesinin Köprüyanı Mahallesi'nde PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ateş altında kalan Eren, 15 yaşında hayatını hayatını kaybetti.
Şehit Eren Bülbül'ün ölümünden önce sosyal medya hesabına yazdığı 'Bir kişi de İyi ki varsın Eren demiyor' iletisi ise tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı.
Yaşanan olay uzun süre Türkiye'nin gündeminden çıkmadı. Eren'in hikayesi filmlere konu oldu.
Genç şehit Eren Bülbül'ün 22. yaş gününde hikayesini tekrar anımsıyoruz.
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Eren Bülbül, Trabzonlu kısıtlı imkanlara sahip bir ailenin çocuğuydu. Çocukluğu ailesine yardım ederek ve Doğu Karadeniz'i gezmeye gelen turistlere rehberlik yaparak geçti.
Eren Bülbül, kısıtlı olanaklarla geçirdiği çocukluğu ve gençliği boyunca birçok konunun özlemini hissediyordu. 24 Haziran'da Facebook hesabına "biri de demiyor ki iyi ki varsın Eren" yazarak duygularını ifade etti. Bu mesajın büyük bir sembole dönüşeceğini hayal bile edemezdi.
Eren’in annesi Ayşe Bülbül oğlunun oraya götürülmesinde ihmal olduğunu söyledi:
Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'de büyük bir infial ile karşılandı. Milyonlarca kişi "İyi ki varsın Eren" yazarak konuyu dünyada en çok konuşulan başlıklardan birisi haline getirdi.
Eren Bülbül'ün katilleri oldukları ifade edilen "Şoreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berxwedan" kod adlı Bedrettin Çeliker ise Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.
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"Kesişme- İyi ki Varsın Eren" isimli sinema filmi 2022 yılında Eren'in doğum günü olan 1 Ocak tarihinde vizyona girdi.
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