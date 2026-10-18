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20 Dev Delikli Küpü Tek Tek Denizin Dibine Yerleştirdiler

20 Dev Delikli Küpü Tek Tek Denizin Dibine Yerleştirdiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 16:08
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İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısında, neredeyse yok olan yerli istiridyeleri geri getirmek için geçen yıl denizin dibine 20 resif küpü indirildi. Bir yıl sonra yapılan dalış incelemeleri, küplere yapıştırılan yetişkin istiridyelerin neredeyse tamamının hayatta olduğunu ve küplerin balıklara yuva olduğunu ortaya koydu.

İşte detaylar...

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Her biri 6 ton ağırlığındaki küpler, istiridyeleri fırtınalardan korumak için tasarlandı.

Her biri 6 ton ağırlığındaki küpler, istiridyeleri fırtınalardan korumak için tasarlandı.

Londra Zooloji Derneği (ZSL) ve Groundwork North East & Cumbria'nın yürüttüğü projede küpler, Ekim 2025'te kıyıdan 1,8 kilometre açıktaki bir alana indirildi. Deniz suyuna dayanıklı, betona alternatif bir malzemeden üretilen küplerin yüzeyi doğal deniz yüzeylerini taklit eden oluklarla kaplı. Ortalarındaki büyük delikler de ıstakoz ve balıklara saklanma alanı sağlıyor.

Küplere yapıştırılan 4 bin yetişkin istiridyeyi, North Shields Balıkçı İskelesi'nde 190 gönüllü temizleyip hazırladı. Bu yöntem, 2023'te bölgeye bırakılan istiridyelerin bir kısmının Babet Fırtınası'yla dağılmasının ardından seçildi.

Dalış incelemesi, yavru istiridyelerin de soğuk kışı atlattığını gösterdi.

Dalış incelemesi, yavru istiridyelerin de soğuk kışı atlattığını gösterdi.

Project Baseline UK'den yedi gönüllü dalgıç, temmuzda 25 metre derinlikteki alanı inceledi. Küplerin hepsi yerinde duruyordu. Dalgıçlar ayrıca küplerde ve çevresinde balıklar, yengeçler, deniz kestaneleri ve karidesler kaydetti.

ZSL'den Celine Gamble, açık Kuzey Denizi'nde bir resifi yeniden kurmanın zor olduğunu belirterek 'Hem yetişkin hem yavru istiridyelerin ilk kışlarını atlatmasını görmek gerçekten umut verici bir aşama' dedi.

Birleşik Krallık'ta yerli istiridye sayısı 1800'lerden bu yana yüzde 95'ten fazla azaldı.

Birleşik Krallık'ta yerli istiridye sayısı 1800'lerden bu yana yüzde 95'ten fazla azaldı.

Yaşam alanı kaybı, aşırı avlanma, kirlilik ve hastalıklar bu düşüşün başlıca nedenleri arasında. Bölgedeki doğal istiridye resifleri ise bir asırdan uzun süre önce yok olmuştu. Tek bir yerli istiridye günde 200 litreye kadar suyu süzebiliyor; bu da bir küvet dolusu suya denk geliyor.

Ekip şimdi küplerin ortasına yetişkin ve yavru istiridyelerin bulunduğu kafesler yerleştiriyor. Şu ana kadar alana 1.000 yetişkin ve 15 bin yavru istiridye daha bırakıldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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