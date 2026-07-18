article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
20 – 26 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 20 – 26 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 23:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

20-26 Temmuz 2026 haftası, gökyüzündeki kritik değişimlerle yaşamınızda yeni kapılar aralıyor. Bu haftalık burç yorumlarıyla yıldızların size sunduğu fırsatları keşfedin ve dönüşüm enerjisini hayatınıza rehber yapın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç Yükselen Koç

Koç Yükselen Koç

26 Temmuz'da burcunuzda başlayan Satürn retrosu, hayatınızın en önemli içsel dönüşüm süreçlerinden birini başlatıyor. Bu dönem dış dünyayı değiştirmekten çok kendinizi yeniden inşa etmeniz için gökyüzünün size verdiği güçlü bir fırsattır. Önümüzdeki aylarda karakteriniz, hedefleriniz, yaşam planınız ve geleceğe bakış açınız ciddi bir sınavdan geçebilir. Sabırsız davrandığınız her konuda hayat sizden yavaşlamanızı isteyebilir. Aceleyle verdiğiniz kararlar yeniden gözden geçirilebilir. Güçlü görünmek yerine gerçekten güçlü olmayı öğrenmeniz gereken bir süreç başlıyor.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte beşinci eviniz güçlü şekilde aktive oluyor. Aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcılık, sahne, sanat, sosyal yaşam ve hobileriniz hareketlenebilir. Kalbinizi heyecanlandıran gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekâr Koçlar için yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Devam eden ilişkilerde ise romantizmi yeniden canlandırmak sizin elinizde olacak. Çocuk sahibi olan Koçlar çocuklarıyla ilgili sevindirici haberler alabilir. Sanat, medya, eğitim, sosyal medya ve yaratıcılık gerektiren alanlarda çalışanlar için görünür olabilecekleri fırsatlar oluşabilir.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte son haftalarda yaşanan iletişim sorunları yavaş yavaş çözülmeye başlayabilir. Bekleyen telefonlar gelebilir, ertelenen görüşmeler yeniden başlayabilir, hukuki işlemler, sözleşmeler, eğitim başvuruları ve ticari konular daha rahat ilerleyebilir. Aile içinde yaşanan yanlış anlaşılmaların çözülmesi için de destekleyici bir dönem başlıyor.

26 Temmuz'da Satürn'ün birinci evinizde retroya başlaması ise doğrudan kimliğinizi, bedeninizi, yaşam yönünüzü ve kişisel hedeflerinizi yeniden şekillendirecek. Bu süreçte dış görünüşünüzden yaşam tarzınıza kadar birçok konuda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi fazla eleştirmek yerine eksiklerinizi olgunlukla tamamlamaya odaklanmanız büyük kazanç sağlayacaktır. Gökyüzü size 'önce kendini yönet, sonra hayat seni ödüllendirsin' mesajı veriyor.

Aynı gün Ay Düğümlerinin Kova-Aslan aksına geçmesiyle birlikte on birinci ve beşinci ev aksınız aktif hale geliyor. Önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca arkadaş çevreniz, sosyal gruplarınız, ekip çalışmaları, dijital projeler ve gelecek hedefleriniz büyük değişim yaşayabilir. Bazı dostluklar doğal olarak sona erebilir, yerlerine sizi büyüten yeni insanlar gelebilir. Geleceğinizi şekillendirecek çevre değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Sosyal medya, teknoloji, eğitim ve uluslararası bağlantılar size yeni kapılar açabilir.

İŞ VE KARİYER alanında sabırlı ilerleyen Koçlar önemli kazanımlar elde edebilir. Eski projeler yeniden gündeme gelebilir. Yönetici pozisyonunda olanlar daha fazla sorumluluk üstlenebilir. İş değiştirmeyi düşünenler ise ani karar vermemeli, tüm şartları dikkatlice değerlendirmelidir. Aralık ayına kadar hazırlık yapanlar 2027 yılında emeklerinin karşılığını daha güçlü şekilde alabilir.

PARA KONULARINDA plansız harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönemdesiniz. Özellikle gösteriş amacıyla yapılan alışverişler sonradan pişmanlık yaratabilir. Uzun vadeli yatırımlar kısa vadeli risklerden daha avantajlı olabilir. Eski alacakların tahsil edilmesi veya bekleyen maddi konuların çözüme ulaşması mümkündür.

AŞK VE İLİŞKİLERDE kalbiniz yeniden umutla dolabilir. Bekâr Koçlar sürpriz karşılaşmalar yaşayabilir. Devam eden ilişkilerde ise ego savaşlarını bırakıp empati kurabilen çiftler ilişkilerini çok daha sağlam temeller üzerine inşa edebilir. Eski ilişkilerden haber alınması mümkündür ancak geçmişe dönmeden önce aynı dersleri tekrar yaşamak isteyip istemediğinizi iyi düşünmelisiniz.

SAĞLIK KONULARINDA baş bölgesi, gözler, dişler, kemikler, kas sistemi ve stres kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edilmelidir. Düzenli uyku, doğru beslenme ve bedeninizi gereksiz zorlamamak bu süreçte önem taşıyor. Psikolojik olarak ise kendinize yüklenmek yerine kendinizi desteklemeyi öğrenmeniz gerekiyor.

KAZA RİSKLERİ açısından özellikle acelecilik en büyük sınavınız olabilir. Araç kullanırken hız, dikkatsizlik ve öfke kontrolüne dikkat edilmelidir. Spor yaparken ani hareketlerden kaçınmak faydalı olacaktır. Kesici ve delici aletlerle çalışırken daha özenli davranmanız gerekebilir.

ŞANSLI ETKİLER yaratıcı projeler, eğitim, çocuklarla ilgili gelişmeler, sahne çalışmaları, sosyal medya, sanat, dijital projeler, ekip çalışmaları ve geleceğe yönelik planlarda ortaya çıkabilir. Kendinizi geliştirmek için attığınız her adım uzun vadede size büyük kapılar açabilir.

RİSKLİ ETKİLER ise sabırsızlık, inatçılık, plansız hareket etmek, gereksiz tartışmalar, öfkeyle verilen kararlar ve fiziksel yorgunluğu önemsememekten kaynaklanabilir. Bu süreçte hız değil istikrar size kazandıracaktır.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat senden daha hızlı koşmanı istemiyor. Daha bilinçli yürümeni istiyor. Güç, herkese karşı savaşmak değildir. Güç, gerektiğinde durabilmek, kendini dinleyebilmek ve eksiklerini cesaretle kabul edebilmektir. Önündeki kapılar kapanmıyor; sadece seni doğru kapıya yönlendirmek için yeniden düzenleniyor. Sabır gösterdiğin her gün geleceğinin temellerini güçlendiriyorsun. Kendine inan, çünkü gökyüzü seni durdurmak için değil, daha sağlam yükseltmek için yavaşlatıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle yaşamımın tüm alanlarında ilahi düzeni kabul ediyorum. Sabırla attığım her adım beni başarıya ulaştırıyor. Geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyor, geleceğimi sağlam temeller üzerine inşa ediyorum. Cesaretim bilgelikle birleşiyor. Ruhum huzur, bedenim sağlık, kalbim güven içinde güçleniyor. Hayatıma bolluk, bereket, doğru insanlar, doğru fırsatlar ve ilahi koruma kolaylıkla akıyor. Kendimi seviyor, kendime güveniyor ve ilahi zamanlamaya teslim oluyorum. Hayrım olan her şey en doğru zamanda bana sevgiyle ulaşıyor.

