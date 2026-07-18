20 – 26 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

26 Temmuz’dan itibaren kaderinizin yönü kariyerinize, toplumsal konumunuza, başarı hedeflerinize ve yaşam amacınıza çevriliyor. Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte onuncu eviniz güçlü biçimde çalışmaya başlayacak. Bu geçiş yalnızca yeni bir iş fırsatını değil, yaptığınız işin gerçekten sizi temsil edip etmediğini sorgulayacağınız uzun soluklu bir dönüşümü gösterebilir. Artık yalnızca para kazanmak, güvenli bir düzende kalmak veya çevrenizin sizden beklediği rolü sürdürmek yeterli gelmeyebilir. İçinizde uzun zamandır büyüyen “Ben aslında ne yapmak istiyorum?” sorusu çok daha yüksek sesle duyulabilir. 26 Mart 2028’e kadar devam edecek bu süreç, kariyer değişikliği yapmak, kendi işini kurmak, uzmanlığını görünür hale getirmek, dijital alanda büyümek, teknolojiyle bağlantılı projelere yönelmek ve toplum önünde daha güçlü bir yer edinmek isteyen Boğa ve yükselen Boğalar için son derece önemli olabilir. Ancak bu başarı kendiliğinden gelmeyecek. Gökyüzü size hazır bir taht vermekten çok, kendi otoritenizi kurmanız için gereken cesareti, sorumluluğu ve vizyonu gösterecek.
22 Temmuz’da Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte dördüncü eviniz hareketleniyor. Ev, aile, yaşam alanı, taşınma, gayrimenkul, aile büyükleri, geçmiş ve duygusal güvenlik konuları daha görünür hale gelebilir. Aile içinde dikkat isteyen bir mesele gündeme gelebilir. Ev düzeninizi değiştirmek, tadilat yapmak, taşınmak veya daha huzurlu bir yaşam alanı kurmak isteyebilirsiniz. Kariyer alanındaki büyüme isteğiniz ile ailenizin beklentileri arasında denge kurmanız gerekebilir. İş hayatınızda yükselmek isterken özel hayatınızı ihmal etmemeniz önem taşıyacak. Aile içinde otorite çatışmaları, eski kırgınlıklar veya paylaşılmamış sorumluluklar gündeme gelirse konuyu gururla değil açıklıkla yönetmelisiniz. Yaşadığınız yerin sizi desteklemediğini düşünüyorsanız bu dönem ev değişikliği veya çalışma ortamını yenileme kararı da doğabilir.
23 Temmuz’da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iletişim, sözleşmeler, yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa yolculuklar ve dijital işler alanında rahatlama başlayabilir. Son haftalarda geciken bir haber ulaşabilir, ertelenen bir görüşme yapılabilir veya yanlış anlaşılan bir konu açıklığa kavuşabilir. İş görüşmeleri, satış, tanıtım, sosyal medya, eğitim başvuruları ve ticari anlaşmalar yeniden hız kazanabilir. Fakat Merkür direkt harekete dönse bile aceleyle imza atmak yerine ayrıntıları gözden geçirmek daha doğru olacaktır. Özellikle iş değişikliği, ortaklık, kiralama, taşınma veya yüksek tutarlı sözleşmelerde her maddeyi dikkatle okuyun.
26 Temmuz civarında Satürn’ün Koç burcunda retro harekete başlaması on ikinci evinizde geçmişin kapanmamış kapılarını yeniden önünüze getirebilir. Bastırılmış korkular, zihinsel yorgunluk, görünmeyen kaygılar, gizli rekabetler ve uzun süredir ertelediğiniz içsel meseleler daha belirgin hale gelebilir. Dışarıdan güçlü görünürken içeride kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu süreç size daha fazla çalışmanız gerektiğini değil, daha bilinçli dinlenmeniz gerektiğini anlatabilir. Her şeyi tek başınıza taşıma eğiliminiz artarsa hem bedeniniz hem zihniniz yorulabilir. Eski bir pişmanlık, kapanmamış bir ilişki veya geçmişte yaşanmış bir iş sorunu yeniden hatırlanabilir. Buradaki amaç sizi geriye çekmek değil, görünmeyen yüklerden kurtularak kariyerinizde daha sağlam ilerlemenizi sağlamaktır.
