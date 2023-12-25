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20 Yıllık İş Arkadaşının Kendisi Dahil Toplam 30 Kişiyi 6 Milyon TL Dolandırdığını İddia Etti

20 Yıllık İş Arkadaşının Kendisi Dahil Toplam 30 Kişiyi 6 Milyon TL Dolandırdığını İddia Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.12.2023 - 15:19

İstanbul Fatih'te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, iş arkadaşı tarafından kar vaadiyle 280 bin lira dolandırıldığını öne sürdü. Yıldırım, '30 kişi toplam 6 milyon liraya yakın dolandırıldık' dedi. (DHA)

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Son aylarda sıklıkla haberle konu olan kâr vaadi ile dolandırıcılık iddialarına bir yenisi daha eklendi

Son aylarda sıklıkla haberle konu olan kâr vaadi ile dolandırıcılık iddialarına bir yenisi daha eklendi

Fatih'te tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Hülya Yıldırım, 20 yıllık arkadaşı M.R.B. tarafından kar vaadiyle 280 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Şahsın, eylül ayında 30 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı da öne sürüldü.

"Bana miras kaldı. Ben zengin oldum ve altın işine giriyorum. Size de kar payı vereyim, daha çok kazanalım"

"Bana miras kaldı. Ben zengin oldum ve altın işine giriyorum. Size de kar payı vereyim, daha çok kazanalım"

Teklifiyle çevresinden güven kazandığı ifade edilen M.R.B'nin ilk aylarda birçok kişiden aldığı paraları faiziyle birlikte geri ödediği, üç ay sonra ise 'Ben köyüme mirasımı almaya gidiyorum' diyerek kayıplara karıştığı belirtildi.

Para aldığı kişilere mektup yazdı

Para aldığı kişilere mektup yazdı

M.R.B. ortadan kaybolduktan sonra mağdurlara bir mektup yazarak, şikayette bulunmazlar ve cezaevine girmezse borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Kendisi hakkında 15 kişinin şikayette bulunduğunu öğrenince ses kaydı yolladı

Kendisi hakkında 15 kişinin şikayette bulunduğunu öğrenince ses kaydı yolladı

Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden Yıldırım'a ses kaydı gönderen M.R.B. 'İlk başlarda ne güzel her şeyi ödüyordum. Sonra yine oyuna döndüm, belki kazanırım diye. O iş, bu iş, altın işi hepsi yalan. Gidip birinden alıyordum, satıyordum. Oradan aldığımla başkasının parasını çıkartıyordum. Tefeciye bulaştım. Tefeci de bana faiz uyguladı. Oradan sonra döndüremedim. Paralar yetmemeye başladı. Başkalarının üzerine çektiğim paralarla döndürmeye çalışıyordum. Telefonları satıp, taksit ödemeye çalışıyordum. Sizin paralar yine az miktarda. Başkasının miktarı 3 milyona dayanıyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim bir canım var. Başka diyecek bir şeyim yok. Beni öldürmeyle bu iş çözülecek mi? Hakkını hukukla mı arıyorsun? Hakkını hem hukukla aramaya çalışıyorsun hem de benimle konuşmaya çalışıyorsun. Kendine bir yol seç. Hukukla arayacaksan hakkını ben gider cezamı çekerim' dedi.

"Tekstile tomar tomar parayla gelirdi"

"Tekstile tomar tomar parayla gelirdi"

Mağdur olduğunu iddia eden Yıldırım 'Bundan birkaç ay öncesine kadar düzenli alışverişimiz vardı. Kendisi bana, 'Kredi çekip bana verirsen, sana belli bir miktar kar veririm' diyordu. Biz bunu kar almak amaçlı yaptık. En başta her şey düzenli gidiyordu. Benim hesabımdan kredi, nakit avans çekti. Düzenli olarak da ödemesini yaptı. Benim de kar payım olarak iki çeyreğimi verdi. Bunu her ay düzenli olarak yaptık. Sonrasında benim kartımın limiti bitti. Daha çok kazanalım diyerek, bana başka bir bankadan kart çıkarttı. Onu da patlattı. Onu da düzenli ödemeye çalıştı ama olmadı. Daha ilk ayda beni patlattı. Üçüncü ayda zaten bütün hesaplarım boşalttı. Beni böyle mağdur edip, kaçtı ve gitti. O zamanın faiziyle 280 bin TL dolandırıldım. Kasım ayının 1'inde de kaçtığını öğrendik.  Ben bu kişiyi 20 yıldır tanıyorum. Daha önce farklı iş yerlerinde beraber çalışmıştık. Tekstile her gün tomar tomar parayla gelirdi. 'Altın işine girdim. Alım satım yapıyorum' diyordu. Bazen işe getirdiği altınları gösterip, 'Bunları karıma, kızıma hediye aldım' diye bize anlatıyordu. dedi.

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"Kâr almak amacıyla bu işe girdim"

"Kâr almak amacıyla bu işe girdim"

Konuyla ilgili şikayette bulunduğunu dile getiren mağdur, 'Biz onunla bu işe Eylül ayında girdik. İlk başlarda çektiği paraları kar payıyla birlikte geri veriyordu. İlk ay 20 bin TL çekip, bin TL faiz verdi. Ben de onu 20 yıldır tanıyıp, güvendiğim için daha fazla kazanmak istedim. Benim annem ve babam hastalar, yaşlılar. Onlara ben bakıyorum, o da bunu biliyordu. Şu an mağdurlar olarak 30 kişiyiz. Kendi eşinin akrabalarını da dolandırdı. Bizim iş yerinden 4 kişi, 20 den fazla kişi de eşinin akrabaları var.' dedi.

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Friedrich Nietzsche

Ülkede salak çok olursa böyle olur. Haram para kazanma hırsının enerjisi insanı tüketir helal paraysa her zaman çoğalır. Yetime hastaya ihtiyaç sahibine harc... Devamını Gör

Erkin esenn

Sınırsız bi şekilde aç gözlü olmanızın ödülü bu, daha rezil olun, sığır diyor çık piyasaya, ne kadar aç gözlü varsa hepsini çarp

Sucuklu Menemen

Bedava peynir fare kapanındadır,hep söyledim hala da söylüyorum,pirince giderken bulgurdan da olursun