Boğa Yükselen Boğa

Boğa Yükselen Boğa

26 Temmuz’dan itibaren kaderinizin yönü kariyerinize, toplumsal konumunuza, başarı hedeflerinize ve yaşam amacınıza çevriliyor. Kuzey Ay Düğümü’nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte onuncu eviniz güçlü biçimde çalışmaya başlayacak. Bu geçiş yalnızca yeni bir iş fırsatını değil, yaptığınız işin gerçekten sizi temsil edip etmediğini sorgulayacağınız uzun soluklu bir dönüşümü gösterebilir. Artık yalnızca para kazanmak, güvenli bir düzende kalmak veya çevrenizin sizden beklediği rolü sürdürmek yeterli gelmeyebilir. İçinizde uzun zamandır büyüyen “Ben aslında ne yapmak istiyorum?” sorusu çok daha yüksek sesle duyulabilir. 26 Mart 2028’e kadar devam edecek bu süreç, kariyer değişikliği yapmak, kendi işini kurmak, uzmanlığını görünür hale getirmek, dijital alanda büyümek, teknolojiyle bağlantılı projelere yönelmek ve toplum önünde daha güçlü bir yer edinmek isteyen Boğa ve yükselen Boğalar için son derece önemli olabilir. Ancak bu başarı kendiliğinden gelmeyecek. Gökyüzü size hazır bir taht vermekten çok, kendi otoritenizi kurmanız için gereken cesareti, sorumluluğu ve vizyonu gösterecek.

22 Temmuz’da Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte dördüncü eviniz hareketleniyor. Ev, aile, yaşam alanı, taşınma, gayrimenkul, aile büyükleri, geçmiş ve duygusal güvenlik konuları daha görünür hale gelebilir. Aile içinde dikkat isteyen bir mesele gündeme gelebilir. Ev düzeninizi değiştirmek, tadilat yapmak, taşınmak veya daha huzurlu bir yaşam alanı kurmak isteyebilirsiniz. Kariyer alanındaki büyüme isteğiniz ile ailenizin beklentileri arasında denge kurmanız gerekebilir. İş hayatınızda yükselmek isterken özel hayatınızı ihmal etmemeniz önem taşıyacak. Aile içinde otorite çatışmaları, eski kırgınlıklar veya paylaşılmamış sorumluluklar gündeme gelirse konuyu gururla değil açıklıkla yönetmelisiniz. Yaşadığınız yerin sizi desteklemediğini düşünüyorsanız bu dönem ev değişikliği veya çalışma ortamını yenileme kararı da doğabilir.

23 Temmuz’da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte iletişim, sözleşmeler, yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa yolculuklar ve dijital işler alanında rahatlama başlayabilir. Son haftalarda geciken bir haber ulaşabilir, ertelenen bir görüşme yapılabilir veya yanlış anlaşılan bir konu açıklığa kavuşabilir. İş görüşmeleri, satış, tanıtım, sosyal medya, eğitim başvuruları ve ticari anlaşmalar yeniden hız kazanabilir. Fakat Merkür direkt harekete dönse bile aceleyle imza atmak yerine ayrıntıları gözden geçirmek daha doğru olacaktır. Özellikle iş değişikliği, ortaklık, kiralama, taşınma veya yüksek tutarlı sözleşmelerde her maddeyi dikkatle okuyun.

26 Temmuz civarında Satürn’ün Koç burcunda retro harekete başlaması on ikinci evinizde geçmişin kapanmamış kapılarını yeniden önünüze getirebilir. Bastırılmış korkular, zihinsel yorgunluk, görünmeyen kaygılar, gizli rekabetler ve uzun süredir ertelediğiniz içsel meseleler daha belirgin hale gelebilir. Dışarıdan güçlü görünürken içeride kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu süreç size daha fazla çalışmanız gerektiğini değil, daha bilinçli dinlenmeniz gerektiğini anlatabilir. Her şeyi tek başınıza taşıma eğiliminiz artarsa hem bedeniniz hem zihniniz yorulabilir. Eski bir pişmanlık, kapanmamış bir ilişki veya geçmişte yaşanmış bir iş sorunu yeniden hatırlanabilir. Buradaki amaç sizi geriye çekmek değil, görünmeyen yüklerden kurtularak kariyerinizde daha sağlam ilerlemenizi sağlamaktır.

Kuzey Ay Düğümü’nün onuncu evinize geçmesi profesyonel yaşamınızı dönüştürürken Güney Ay Düğümü’nün dördüncü evinizde ilerlemesi aileden gelen kalıpları, güvenlik korkularını ve alışılmış düzeni bırakmanızı isteyebilir. Sırf güvende hissettiğiniz için size artık iyi gelmeyen bir işte kalmanız zorlaşabilir. Aile işletmesinde çalışanlar görev değişikliği, yetki paylaşımı veya bağımsızlaşma kararı alabilir. Bazı Boğalar için evden ayrılmak, farklı bir şehre taşınmak veya kariyer uğruna yaşam düzenini değiştirmek gündeme gelebilir. Geçmişten gelen “Risk alma, düzenini bozma” düşüncesi ile geleceğinize ait “Kendini göster, yenilik yap ve büyü” çağrısı arasında güçlü bir seçim süreci yaşayabilirsiniz.

İŞ VE KARİYER alanında bu dönem hayatınızın en belirleyici evrelerinden biri olabilir. Yeni bir pozisyon, daha fazla sorumluluk, yönetici rolü, iş kurma fikri veya mesleki yön değişimi gündeme gelebilir. Teknoloji, dijital platformlar, bilim, eğitim, sosyal projeler, iletişim, danışmanlık ve topluluk yönetimiyle ilgili alanlar daha fazla fırsat sunabilir. Kendi işini kurmak isteyen Boğalar aceleyle sermaye bağlamak yerine plan, bütçe, hedef kitle ve iş modeli hazırlamalıdır. Kariyerinizde hızlı bir ün kazanmak yerine kalıcı bir sistem kurmaya odaklanmanız daha doğru olacaktır. Üstlerinizle ilişkilerinizde inatlaşmak yerine stratejik davranın. Bazen haklı olmak değil doğru zamanda doğru adımı atmak kazandıracaktır.

PARA KONULARINDA kariyer üzerinden yeni gelir olanakları doğabilir. Unvan değişikliği, terfi, yeni müşteri, yan gelir veya dijital kazanç modeli gündeme gelebilir. Ancak ev, taşınma, tadilat, aile ihtiyaçları veya iş kurma nedeniyle yüksek harcamalar çıkabilir. Kariyer yatırımları uzun vadede fayda sağlayabilir fakat gösteriş amacıyla yapılan harcamalar bütçenizi zorlayabilir. Kredi, ortak yatırım veya büyük satın alma planınız varsa ödeme koşullarını dikkatle inceleyin. Başarı isteğiyle borçlanmak yerine aşamalı büyümek daha güvenli olacaktır.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında kariyer hedeflerinizin ilişkinize yansıması belirginleşebilir. İş yoğunluğu nedeniyle partnerinize daha az zaman ayırabilirsiniz. İlişkisi olan Boğalar ortak gelecek, taşınma, ev düzeni ve kariyer planları hakkında net konuşmalıdır. Partnerinizin sizi desteklemediğini düşünüyorsanız sabit fikirli olmak yerine ihtiyaçlarınızı açık biçimde ifade edin. Bekâr Boğalar iş çevresi, mesleki etkinlikler, sosyal medya veya kalabalık gruplar aracılığıyla güçlü bir tanışma yaşayabilir. Karşınıza çıkan kişi özgür ruhlu, sıra dışı veya alıştığınız insan tipinden farklı olabilir. Ancak statüsü, işi veya görünüşü nedeniyle birini idealize etmemelisiniz. Gerçek uyumu zaman gösterecektir.