Kuzey Ay Düğümü’nün onuncu evinize geçmesi profesyonel yaşamınızı dönüştürürken Güney Ay Düğümü’nün dördüncü evinizde ilerlemesi aileden gelen kalıpları, güvenlik korkularını ve alışılmış düzeni bırakmanızı isteyebilir. Sırf güvende hissettiğiniz için size artık iyi gelmeyen bir işte kalmanız zorlaşabilir. Aile işletmesinde çalışanlar görev değişikliği, yetki paylaşımı veya bağımsızlaşma kararı alabilir. Bazı Boğalar için evden ayrılmak, farklı bir şehre taşınmak veya kariyer uğruna yaşam düzenini değiştirmek gündeme gelebilir. Geçmişten gelen “Risk alma, düzenini bozma” düşüncesi ile geleceğinize ait “Kendini göster, yenilik yap ve büyü” çağrısı arasında güçlü bir seçim süreci yaşayabilirsiniz.
İŞ VE KARİYER alanında bu dönem hayatınızın en belirleyici evrelerinden biri olabilir. Yeni bir pozisyon, daha fazla sorumluluk, yönetici rolü, iş kurma fikri veya mesleki yön değişimi gündeme gelebilir. Teknoloji, dijital platformlar, bilim, eğitim, sosyal projeler, iletişim, danışmanlık ve topluluk yönetimiyle ilgili alanlar daha fazla fırsat sunabilir. Kendi işini kurmak isteyen Boğalar aceleyle sermaye bağlamak yerine plan, bütçe, hedef kitle ve iş modeli hazırlamalıdır. Kariyerinizde hızlı bir ün kazanmak yerine kalıcı bir sistem kurmaya odaklanmanız daha doğru olacaktır. Üstlerinizle ilişkilerinizde inatlaşmak yerine stratejik davranın. Bazen haklı olmak değil doğru zamanda doğru adımı atmak kazandıracaktır.
PARA KONULARINDA kariyer üzerinden yeni gelir olanakları doğabilir. Unvan değişikliği, terfi, yeni müşteri, yan gelir veya dijital kazanç modeli gündeme gelebilir. Ancak ev, taşınma, tadilat, aile ihtiyaçları veya iş kurma nedeniyle yüksek harcamalar çıkabilir. Kariyer yatırımları uzun vadede fayda sağlayabilir fakat gösteriş amacıyla yapılan harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Kredi, ortak yatırım veya büyük satın alma planınız varsa ödeme koşullarını dikkatle inceleyin. Başarı isteğiyle borçlanmak yerine aşamalı büyümek daha güvenli olacaktır.
AŞK VE İLİŞKİLER alanında kariyer hedeflerinizin ilişkinize yansıması belirginleşebilir. İş yoğunluğu nedeniyle partnerinize daha az zaman ayırabilirsiniz. İlişkisi olan Boğalar ortak gelecek, taşınma, ev düzeni ve kariyer planları hakkında net konuşmalıdır. Partnerinizin sizi desteklemediğini düşünüyorsanız sabit fikirli olmak yerine ihtiyaçlarınızı açık biçimde ifade edin. Bekâr Boğalar iş çevresi, mesleki etkinlikler, sosyal medya veya kalabalık gruplar aracılığıyla güçlü bir tanışma yaşayabilir. Karşınıza çıkan kişi özgür ruhlu, sıra dışı veya alıştığınız insan tipinden farklı olabilir. Ancak statüsü, işi veya görünüşü nedeniyle birini idealize etmemelisiniz. Gerçek uyumu zaman gösterecektir.
AİLE VE EV alanında geçmişten gelen sorumluluklar tekrar gündeme gelebilir. Aile büyükleriyle ilgili bir konu, miras, ev paylaşımı, taşınma veya bakım sorumluluğu sizi meşgul edebilir. Kariyerinizde ilerlemek için ailenizden psikolojik olarak bağımsızlaşmanız gerekebilir. Bu bağı koparmak anlamına gelmez. Kendi kararlarınızı suçluluk duymadan verebilmek anlamına gelir. Evdeki huzursuzluğun iş performansınızı etkilemesine izin vermeyin.
