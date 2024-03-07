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2014 Yılındaki Oscar Töreninde Çekilen ve Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf 'Lanetli' Çıktı!

2014 Yılındaki Oscar Töreninde Çekilen ve Tüm Dünyanın Konuştuğu Fotoğraf 'Lanetli' Çıktı!

Oscar
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.03.2024 - 17:24

2014 yılında düzenen Oscar töreninin sunucusu olan Ellen DeGeneres’in çektiği ve tüm dünyanın konuştuğu selfi lanetli çıktı! Fotoğrafın üzerinden 10 yıl geçti ve bu 10 yılda fotoğraftaki herkesin başına ‘lanetli’ olaylar geldi. 

Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Bradley Cooper, Jared Leto ve Julia Roberts gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraftan sonra yıldızların çoğunun hayatları hiç yolunda gitmedi.

İşte NTV’nin derlediği o ‘lanetli fotoğraf’ haberinin detayları… 

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/...
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ELLEN DEGENERES: “Yaşayan En Kötü İnsan”

ELLEN DEGENERES: “Yaşayan En Kötü İnsan”

Ellen DeGeneres 2020 yılında 'zehirli bir iş ortamı' oluşturmakla ve çalışanlarına zorbalık yapmakla suçlandı. Gündüz yayın kuşağının kraliçesi olarak bilinen ünlü sunucu bu iddialardan sonra tahtını kaybetti.

Sosyal medya platformlarında DeGeneres, 'Yaşayan En Kötü İnsan' olarak adlandırılmaya başlandı.

Bir 'Ellen DeGeneres Show' çalışanı daha sonra, 'Anlatılanların hepsi doğru!' açıklamasında bulundu ve 19 yıllık sabah programı 2022'de sona erdi.

JENNIFER LAWRENCE: Fotoğraf Skandalı

JENNIFER LAWRENCE: Fotoğraf Skandalı

Jennifer Lawrence'ın özel fotoğrafları 2014 yılında bilgisayar korsanları tarafından internete sızdırılmıştı. 

Açlık Oyunları oyuncusu, verdiği bir röportajda, hackerlar tarafından sızdırılan çıplak fotoğraflarının asla üstesinden gelemeyeceği bir travma olduğunu söyledi.

KEVIN SPACEY: Cinsel Taciz Skandalı

KEVIN SPACEY: Cinsel Taciz Skandalı

Kevin Spacey 2017 yılında cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her ne kadar jüri Spacey'i suçsuz bulsa da Netflix'te yayınlanan House of Cards dizisi ünlü aktörü anında kadrosundan çıkardı. Ünlü oyuncusu ABD ve İngiltere'de çok sayıda benzer cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ancak bunların hepsinden ya beraat etti ya da suçlamalar düşürüldü. Yine de kariyeri hiçbir zaman normale dönmedi.

BRAD PITT VE ANGELINA JOLIE: Olaylı Boşanma

BRAD PITT VE ANGELINA JOLIE: Olaylı Boşanma

Brad Pitt ve Angelina Jolie 'uzlaşılamaz farklılıklar' nedeniyle selfie çekildikten iki yıl sonra ayrıldı. Resmi olarak 2020 yılında boşanan altı çocuk sahibi Angelina Jolie ve Brad Pitt'in, henüz ayrılmadan önce özet jette yaşadıkları şiddet olayının boşanma sebebi olduğu ileri sürülmüştü. Olayı mahkemeye taşıyan isimsiz şikayetçinin Angelina Jolie olduğu ortaya çıkmıştı.

BRADLEY COOPER: 10 Adaylık 0 Ödül

BRADLEY COOPER: 10 Adaylık 0 Ödül

Bradley Cooper, 2014 yılında ikinci Oscar'ına 'American Hustle' filmi ile aday gösterildi. Aktör o zamandan beri 10 dalda daha Oscar adayı gösterildi (yönettiği ve yazdığı filmler dahil) ve asla kazanamadı.

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JULIA ROBERTS: Gişede Hüsran

JULIA ROBERTS: Gişede Hüsran

Bir zamanlar Hollywood'un en büyük süperstarı olan Julia Roberts, 2014'ten bu yana başarısızlık üstüne başarısızlık yaşadı. Başrolünü George Clooney'yle paylaştığı romantik komedi “Ticket to Paradise”, hayal kırıklıklarıyla ve gişe başarısızlıklarıyla dolu on yıl içindeki tek parlak nokta.

MARYL STREEP: 45 Yıllık Evliliği Bitti

MARYL STREEP: 45 Yıllık Evliliği Bitti

Hollywood’un en başarılı isimlerinden Meryl Streep’in 45 yıllık eşi Don Gummer ile 2017 yılından beri ayrı olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun 45 yıllık evliliği bu selfieden 3 yıl sonra sona erdi.

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