AİLE VE EV alanında geçmişten gelen sorumluluklar tekrar gündeme gelebilir. Aile büyükleriyle ilgili bir konu, miras, ev paylaşımı, taşınma veya bakım sorumluluğu sizi meşgul edebilir. Kariyerinizde ilerlemek için ailenizden psikolojik olarak bağımsızlaşmanız gerekebilir. Bu bağı koparmak anlamına gelmez. Kendi kararlarınızı suçluluk duymadan verebilmek anlamına gelir. Evdeki huzursuzluğun iş performansınızı etkilemesine izin vermeyin.

SAĞLIK KONULARINDA uyku düzeni, bağışıklık sistemi, boğaz, boyun, tiroit, ayaklar, kronik yorgunluk ve stres kaynaklı belirtilere dikkat edilmelidir. Yoğun çalışma isteği bedeninizin sınırlarını zorlayabilir. Uyuyamamak, sürekli düşünmek ve dinlenirken bile işle ilgilenmek enerjinizi düşürebilir. Düzenli kontrolleri ertelemeyin. Belirtileri görmezden gelmek yerine uzman desteği alın. Ruhsal olarak meditasyon, nefes çalışmaları, doğada zaman geçirmek ve dijital molalar iyi gelebilir.

KAZA RİSKLERİ açısından uykusuzluk, dalgınlık, zihinsel yorgunluk ve acelecilik önem taşıyor. Özellikle gece araç kullanırken, merdivenlerde, ev içi tadilatlarda ve elektrikli aletlerle çalışırken dikkatli olun. Yoğun iş temposu nedeniyle dikkatiniz dağılırsa küçük kazalar yaşanabilir. Telefonla ilgilenirken yürümek veya araç kullanmak risk oluşturabilir. Bedeniniz size dinlenme sinyali verdiğinde bunu ertelemeyin.

ŞANSLI ETKİLER kariyer değişikliği, terfi, iş kurma, yöneticilik, dijital projeler, teknoloji, sosyal medya, eğitim, danışmanlık, topluluk çalışmaları ve uluslararası bağlantılar üzerinden gelebilir. Doğru insanlarla kurulan profesyonel ilişkiler geleceğinizi değiştirebilir. Kendinizi toplum önünde daha görünür hale getirmekten korkmayın. Bilginizi, emeğinizi ve tecrübenizi paylaşmak size yeni kapılar açabilir.

RİSKLİ ETKİLER güvenli alanı terk etmekten korkmak, aile baskısına teslim olmak, sırf düzen bozulmasın diye mutsuz bir işte kalmak, yöneticilerle inatlaşmak, kariyer hırsıyla sağlığı ihmal etmek ve plansız iş kurmak üzerinden çalışabilir. Ayrıca her fırsatı kaderiniz sanmamalısınız. Gerçek fırsat sizi yalnızca heyecanlandırmaz, aynı zamanda büyütür ve sorumluluk almaya çağırır.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat sizi ait olmadığınız bir yerde tutmak istemiyor. İçinizde uzun zamandır büyüyen amacı artık erteleyemezsiniz. Güvenli sandığınız düzen bazen gelişiminizin önündeki en büyük engel olabilir. Şimdi sizden beklenen her şeyi bırakmanız değil, gerçekten size ait olan yolu seçmenizdir. Yavaş ilerleyebilirsiniz ama yönünüz doğruysa hiçbir adımınız boşa gitmeyecektir. Başarı yalnızca tanınmak değildir. Başarı, sabah uyandığınızda yaptığınız işin ruhunuzla uyumlu olduğunu hissedebilmektir. Gökyüzü size yeni bir görev veriyor: Yeteneğinizi saklamayın, emeğinizi küçümsemeyin ve kendi otoritenizi kurmaktan korkmayın.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah’ın izniyle ilahi amacımla uyumlanıyorum. Yeteneğimi sevgiyle kabul ediyor, emeğimi cesaretle görünür hale getiriyorum. Kariyerimde bana hayır getiren doğru kapılar kolaylıkla açılıyor. Güvenli, bereketli ve kalıcı başarıyı hayatıma kabul ediyorum. Geçmişten gelen korkuları ve beni sınırlayan kalıpları sevgiyle bırakıyorum. Doğru insanlarla, doğru zamanda ve doğru amaç için bir araya geliyorum. İşim, kazancım, sağlığım ve aile hayatım ilahi denge içinde güçleniyor. Kendime güveniyor, bilgeliğimle ilerliyor ve hak ettiğim başarıyı huzurla kabul ediyorum.

İkizler Yükselen İkizler

İkizler Yükselen İkizler

26 Temmuz'dan itibaren hayatınızın yönü değişmeye başlıyor. Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte dokuzuncu eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca güçlü şekilde aktive oluyor. Bu gökyüzü geçişi yalnızca yeni bir şans kapısı değil, aynı zamanda yaşam felsefenizi, geleceğe bakışınızı ve kader yolculuğunuzu değiştirebilecek büyük bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte öğrenmek, keşfetmek, seyahat etmek, farklı kültürlerle tanışmak, yeni eğitimler almak, yabancı ülkelerle bağlantı kurmak ve hayatınızı bulunduğunuz çevrenin çok ötesine taşımak isteyebilirsiniz. Uzun zamandır sizi küçük bir alanda tutan düşünce kalıpları kırılmaya başlayabilir. Artık gökyüzü size 'bildiğin yerde kalma, büyümek için ufkunu genişlet' diyor.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte üçüncü eviniz aydınlanıyor. İletişim, eğitim, yazarlık, medya, sosyal medya, ticaret, reklam, satış, kardeşler, yakın çevre ve kısa yolculuklar hareket kazanıyor. Sesinizi daha fazla duyurabilir, önemli görüşmeler yapabilir, yeni projeler başlatabilir ve kendinizi ifade etmekte çok daha güçlü hissedebilirsiniz. Eğitim alanında beklediğiniz fırsatlar doğabilir. Kitap yazmak, içerik üretmek, konuşmalar yapmak, eğitim vermek veya dijital platformlarda büyümek isteyen İkizler için dikkat çekici bir dönem başlıyor.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte ikinci evinizde yaşanan maddi belirsizlikler yavaş yavaş çözülmeye başlayabilir. Bekleyen ödemeler gelebilir, yeni gelir fırsatları doğabilir, iş görüşmeleri hızlanabilir ve finansal konularda daha net kararlar alabilirsiniz. Son haftalarda yaşanan yanlış anlaşılmalar, gecikmeler ve iletişim sorunları yerini daha akıcı bir sürece bırakabilir. Ancak büyük yatırımlar yaparken ayrıntıları dikkatle incelemek yine de önem taşıyor.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retroya başlaması on birinci evinizde sosyal çevrenizi, dostluklarınızı, ekip çalışmalarınızı ve geleceğe yönelik hedeflerinizi ciddi biçimde test edecek. Hayatınızda herkesin aynı yolda yürümeyeceğini fark edebilirsiniz. Bazı arkadaşlıklar doğal şekilde sona erebilir, bazı ortaklıklar beklentilerinizi karşılamayabilir. Bu durum kayıp gibi görünse de aslında sizi gerçek hedeflerinize taşıyacak insanlarla buluşturmak için gerçekleşebilir. Kalabalıklar içinde yalnız hissettiğiniz ilişkiler yerini daha kaliteli dostluklara bırakabilir. Sayıyı değil niteliği önemsemeniz gereken bir dönem başlıyor.

