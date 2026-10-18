20 Dev Delikli Küpü Tek Tek Denizin Dibine Yerleştirdiler
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İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısında, neredeyse yok olan yerli istiridyeleri geri getirmek için geçen yıl denizin dibine 20 resif küpü indirildi. Bir yıl sonra yapılan dalış incelemeleri, küplere yapıştırılan yetişkin istiridyelerin neredeyse tamamının hayatta olduğunu ve küplerin balıklara yuva olduğunu ortaya koydu.
İşte detaylar...
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Her biri 6 ton ağırlığındaki küpler, istiridyeleri fırtınalardan korumak için tasarlandı.
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Dalış incelemesi, yavru istiridyelerin de soğuk kışı atlattığını gösterdi.
Birleşik Krallık'ta yerli istiridye sayısı 1800'lerden bu yana yüzde 95'ten fazla azaldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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