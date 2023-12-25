20 Yıllık İş Arkadaşının Kendisi Dahil Toplam 30 Kişiyi 6 Milyon TL Dolandırdığını İddia Etti
20 Yıllık İş Arkadaşının Kendisi Dahil Toplam 30 Kişiyi 6 Milyon TL Dolandırdığını İddia Etti
İstanbul Fatih'te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, iş arkadaşı tarafından kar vaadiyle 280 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Yıldırım, '30 kişi toplam 6 milyon liraya yakın dolandırıldık' dedi. (DHA)
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Son aylarda sıklıkla haberle konu olan kâr vaadi ile dolandırıcılık iddialarına bir yenisi daha eklendi
"Bana miras kaldı. Ben zengin oldum ve altın işine giriyorum. Size de kar payı vereyim, daha çok kazanalım"
Para aldığı kişilere mektup yazdı
Kendisi hakkında 15 kişinin şikayette bulunduğunu öğrenince ses kaydı yolladı
"Tekstile tomar tomar parayla gelirdi"
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"Kâr almak amacıyla bu işe girdim"
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Sınırsız bi şekilde aç gözlü olmanızın ödülü bu, daha rezil olun, sığır diyor çık piyasaya, ne kadar aç gözlü varsa hepsini çarp
Bedava peynir fare kapanındadır,hep söyledim hala da söylüyorum,pirince giderken bulgurdan da olursun