Kuzey Ay Düğümü'nün dokuzuncu evinize geçmesi hayatınıza uluslararası bağlantılar, akademik gelişmeler, hukuk, yabancı diller, yayıncılık, internet, dijital eğitimler ve uzun yolculuklar üzerinden büyük fırsatlar getirebilir. Bazı İkizler yurt dışına taşınabilir, bazıları yabancı şirketlerle çalışabilir, bazıları ise uzun süredir hayalini kurduğu eğitime başlayabilir. Eğer hayatınızda büyük bir değişiklik yapmak istiyorsanız gökyüzü sizi destekliyor. Ancak bu değişim konfor alanınızdan çıkmanızı gerektirecek.

İŞ VE KARİYER alanında eğitim, medya, yayıncılık, sosyal medya, yazılım, teknoloji, danışmanlık, hukuk, yabancı şirketler, turizm, havacılık ve uluslararası ticaret alanlarında çalışan İkizler önemli fırsatlar yakalayabilir. İş değişikliği düşünenler için yeni kapılar açılabilir. Dijital dünyaya yatırım yapanlar uzun vadede önemli kazançlar sağlayabilir. Bilginizi paylaşmaktan korkmayın. Önümüzdeki dönemde en büyük sermayeniz sahip olduğunuz bilgi olacak.

PARA KONULARINDA yeni gelir kaynakları oluşabilir. Eğitim, internet, danışmanlık, yabancı bağlantılar veya dijital projeler sayesinde kazançlarınızı artırabilirsiniz. Ancak seyahatler, eğitim harcamaları veya yeni yatırımlar nedeniyle bütçenizi doğru planlamanız gerekecek. Büyük riskler yerine uzun vadeli büyümeyi tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında farklı şehirlerden veya farklı kültürlerden biri hayatınıza girebilir. Uzak mesafe ilişkileri başlayabilir ya da mevcut ilişkiniz birlikte yapılacak seyahatler sayesinde güçlenebilir. Bekâr İkizler için eğitim, yolculuklar, sosyal medya veya uluslararası bağlantılar aracılığıyla önemli tanışmalar yaşanabilir. İlişkisi olanlar ortak gelecek planlarını daha ciddi şekilde konuşabilir. Fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştürmek yerine birbirinizin bakış açısını anlamaya çalışmanız ilişkinizi güçlendirecektir.

SAĞLIK KONULARINDA sinir sistemi, omuzlar, kollar, eller, akciğerler, solunum yolları ve zihinsel yorgunluk öne çıkıyor. Sürekli aynı anda birçok işle ilgilenmek bedeninizi gereğinden fazla yorabilir. Uyku düzeninizi ihmal etmemeli, ekran başında geçirdiğiniz süreyi dengelemelisiniz. Yoğun bilgi akışı nedeniyle zihinsel tükenmişlik yaşamamaya dikkat edin.

KAZA RİSKLERİ açısından özellikle kısa yolculuklarda, trafikte, motosiklet ve bisiklet kullanımında, telefonla ilgilenirken yürürken veya araç kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Acele etmek ve aynı anda birçok işi yapmaya çalışmak dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. Elektronik cihazlar ve iletişim ekipmanlarıyla çalışırken de özenli davranmanız faydalı olacaktır.

ŞANSLI ETKİLER yurt dışı bağlantıları, eğitimler, akademik başarılar, yabancı dil öğrenimi, uluslararası projeler, medya, yayıncılık, sosyal medya, dijital platformlar, internet girişimleri ve uzun vadeli kariyer planları üzerinden gelebilir. Hayatınızı değiştirecek kişilerle tanışmanız da bu dönemin önemli hediyelerinden biri olabilir.

RİSKLİ ETKİLER ise sürekli aynı çevrede kalmak, değişime direnmek, eski düşünce kalıplarına tutunmak, bilgi sahibi olmadan büyük kararlar almak ve kısa vadeli heyecanlarla hareket etmek olabilir. Gökyüzü sizi büyütmek istiyor. Bunun için önce alışkanlıklarınızın sınırlarını aşmanız gerekecek.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat size yeni yollar göstermek için kapınızı çalıyor. Şimdiye kadar bildikleriniz sizi bugüne getirdi, ancak bundan sonrası için yeni bilgiler, yeni insanlar ve yeni deneyimler gerekiyor. Kader bazen bulunduğunuz yeri değiştirmeden önce bakış açınızı değiştirir. Gittiğiniz her yeni şehir, tanıştığınız her yeni insan ve öğrendiğiniz her yeni bilgi ruhunuzun sınırlarını genişletecek. Kendinizi küçük bir dünyanın içine hapsetmeyin. Çünkü gökyüzü size çok daha büyük bir hayat hazırlıyor. Cesur olun, merak edin, öğrenin ve keşfetmekten korkmayın. Şansınız, alıştığınız yerde değil; henüz gitmediğiniz yollarda sizi bekliyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle ilahi kader yolum sevgiyle açılıyor. Bilgim, cesaretim ve merakım beni en doğru fırsatlara taşıyor. Hayatıma bolluk, bereket, başarı ve yeni ufuklar kolaylıkla akıyor. Yeni insanları, yeni deneyimleri ve bana hayır getiren tüm değişimleri sevgiyle kabul ediyorum. Zihnim berrak, kalbim huzurlu ve yolum ilahi ışıkla aydınlanıyor. Öğrendikçe büyüyor, büyüdükçe hizmet ediyor ve hak ettiğim bereketi güvenle hayatıma alıyorum. Her adımım beni ilahi amacıma biraz daha yaklaştırıyor.

Yengeç Yükselen Yengeç

Yengeç Yükselen Yengeç

23 Temmuz'da Merkür'ün burcunuzda ileri harekete dönmesiyle birlikte hayatınızın son bir yıldır en önemli dönüm noktalarından biri başlıyor. Son aylarda yaşadığınız kafa karışıklıkları, duygusal gelgitler, geçmişe takılı kalma, karar verememe, yanlış anlaşılmalar ve içsel sorgulamalar artık yavaş yavaş geride kalmaya başlayabilir. Jüpiter'in 2025 yazından bu yana burcunuzda oluşturduğu büyüme döngüsü size yalnızca şans getirmedi; aynı zamanda sizi derinden iyileştirdi, geçmiş yaralarınızla yüzleştirdi ve gerçek mutluluğun dışarıda değil, önce kendi içinizde başladığını öğretti. Şimdi ise gökyüzü size son bir kez dönüp geçmişi bırakma fırsatı veriyor. Bundan sonra geleceğinizi geçmiş korkularınız değil, bugün vereceğiniz cesur kararlar şekillendirecek.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte ikinci eviniz güçlü şekilde aktive oluyor. Para, kazançlar, yatırımlar, sahip olduklarınız, öz değeriniz ve maddi güvenliğiniz ön plana çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda gelirlerinizi artıracak yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Zam talebi, yeni bir iş, ek gelir, ticari girişim veya yeteneklerinizi kazanca dönüştürebileceğiniz yeni kapılar açılabilir. Ancak Güneş aynı zamanda harcamaları da büyütebilir. Gösteriş uğruna yapılan alışverişler, lüks harcamalar ve plansız yatırımlar ilerleyen aylarda pişmanlık yaratabilir. Bu süreçte en büyük yatırımınız kendinize ve bilgi birikiminize yaptığınız yatırım olacaktır.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun burcunuzda sona ermesi uzun zamandır beklediğiniz netliği getiriyor. Kendinizi daha rahat ifade edebilir, önemli kararlar alabilir, yarım kalan projeleri tamamlayabilir ve hayatınızın kontrolünü yeniden elinize alabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar düzelmeye başlayabilir. Bekleyen görüşmeler, resmi işlemler, eğitim planları ve kişisel girişimler hız kazanabilir. Eğer son haftalarda sürekli geçmişi düşündüyseniz artık önünüze bakmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Gökyüzü size 'artık yeni sayfayı aç' diyor.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması kariyer alanınızı güçlü biçimde etkileyecek. Onuncu evinizde başlayan bu süreç, mesleki sorumluluklarınızı, yöneticilerle ilişkilerinizi, toplumdaki yerinizi ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden değerlendireceğiniz önemli bir dönemi başlatıyor. İş hayatında daha fazla disiplin göstermeniz gerekebilir. Beklediğiniz terfi gecikebilir, yeni görevler yüklenebilir veya geçmişte eksik bıraktığınız bir proje yeniden önünüze gelebilir. Bu gecikmeler başarısızlık anlamına gelmez. Tam tersine, sizi çok daha güçlü bir kariyere hazırlayan sağlamlaştırma sürecidir. Sabırlı davranan Yengeçler 2027 yılına kadar meslek hayatlarında kalıcı başarılar elde edebilir.

