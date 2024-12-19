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200 TL Altı Süpermarket Ürünleri

etiket 200 TL Altı Süpermarket Ürünleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 16:02

Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için harika fırsatlarla karşınızdayız. Her evin ihtiyacı olan sabunlar, deterjanlar, kişisel bakım ürünleri ve çok daha fazlası şu an inanılmaz fiyatlarla geliyor. Amazon'da yılın son fırsatları devam ederken evdeki stokları yenilemek bir hayli karlı olabilir. Yeni yıla ev ekonomisinde artıya geçerek girmek isteyenler için tam stokluk bir listemiz var. İndirimleri takip edin, stoklar tükenmeden fırsatları yakalayın ve ihtiyaçlarınızı karışılayın!

Bu içerik 19.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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1. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 100 Yaprak

1. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 100 Yaprak

Sleepy ıslak mendilleri evde, işte, okulda temizlik veya benzer amaçlarla kullanmayan kaldı mı? Bu hayat kurtarıcı ürünler adeta elimiz ayağımız olmuş durumda. Hazır kampanya dönemi varken sepete paket paket eklenebilir. 

Fiyat: 79,03 TL. 

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu, 100 Yaprak

Ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer market indirimlerine buradan bakmayı da unutmayın!

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2. Solo Kağıt Havlu 12'li

2. Solo Kağıt Havlu 12'li

Tuvalet kağıdının ne kadar değerli bir şey olduğunu herkes bilir. Kaliteli, yumuşak dokulu ve yüksek emiciliği olan tuvalet kağıdını uygun fiyata bulmak neredeyse hayal gibi bir şey oldu. Ama şu an Solo'nun bu çok satan ürünü aşırı avantajlı. Yine paket paket alınması gereken bir ürün!

Fiyat: 174,90 TL. 

Solo Kağıt Havlu 12'li

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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3. Gillette Series Tıraş Jeli 200 ml

3. Gillette Series Tıraş Jeli 200 ml

Erkekler için evde doğru tıraş ürünlerine sahip olmak çok önemli. Özellikle sık aralıklarla tıraş olan erkeklerin kurtarıcısı olan Gillette'in aloe vera katkılı tıraş jeli dev boyuta ve minimum fiyata sahip. Etkili kayganlaştırıcılığı ile cilt tahrişlerini azaltan ürün hem sakalları yumuşatma hem de cildi nemlendirme etkisine sahip. Mutlaka sepete eklenmeli!

Fiyat: 133,37 TL.

Gillette Series Tıraş Jeli 200 ml

Diğer market indirimlerine buradan bakabilirsiniz!

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4. Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 2970 ml

4. Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 2970 ml

Perwoll'ün renkliler için tasarlanmış bu sıvı deterjanı hassas renk koruma etkisiyle kıyafetlere bakım yapma konusunda uzman. Böylece giysi kullanım ömrünü artırıyor, üstelik harika kokuyor. Evdeki hiç bitmeyen ihtiyaçlardan olan bu sıvı deterjan 54 yıkamalık dev kapasiteye sahip. Ama hazır bu kadar avantajlıyken birkaç tane alınmalı!

Fiyat: 184 TL

Perwoll Geliştirilmiş Renkli Sıvı Çamaşır Deterjanı 2970 ml

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5. Pril Limon Kokulu Sıvı Bulaşık Deterjanı (1 x 4 KG)

5. Pril Limon Kokulu Sıvı Bulaşık Deterjanı (1 x 4 KG)

Sürekli bulaşık deterjanı alma sorunundan kurtulmak isteyenler bu ürüne mutlaka göz atsın. Çünkü Pril'in limon kokulu bu dev boy ambalajı tam 4 kilo. Yani kullan kullan bitmez. Cep dostu temizlik için harika!

Fiyat: 139,76 TL

Pril Limon Kokulu Sıvı Bulaşık Deterjanı (1 x 4 KG)

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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6. Sensodyne Ekstra Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml

6. Sensodyne Ekstra Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml

Diş hekimlerinin en çok önerdiği markalardan olan Sensodyne macunlarında da harika fırsatlar var. Mesela ekstra beyazlatma özelliği olan bu ürün diş hassasiyetini azaltma, çürüğe karşı koruma ve ferah nefes gibi artılara sahip. Tam paket paket sepete atmalık!

