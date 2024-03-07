2014 Yılındaki Oscar Töreninde Çekilen ve Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf 'Lanetli' Çıktı!

2014 yılında düzenen Oscar töreninin sunucusu olan Ellen DeGeneres’in çektiği ve tüm dünyanın konuştuğu selfi lanetli çıktı! Fotoğrafın üzerinden 10 yıl geçti ve bu 10 yılda fotoğraftaki herkesin başına ‘lanetli’ olaylar geldi.

Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraftan sonra yıldızların çoğunun hayatları hiç yolunda gitmedi.

İşte NTV’nin derlediği o ‘lanetli fotoğraf’ haberinin detayları…