26 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte sekizinci eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. Ortak gelirler, yatırımlar, krediler, miras, nafaka, sigorta, vergi, eşin kazancı ve finansal ortaklıklar önümüzdeki dönemin en önemli başlıkları olabilir. Maddi açıdan eski düzeniniz değişebilir. Bazı Yengeçler yatırım yapabilir, bazıları ortaklık kurabilir, bazıları ise geçmiş borçlarını kapatarak finansal anlamda yeni bir sayfa açabilir. Bu süreç aynı zamanda ruhsal dönüşüm evidir. Korkularınızla yüzleşebilir, sizi yıllardır aşağı çeken duygusal yüklerden özgürleşebilirsiniz. Gerçek gücünüzü keşfetmeye başlıyorsunuz.

İŞ VE KARİYER alanında sabır ve strateji kazandıracak. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanıyor. Yeni görevler, daha fazla sorumluluk veya yöneticilik fırsatları gündeme gelebilir. İş değiştirmek isteyen Yengeçler için doğru plan yapıldığı takdirde uzun vadeli başarı sağlayacak teklifler oluşabilir. Dijital sektör, finans, danışmanlık, eğitim, teknoloji, sağlık ve aile şirketleriyle ilgili çalışmalar desteklenebilir. Kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli kariyer planları yapmanız size daha fazla kazandıracaktır.

PARA KONULARINDA önemli değişimler yaşanabilir. Gelirlerinizi artıracak fırsatlar oluşurken aynı zamanda ortak para yönetimi daha fazla önem kazanacak. Kredi, yatırım, miras, vergi veya ortak hesaplarla ilgili konular gündeme gelebilir. Büyük harcamalar yapmadan önce ayrıntılı hesaplama yapmanız faydalı olacaktır. Özellikle aile bireyleriyle para alışverişlerinde yazılı ve net anlaşmalar yapmak ileride oluşabilecek sorunları önleyebilir.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında duygusal anlamda yepyeni bir sayfa açılıyor. Geçmişte sizi üzen ilişkilere tutunmayı bıraktığınız anda çok daha sağlıklı bağlar kurabilirsiniz. Bekâr Yengeçler derin duygular hissedebilecekleri güçlü bir ilişkiye başlayabilir. Devam eden ilişkilerde ise güven, sadakat ve ortak gelecek planları ön plana çıkıyor. Bazı çiftler evlilik kararı alabilir, bazıları birlikte yatırım yapabilir veya ortak yaşam düzenini değiştirebilir. Eski kırgınlıkları sürekli gündeme taşımak ise ilişkinizi yorabilir. Affetmek her zaman unutmak değildir; özgürleşmektir.

AİLE VE EV HAYATINDA uzun süredir bekleyen konuşmalar yapılabilir. Aile içinde yanlış anlaşılmalar çözülebilir. Ev değişikliği, tadilat, taşınma veya aile büyükleriyle ilgili konular yeniden gündeme gelebilir. Kendinizi suçlu hissetmeden kendi mutluluğunuz için karar almanız gereken bir dönemdesiniz.

SAĞLIK KONULARINDA mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, hormon dengesi, ödem, uyku düzeni ve duygusal stres kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edilmelidir. Bastırılmış duygular bedene yük olabilir. Kendinizi sürekli başkalarını mutlu etmek zorunda hissetmeyin. Ruhsal iyileşme fiziksel sağlığınızı da güçlendirecektir.

KAZA RİSKLERİ açısından dalgınlık, duygusal yoğunluk nedeniyle dikkatin dağılması, ev içinde düşme, mutfakta kesici aletler ve araç kullanırken düşüncelere dalmak risk oluşturabilir. Özellikle duygusal tartışmalar sonrasında hemen direksiyon başına geçmemeye özen gösterin.

ŞANSLI ETKİLER finansal dönüşüm, kariyer fırsatları, gelir artışı, yatırım planları, psikolojik iyileşme, aile içi barış, güçlü ortaklıklar ve uzun vadeli başarılar üzerinden gelebilir. Hayatınıza giren her yeni insanın size bir şey öğretmek için geldiğini fark edeceksiniz. Bu dönem yalnızca kazancınızı değil, yaşam kalitenizi de yükseltebilir.

RİSKLİ ETKİLER geçmişe tutunmak, eski acıları sürekli yeniden yaşamak, maddi konularda acele karar vermek, kariyer baskısını özel hayatınıza taşımak ve duygularınızı bastırmak olabilir. Gökyüzü sizi geçmişe değil geleceğe çağırıyor. Artık yüklerinizi değil hayallerinizi taşıma zamanı.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayatınızın en güzel dönemi, geçmişi bırakabildiğiniz gün başlayacak. Bugüne kadar yaşadığınız her hayal kırıklığı sizi zayıflatmak için değil, gerçek değerinizi fark ettirmek için yaşandı. Artık başkalarının sizi seçmesini beklemeyin; önce siz kendinizi seçin. Kırılan kalbiniz yeniden sevebilir, yorulan ruhunuz yeniden umut edebilir ve korkularınızın yerine güven yerleşebilir. Gelecek sizi bekliyor. Kapıyı açacak anahtar ise hâlâ elinizde tuttuğunuz geçmiş değil, bugün vereceğiniz yeni kararlardır. Gökyüzü size diyor ki: Kendine inan, çünkü ilahi düzen seni hak ettiğin hayata doğru sessizce taşıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle geçmişin tüm acılarını sevgiyle özgür bırakıyorum. Kalbim ilahi sevgiyle, ruhum huzurla ve hayatım bereketle doluyor. Kendime güveniyor, gerçek değerimi biliyor ve bana hayır getiren tüm fırsatları sevgiyle kabul ediyorum. Kazancım, kariyerim, ilişkilerim ve aile hayatım ilahi düzen içinde güçleniyor. Bolluk, sağlık, huzur ve başarı bana kolaylıkla akıyor. Geçmişi değil geleceği seçiyorum. İlahi zamanlamaya güveniyor ve bana ait olan tüm güzellikleri sevgiyle hayatıma davet ediyorum.

