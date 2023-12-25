20 Yıllık İş Arkadaşının Kendisi Dahil Toplam 30 Kişiyi 6 Milyon TL Dolandırdığını İddia Etti

Mağdur olduğunu iddia eden Yıldırım 'Bundan birkaç ay öncesine kadar düzenli alışverişimiz vardı. Kendisi bana, 'Kredi çekip bana verirsen, sana belli bir miktar kar veririm' diyordu. Biz bunu kar almak amaçlı yaptık. En başta her şey düzenli gidiyordu. Benim hesabımdan kredi, nakit avans çekti. Düzenli olarak da ödemesini yaptı. Benim de kar payım olarak iki çeyreğimi verdi. Bunu her ay düzenli olarak yaptık. Sonrasında benim kartımın limiti bitti. Daha çok kazanalım diyerek, bana başka bir bankadan kart çıkarttı. Onu da patlattı. Onu da düzenli ödemeye çalıştı ama olmadı. Daha ilk ayda beni patlattı. Üçüncü ayda zaten bütün hesaplarım boşalttı. Beni böyle mağdur edip, kaçtı ve gitti. O zamanın faiziyle 280 bin TL dolandırıldım. Kasım ayının 1'inde de kaçtığını öğrendik. Ben bu kişiyi 20 yıldır tanıyorum. Daha önce farklı iş yerlerinde beraber çalışmıştık. Tekstile her gün tomar tomar parayla gelirdi. 'Altın işine girdim. Alım satım yapıyorum' diyordu. Bazen işe getirdiği altınları gösterip, 'Bunları karıma, kızıma hediye aldım' diye bize anlatıyordu. dedi.