Fiyat: 77,50 TL

Sensodyne Ekstra Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml

Diğer market ihtiyaçları için buraya tıklayın!

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7. Stopever Nane Ferahlığı Kürdanlı Diş İpi 3'lü Paket 300 Adet (6 X 50 Adet)

7. Stopever Nane Ferahlığı Kürdanlı Diş İpi 3'lü Paket 300 Adet (6 X 50 Adet)

Komple ağız bakımı için diş macunu ve ağız temizleme sularının yanı sıra diş ipi kullanmak da çok önemli. Her birinde 50 adet ürün bulunan bu 6 paketlik set, adeta hayat kurtarıcı. Neredeyse tüm yıllık diş ipi ihtiyacını karşılamak isteyenler için bulunmaz bir fırsat!

Fiyat: 125 TL

Stopever Nane Ferahlığı Kürdanlı Diş İpi 3'lü Paket 300 Adet (6 X 50 Adet)

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8. Domestos Yüzey Temizleyici Yoğun Kıvam Okyanus 1500 ml

8. Domestos Yüzey Temizleyici Yoğun Kıvam Okyanus 1500 ml

Ev hijyenini maksimumda tutmak isteyenlerin birkaç adet alması gereken bir ürün daha! Domestos'un yüzey temizliğinde harikalar yaratan bu dev boy ürünü harika okyanus esintisi kokusuna sahip. Üstelik mikroplar ve bakterilerle savaşma konusunda uzman. Ev temizliğine önem verenler kaçırmasın!

Fiyat: 48,67 TL

Domestos Yüzey Temizleyici Yoğun Kıvam Okyanus 1500 ml

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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9. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, Bodrum Mandalinası, 1,5 L

9. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, Bodrum Mandalinası, 1,5 L

Eyüp Sabri Tuncer'in paraben veya kimyasal içermeyen doğal zeytinyağı sabunlarını denemeyen varsa buraya!

El ve cildi tahriş etmeden temizleyen, zeytinyağı içeriğiyle nemlendiren, mandalina aromasıyla ise harika bir koku veren bu dev boy sıvı sabunu şu an çok avantajlı. Birkaç tane alınabilir.

 Fiyat: 159,90 TL

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun, Bodrum Mandalinası, 1,5 L

Tüm market ürünleri için buraya tıklamayı unutmayın!

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10. Cook Buzdolabı Poşeti 3+1 Ekonomik Paket, Orta Boy 24 x 38 cm (1 x 4 Adet)

10. Cook Buzdolabı Poşeti 3+1 Ekonomik Paket, Orta Boy 24 x 38 cm (1 x 4 Adet)

Buzluğa bir şeyler atarken, dolapta yemek saklarken ya da yanınıza bir şeyler alırken ihtiyacınız olan tek bir ürün var. O da elbette buzdolabı poşeti. Evde ne kadar olsa bir o kadar daha ihtiyaç duyulan Cook marka orta boy buzdolabı poşetleri tam sepete atmalık. Çünkü hem 4'lü set halinde hem de çok ucuza geliyor.

Fiyat: 58,50 TL

Cook Buzdolabı Poşeti 3+1 Ekonomik Paket, Orta Boy 24 x 38 cm (1 x 4 Adet)

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11. Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

11. Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

Venus tıraş bıçaklarının kalitesi, yumuşaklığı ve ciltte bıraktığı etki gibisi yok. Bu hissi bir kez yaşayanlar ne dediğimizi daha iyi anlayacak. Çünkü oynar başlıkları ile ciltte adeta kayarak akan, tahriş ve kesiklere karşı koruyan kullan at bıçaklar hep yanımızda olması gereken ürünlerden. Üstelik şu an ikilisi için fiyat çok ama çok avantajlı. Resmen yedeklemelik!

Fiyat: 149,90 TL

Gillette Venus Riviera Kullan At Kadın Tıraş Bıçağı 2'li

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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