Aslan Yükselen Aslan

Aslan Yükselen Aslan

22 Temmuz'da Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte yeni kişisel yılınız başlıyor. Önünüzdeki on iki ay boyunca hayatınızın yönünü belirleyecek önemli kararlar alabilir, yeni başlangıçlar yapabilir ve kaderinizi değiştirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yalnızca doğum gününüzü kutlayacağınız bir dönem değil; aynı zamanda yeniden doğacağınız, kim olduğunuzu hatırlayacağınız ve hayatınızı kendi kurallarınıza göre şekillendireceğiniz güçlü bir başlangıçtır. Üstelik Jüpiter'in desteğiyle bu dönem son yılların en önemli büyüme ve genişleme fırsatlarını da beraberinde getirebilir. Kendinizi küçültmeyi, yeteneklerinizi saklamayı ve başkalarının onayını beklemeyi bıraktığınız anda gökyüzü sizin için yeni kapılar açmaya başlayacaktır. Şimdi cesaretinizi ödüllendirecek bir döngü başlıyor.

22 Temmuz'da Güneş'in birinci evinize geçmesiyle birlikte enerjiniz yükseliyor. Dış görünüşünüzü değiştirmek, yeni projelere başlamak, işinizi büyütmek, hayatınızda yeni bir sayfa açmak ve uzun zamandır ertelediğiniz kararları uygulamak için güçlü bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki insanlar sizi daha fazla fark edebilir, sözleriniz daha etkili olabilir ve liderlik özellikleriniz ön plana çıkabilir. Hayatınızın direksiyonuna yeniden geçme zamanı geldi. Ancak bu süreçte kibir ile özgüven arasındaki ince çizgiyi korumanız büyük önem taşıyor. Gerçek liderlik yalnızca parlamak değil, başkalarının da ışığını artırabilmektir.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte son haftalarda yaşadığınız içsel karmaşa, gizli kalan konular, belirsizlikler ve zihinsel yorgunluk yavaş yavaş dağılmaya başlayabilir. Uzun süredir cevap bulamadığınız sorular netleşebilir. Sezgileriniz güçlenebilir. Bekleyen haberler gelebilir, geciken işler ilerleyebilir ve perde arkasında yürüyen bazı gelişmeler gün yüzüne çıkabilir. Artık karar vermek sizin için daha kolay olacaktır.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması dokuzuncu evinizi etkiliyor. Eğitim, akademik çalışmalar, hukuk, yurt dışı bağlantıları, yayıncılık, yabancı ülkeler, uzun seyahatler ve yaşam felsefeniz ciddi bir değerlendirme sürecinden geçebilir. Yurt dışı planları gecikebilir, eğitimle ilgili eksikler tamamlanabilir veya hukuki bir süreç yeniden gündeme gelebilir. Gökyüzü size acele etmeden sağlam temeller kurmanızı söylüyor. Bu dönem bilgiye yatırım yapan, kendini geliştiren ve uzun vadeli plan yapan Aslanlar gelecekte çok güçlü kazanımlar elde edebilir.

26 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte yedinci eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. Bu, evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, müşteriler ve bire bir ilişkiler alanında kaderi hızlandıracak gelişmeler getirebilir. Bekâr Aslanlar hayatlarının en önemli ilişkilerinden biriyle tanışabilir. Devam eden ilişkiler evlilik, birlikte yaşama veya ortak gelecek planları açısından yeni bir aşamaya geçebilir. İş ortaklıkları açısından da güçlü fırsatlar doğabilir. Ancak Güney Ay Düğümü'nün burcunuzdaki etkisi nedeniyle yalnızca kendi isteklerinize odaklanmak yerine karşı tarafın ihtiyaçlarını da anlamanız gerekecek. Önümüzdeki dönemde 'ben' demekten çok 'biz' diyebilen Aslanlar kazanacak.

İŞ VE KARİYER alanında yeni başlangıçlar, terfi, yöneticilik, kendi işini kurma, marka oluşturma, sahneye çıkma, medya, sanat, eğitim ve liderlik gerektiren alanlarda önemli fırsatlar doğabilir. Toplum önünde daha görünür olabilir, uzun zamandır emek verdiğiniz çalışmaların karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Kendi işini büyütmek isteyenler için destekleyici etkiler bulunuyor. Ancak büyük kararlar alırken uzun vadeli plan yapmayı ihmal etmeyin. Hızlı başarı kadar sürdürülebilir başarı da önem taşıyor.

PARA KONULARINDA gelirlerinizi artıracak yeni fırsatlar oluşabilir. Kendi yetenekleriniz üzerinden para kazanabileceğiniz yeni projeler gündeme gelebilir. Ancak lüks harcamalar, gösteriş amacıyla yapılan alışverişler ve gereksiz riskli yatırımlar bütçenizi zorlayabilir. Özellikle büyük yatırımlarda duygularınızla değil, gerçek verilerle hareket etmeniz daha doğru olacaktır.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında kader yeni bir sayfa açıyor. Bekâr Aslanlar güçlü çekim yaşayabilecekleri biriyle tanışabilir. Bu ilişki yalnızca romantik değil, aynı zamanda hayatınıza yeni bir bakış açısı da kazandırabilir. İlişkisi olan Aslanlar için ise ortak hedefler, evlilik planları ve gelecek kararları önem kazanıyor. Partnerinizi yönetmeye çalışmak yerine onunla birlikte yol yürümeyi öğrenmeniz ilişkinizi güçlendirecektir. Gerçek sevgi yalnızca ilgi görmek değil, karşılıklı gelişebilmektir.

AİLE VE SOSYAL YAŞAMDA çevreniz genişleyebilir. Yeni dostluklar, güçlü bağlantılar ve sizi ileri taşıyacak insanlarla tanışabilirsiniz. Bazı eski ilişkiler doğal olarak hayatınızdan çıkabilir. Yerini size ilham veren ve vizyonunuzu büyüten insanlar alacaktır. Bu değişime direnmeyin.

SAĞLIK KONULARINDA kalp, dolaşım sistemi, tansiyon, omurga, sırt ve stres yönetimine dikkat etmeniz gerekiyor. Yoğun tempo nedeniyle bedeninizi ihmal etmeyin. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve dengeli beslenme enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Ruhsal olarak ise sürekli güçlü görünmeye çalışmak yerine gerektiğinde destek istemekten çekinmeyin.

KAZA RİSKLERİ açısından aşırı özgüven, hız, dikkatsizlik ve 'bana bir şey olmaz' düşüncesi risk oluşturabilir. Araç kullanırken acele etmeyin. Spor yaparken bedeninizi gereğinden fazla zorlamayın. Özellikle sıcak havalarda kalp ve tansiyonla ilgili hassasiyetleri olanların daha dikkatli olması faydalı olacaktır.

ŞANSLI ETKİLER yeni başlangıçlar, kişisel projeler, liderlik fırsatları, iş kurma, terfi, sahne, sanat, medya, eğitim, evlilik, ortaklıklar ve uluslararası bağlantılar üzerinden gelebilir. Kendinizi doğru şekilde ifade ettiğinizde gökyüzü sizi görünür kılmak istiyor. Bu dönem cesaret eden Aslanlar için büyük kapılar açabilir.

