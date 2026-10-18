20 Dev Delikli Küpü Tek Tek Denizin Dibine Yerleştirdiler

Londra Zooloji Derneği (ZSL) ve Groundwork North East & Cumbria'nın yürüttüğü projede küpler, Ekim 2025'te kıyıdan 1,8 kilometre açıktaki bir alana indirildi. Deniz suyuna dayanıklı, betona alternatif bir malzemeden üretilen küplerin yüzeyi doğal deniz yüzeylerini taklit eden oluklarla kaplı. Ortalarındaki büyük delikler de ıstakoz ve balıklara saklanma alanı sağlıyor.

Küplere yapıştırılan 4 bin yetişkin istiridyeyi, North Shields Balıkçı İskelesi'nde 190 gönüllü temizleyip hazırladı. Bu yöntem, 2023'te bölgeye bırakılan istiridyelerin bir kısmının Babet Fırtınası'yla dağılmasının ardından seçildi.