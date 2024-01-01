2017 Yılında PKK'lı Teröristlerin Açtığı Ateş Sonucu 15 Yaşında Şehit Olan Trabzonlu Eren Bülbül 22 Yaşında

Eren'in ölümünde ihmal olduğu yönünde çok sayıda görüş ortaya atıldı. Buna göre, jandarmanın, çatışma çıkma olasılığı yüksek olan bir operasyona 15 yaşında bir çocukla birlikte gitmesi çok büyük bir hataydı.

Ancak bu değerlendirmeler sonucunda herhangi bir soruşturma açılmadı.