RİSKLİ ETKİLER ise ego savaşları, aşırı gurur, eleştiriye kapalı olmak, tek başına hareket etmek, partnerin ihtiyaçlarını görmezden gelmek ve yalnızca kısa vadeli başarıya odaklanmak olabilir. Unutmayın; en büyük güç, gerektiğinde değişebilmektir.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Artık saklanmayı bırakın. Hayat size yıllardır beklediğiniz sahneyi hazırlıyor. Ancak bu kez alkış almak için değil, gerçek ışığınızı göstermeniz için. Kendinizi küçülttüğünüz her gün kaderiniz de küçülüyor. Cesaret ettiğiniz her gün ise evren önünüze yeni kapılar açıyor. Başarı sizin için tesadüf olmayacak; emeklerinizin doğal sonucu olacak. Önünüzdeki yıl, yalnızca yeni yaşınız değil, yeni kimliğiniz olabilir. Kendinize inanın, çünkü gökyüzü size 'hazırsın' diyor. Hayal ettiğiniz hayat düşündüğünüzden daha yakın olabilir.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle ilahi ışığımı sevgiyle ortaya çıkarıyorum. Kendime güveniyor, yeteneklerimi cesaretle paylaşıyor ve bana hayır getiren tüm fırsatları kolaylıkla kabul ediyorum. Kalbim sevgiyle, ruhum huzurla ve yolum ilahi bereketle aydınlanıyor. Başarı, bolluk, sağlık, doğru insanlar ve doğru ortaklıklar hayatıma ilahi zamanlamayla geliyor. Geçmişin korkularını sevgiyle bırakıyor, geleceğimi güvenle inşa ediyorum. Hayatımın her alanında ilahi koruma altında olduğumu biliyor, bana ait olan tüm güzellikleri şükürle kabul ediyorum.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak Yükselen Başak

Başak Yükselen Başak

26 Temmuz'dan itibaren hayatınızın en önemli dönüşüm kapılarından biri aralanıyor. Satürn'ün Koç burcunda geri hareketine başlaması sekizinci evinizi harekete geçirirken, sizi yalnızca maddi konularla değil, ruhunuzun en derin korkularıyla da yüzleştirecek güçlü bir süreci başlatıyor. Bu dönem kaybetmekten korktuğunuz her şeyi yeniden değerlendirmenizi isteyebilir. Para, güven, bağlılık, ortaklıklar ve duygusal sınırlarınız büyük bir olgunlaşma sürecinden geçebilir. Gökyüzü size yalnızca 'ne yapıyorsun?' sorusunu değil, 'neden bunu yapıyorsun?' sorusunu da soruyor. Cevabınız korkularınız değil, gerçek değerleriniz olursa önünüzde bambaşka bir hayat başlayabilir.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte on ikinci eviniz aydınlanıyor. Bu dönem dış dünyadan çok iç dünyanıza yönelmeniz gereken bir süreç olabilir. Bilinçaltınız, sezgileriniz, rüyalarınız, ruhsal gelişiminiz, geçmişte kapanmamış konular ve gizli kalan gerçekler daha görünür hale gelebilir. Sürekli üretmeye ve herkese yetişmeye çalışan Başaklar için gökyüzü 'biraz dur ve kendini dinle' diyor. Hayatınızdan çıkması gereken insanlar, alışkanlıklar veya düşünce kalıpları kendiliğinden uzaklaşabilir. Bazı yalnızlıklar aslında yeni başlangıçların hazırlığı olabilir.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, projeler ve gelecek planlarınız yeniden hareket kazanmaya başlayabilir. Son haftalarda geciken haberler gelebilir, yarım kalan projeler ilerleyebilir ve uzun zamandır görüşemediğiniz insanlarla yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Özellikle dijital projeler, eğitim çalışmaları ve ekip organizasyonları açısından daha verimli bir dönem başlıyor.

26 Temmuz civarında Satürn retrosunun sekizinci evinizde başlaması ortak gelirler, krediler, borçlar, vergiler, miras, nafaka, yatırımlar ve finansal ortaklıklar konusunda daha planlı hareket etmeniz gerektiğini gösterebilir. Eski borçlar kapanabilir, finansal yapı yeniden düzenlenebilir veya ortak para yönetimiyle ilgili önemli kararlar alınabilir. Maddi anlamda sağlam olmayan yapılar test edilebilir. Ancak bu süreç yalnızca parayla ilgili değildir. Güven duygunuz, bağlanma biçiminiz ve hayatınızı kontrol etme ihtiyacınız da dönüşebilir. Gerçek güç, her şeyi kontrol etmek değil; değişime güvenebilmekten geçecek.

Aynı dönemde Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte altıncı eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. İş düzeniniz, çalışma hayatınız, günlük alışkanlıklarınız, sağlığınız, ekip arkadaşlarınız ve yaşam disiplininiz tamamen değişebilir. Yeni bir iş düzeni kurabilir, teknolojiyi daha fazla kullanabilir, çalışma sisteminizi modernleştirebilir veya sağlığınızı tamamen değiştirecek alışkanlıklar geliştirebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde küçük görünen günlük seçimleriniz geleceğinizi belirleyecek. Düzeninizi değiştirenler kaderini değiştirebilir.

İŞ VE KARİYER alanında yeni görevler, daha fazla sorumluluk, ekip değişiklikleri ve çalışma sisteminde yenilikler gündeme gelebilir. Teknoloji, sağlık, danışmanlık, analiz, eğitim, yapay zekâ, veri yönetimi ve dijital projelerde çalışan Başaklar önemli fırsatlar yakalayabilir. Günlük iş yükünüz artabilir ancak doğru planlama ile bunun karşılığını alabilirsiniz. Mükemmel olma çabası yerine verimli olmayı seçmeniz sizi başarıya taşıyacaktır.

PARA KONULARINDA kredi, vergi, ortak hesaplar, miras, sigorta, yatırım ve uzun vadeli finansal planlamalar ön plana çıkıyor. Büyük harcamalar yapmadan önce ayrıntılı hesap yapmanız önem taşıyor. Ortak yatırımlarda tüm şartları yazılı hale getirin. Riskli yatırımlar yerine sağlam temelli büyümeyi tercih edin. Bu dönem finansal disiplin uzun vadeli güven sağlayacaktır.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında yüzeysel ilişkiler sizi tatmin etmeyecek. Gerçek güven, sadakat ve duygusal derinlik arayışınız artabilir. Bekâr Başaklar güçlü ruhsal bağ hissedecekleri biriyle tanışabilir. Devam eden ilişkilerde ortak para, güven, mahremiyet ve gelecek planları konuşulabilir. Eski kırgınlıkları saklamak yerine açık iletişim kurmak ilişkinizi güçlendirecektir. Korkularınızı sevdiğiniz insandan gizlemek yerine paylaşmanız aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir.

AİLE VE SOSYAL YAŞAMDA bazı dostlukların doğal olarak sona erdiğini görebilirsiniz. Hayatınızdan çıkan insanların yerine sizi geliştiren yeni insanlar gelebilir. Aile içinde maddi konular veya mirasla ilgili konuşmalar yapılabilir. Geçmişten gelen yükleri taşımak yerine kendi hayatınıza odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz.

SAĞLIK KONULARINDA bağırsaklar, sindirim sistemi, hormon dengesi, üreme organları, psikolojik stres ve bağışıklık sistemi önem kazanıyor. Bastırılmış kaygılar bedene yansıyabilir. Düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Günlük rutinlerinizi iyileştirmek, kaliteli uyumak, düzenli hareket etmek ve sağlıklı beslenmek bu dönemin en büyük yatırımı olacaktır. Ruhsal iyileşme fiziksel sağlığınızı da güçlendirebilir.

KAZA RİSKLERİ açısından aşırı yorgunluk, dalgınlık, yoğun çalışma temposu ve zihinsel tükenmişlik dikkat gerektiriyor. İş yerinde kesici aletler, makineler, laboratuvar ortamları veya teknik ekipmanlarla çalışan Başakların daha dikkatli olması faydalı olacaktır. Araç kullanırken zihninizi işle meşgul etmemeye özen gösterin.