SAĞLIK KONULARINDA uyku düzeni, bağışıklık sistemi, boğaz, boyun, tiroit, ayaklar, kronik yorgunluk ve stres kaynaklı belirtilere dikkat edilmelidir. Yoğun çalışma isteği bedeninizin sınırlarını zorlayabilir. Uyuyamamak, sürekli düşünmek ve dinlenirken bile işle ilgilenmek enerjinizi düşürebilir. Düzenli kontrolleri ertelemeyin. Belirtileri görmezden gelmek yerine uzman desteği alın. Ruhsal olarak meditasyon, nefes çalışmaları, doğada zaman geçirmek ve dijital molalar iyi gelebilir.
KAZA RİSKLERİ açısından uykusuzluk, dalgınlık, zihinsel yorgunluk ve acelecilik önem taşıyor. Özellikle gece araç kullanırken, merdivenlerde, ev içi tadilatlarda ve elektrikli aletlerle çalışırken dikkatli olun. Yoğun iş temposu nedeniyle dikkatiniz dağılırsa küçük kazalar yaşanabilir. Telefonla ilgilenirken yürümek veya araç kullanmak risk oluşturabilir. Bedeniniz size dinlenme sinyali verdiğinde bunu ertelemeyin.
ŞANSLI ETKİLER kariyer değişikliği, terfi, iş kurma, yöneticilik, dijital projeler, teknoloji, sosyal medya, eğitim, danışmanlık, topluluk çalışmaları ve uluslararası bağlantılar üzerinden gelebilir. Doğru insanlarla kurulan profesyonel ilişkiler geleceğinizi değiştirebilir. Kendinizi toplum önünde daha görünür hale getirmekten korkmayın. Bilginizi, emeğinizi ve tecrübenizi paylaşmak size yeni kapılar açabilir.
RİSKLİ ETKİLER güvenli alanı terk etmekten korkmak, aile baskısına teslim olmak, sırf düzen bozulmasın diye mutsuz bir işte kalmak, yöneticilerle inatlaşmak, kariyer hırsıyla sağlığı ihmal etmek ve plansız iş kurmak üzerinden çalışabilir. Ayrıca her fırsatı kaderiniz sanmamalısınız. Gerçek fırsat sizi yalnızca heyecanlandırmaz, aynı zamanda büyütür ve sorumluluk almaya çağırır.
GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR
Hayat sizi ait olmadığınız bir yerde tutmak istemiyor. İçinizde uzun zamandır büyüyen amacı artık erteleyemezsiniz. Güvenli sandığınız düzen bazen gelişiminizin önündeki en büyük engel olabilir. Şimdi sizden beklenen her şeyi bırakmanız değil, gerçekten size ait olan yolu seçmenizdir. Yavaş ilerleyebilirsiniz ama yönünüz doğruysa hiçbir adımınız boşa gitmeyecektir. Başarı yalnızca tanınmak değildir. Başarı, sabah uyandığınızda yaptığınız işin ruhunuzla uyumlu olduğunu hissedebilmektir. Gökyüzü size yeni bir görev veriyor: Yeteneğinizi saklamayın, emeğinizi küçümsemeyin ve kendi otoritenizi kurmaktan korkmayın.
OLUMLAMA MÜHRÜ
Yüce Allah’ın izniyle ilahi amacımla uyumlanıyorum. Yeteneğimi sevgiyle kabul ediyor, emeğimi cesaretle görünür hale getiriyorum. Kariyerimde bana hayır getiren doğru kapılar kolaylıkla açılıyor. Güvenli, bereketli ve kalıcı başarıyı hayatıma kabul ediyorum. Geçmişten gelen korkuları ve beni sınırlayan kalıpları sevgiyle bırakıyorum. Doğru insanlarla, doğru zamanda ve doğru amaç için bir araya geliyorum. İşim, kazancım, sağlığım ve aile hayatım ilahi denge içinde güçleniyor. Kendime güveniyor, bilgeliğimle ilerliyor ve hak ettiğim başarıyı huzurla kabul ediyorum.