2014 Yılındaki Oscar Töreninde Çekilen ve Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf 'Lanetli' Çıktı!
2014 Yılındaki Oscar Töreninde Çekilen ve Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf 'Lanetli' Çıktı!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
2014 yılında düzenen Oscar töreninin sunucusu olan Ellen DeGeneres’in çektiği ve tüm dünyanın konuştuğu selfi lanetli çıktı! Fotoğrafın üzerinden 10 yıl geçti ve bu 10 yılda fotoğraftaki herkesin başına ‘lanetli’ olaylar geldi.
Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraftan sonra yıldızların çoğunun hayatları hiç yolunda gitmedi.
İşte NTV’nin derlediği o ‘lanetli fotoğraf’ haberinin detayları…
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ELLEN DEGENERES: “Yaşayan En Kötü İnsan”
JENNIFER LAWRENCE: Fotoğraf Skandalı
KEVIN SPACEY: Cinsel Taciz Skandalı
BRAD PITT VE ANGELINA JOLIE: Olaylı Boşanma
BRADLEY COOPER: 10 Adaylık 0 Ödül
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JULIA ROBERTS: Gişede Hüsran
MARYL STREEP: 45 Yıllık Evliliği Bitti
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