ŞANSLI ETKİLER çalışma hayatında yeni sistemler kurmak, teknolojik gelişmeler, sağlık alanında iyileşmeler, finansal yeniden yapılanma, borç kapatma, güçlü ortaklıklar, psikolojik dönüşüm ve uzun vadeli yatırımlar üzerinden gelebilir. Günlük yaşamınıza katacağınız küçük ama istikrarlı değişimler gelecekte büyük başarıların temelini oluşturabilir.

RİSKLİ ETKİLER korkular nedeniyle değişime direnmek, her şeyi kontrol etmeye çalışmak, maddi kaygılarla yanlış kararlar almak, iş yükü altında sağlığınızı ihmal etmek ve duygularınızı bastırmak olabilir. Gökyüzü sizi korkutmak için değil, özgürleştirmek için eski kalıpları yıkıyor.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat sizi cezalandırmıyor, güçlendiriyor. Bugün sizi zorlayan her konu aslında gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmak için karşınıza çıkıyor. Korkularınızın arkasında en büyük özgürlüğünüz saklı olabilir. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsiniz. Bazen hayatın sizi taşımasına izin vermek de büyük bir cesarettir. Şimdi geçmişin yüklerini bırakıp daha hafif yürümeyi öğrenme zamanı. Gerçek dönüşüm dışarıda değil, içinizde başlıyor. Kendinize izin verdiğinizde hayat da size yeni kapılar açacaktır.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle korkularımı sevgiyle dönüştürüyorum. Ruhum ilahi huzurla güçleniyor, bedenim sağlıkla yenileniyor ve hayatım bereketle akıyor. Maddi ve manevi tüm alanlarda güven içinde ilerliyorum. Bana hizmet etmeyen tüm eski kalıpları sevgiyle bırakıyor, ilahi düzenin bana hazırladığı en hayırlı yolu kabul ediyorum. İşimde başarı, ilişkilerimde güven, kalbimde huzur ve yaşamımda bolluk kolaylıkla çoğalıyor. Kendime güveniyor, ilahi zamanlamaya teslim oluyor ve hak ettiğim tüm güzellikleri şükürle hayatıma alıyorum.

Terazi Yükselen Terazi

Terazi Yükselen Terazi

23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle birlikte kariyerinizde uzun süredir beklediğiniz hareketlilik yeniden başlıyor. Haziran ayının sonundan bu yana iş hayatınızda yaşanan gecikmeler, yanlış anlaşılmalar, ertelenen görüşmeler, bekleyen projeler ve karar veremediğiniz konular artık yavaş yavaş çözülebilir. Son haftalarda yaşadığınız belirsizlikler aslında size neyi gerçekten istediğinizi göstermek için vardı. Şimdi ise gökyüzü size yeni bir fırsat sunuyor. 6 Ağustos'a kadar alacağınız kararlar, önümüzdeki ayların ve hatta yılların kariyer yolunu şekillendirebilir. Bu süreçte yalnızca mantığınız değil, kalbiniz de yol gösterici olacak. Başarıya ulaşmak için başkalarının beklentilerini değil, kendi yaşam amacınızı merkeze koymanız gerekiyor.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte on birinci eviniz güçlü biçimde aydınlanıyor. Arkadaşlıklar, sosyal çevre, ekip çalışmaları, dijital platformlar, projeler, organizasyonlar, dernekler ve geleceğe dair hedefleriniz ön plana çıkıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, size ilham verecek çevrelere katılabilir ve uzun zamandır hayalini kurduğunuz projeleri doğru kişilerle birlikte hayata geçirebilirsiniz. Sosyal medya, teknoloji, eğitim ve topluluk yönetimi alanında çalışan Teraziler için dikkat çekici fırsatlar oluşabilir. Bu dönem tek başınıza ilerlemekten çok doğru insanlarla güç birliği kurmanız size daha büyük kazanç sağlayacaktır.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun kariyer alanınızda sona ermesiyle birlikte onuncu eviniz yeniden güç kazanıyor. İş görüşmeleri hızlanabilir, bekleyen teklifler gelebilir, yöneticilerle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanabilir ve geçmişte yarım kalan bir proje yeniden gündeme gelebilir. Terfi, görev değişikliği, yeni iş başvuruları veya kendi işinizi büyütmek adına önemli gelişmeler yaşanabilir. Eğer son haftalarda kariyeriniz konusunda kararsız kaldıysanız artık daha net bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. Ancak 6 Ağustos'a kadar karar verirken yalnızca maddi kazancı değil, uzun vadeli mutluluğunuzu da hesaba katmanız büyük önem taşıyor.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması yedinci evinizi etkiliyor. Evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, müşteriler ve bire bir ilişkileriniz önemli bir sınavdan geçebilir. İlişkilerde yüzeysel denge yerine gerçek denge kurulmak istenecek. Uzun süredir görmezden geldiğiniz sorunlar konuşulabilir. Sağlam ilişkiler daha da güçlenebilir, temeli zayıf olan ilişkiler ise ciddi kararlarla karşılaşabilir. İş ortaklıklarında sorumluluk paylaşımı yeniden düzenlenebilir. Sözleşmeler, ortak projeler ve hukuki konular dikkatle ele alınmalıdır. Sabır ve açık iletişim bu dönemin en önemli anahtarı olacak.

Aynı dönemde Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte beşinci eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık, sanat, sahne, hobiler ve kişisel yetenekleriniz kader yolunuzun önemli bir parçası haline geliyor. Bekâr Teraziler için hayatlarının en özel ilişkilerinden biri başlayabilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için destekleyici etkiler oluşabilir. Sanat, tasarım, moda, medya, müzik, eğitim ve yaratıcılık gerektiren alanlarda çalışan Teraziler çok daha görünür hale gelebilir. Gökyüzü size yalnızca çalışmayı değil, üretmeyi ve kalbinizi ortaya koymayı öğretiyor.

İŞ VE KARİYER alanında önümüzdeki haftalar önemli kararlar getirebilir. Yeni görevler, terfi, yöneticilik teklifleri, farklı şirketlerden gelecek fırsatlar veya kendi işinizi büyütme planları gündeme gelebilir. Sosyal çevreniz sayesinde yeni kapılar açılabilir. Özellikle teknoloji, hukuk, eğitim, sanat, danışmanlık, insan kaynakları ve dijital platformlarla ilgili alanlarda çalışan Teraziler güçlü destekler alabilir. Ancak herkesi memnun etmeye çalışmak yerine kendi hedeflerinize odaklanmanız gerekecek.

PARA KONULARINDA kariyer bağlantılı gelir artışları yaşanabilir. Prim, zam, yeni müşteri veya ek gelir fırsatları oluşabilir. Ancak ortak yatırımlar, iş ortaklıkları ve büyük sözleşmelerde tüm ayrıntıları dikkatle incelemelisiniz. Duygusal kararlarla yapılan harcamalar ilerleyen süreçte bütçenizi zorlayabilir. Uzun vadeli finansal planlar yapmak daha doğru olacaktır.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında gökyüzü sizi çok önemli seçimlerle karşılaştırabilir. Bekâr Teraziler sosyal çevreleri, arkadaş grupları, etkinlikler veya dijital platformlar aracılığıyla hayatlarına önemli biri girebilir. Devam eden ilişkilerde ise evlilik, birlikte yaşama veya çocuk sahibi olma konuları gündeme gelebilir. Ancak ilişkinin gerçekten dengede olup olmadığı da açık şekilde görülecek. Sürekli fedakârlık yapan taraf olmaktan vazgeçmeniz gereken bir dönemdesiniz. Gerçek sevgi eşit emek ister.

AİLE VE SOSYAL YAŞAMDA yeni dostluklar kurulabilir. Hayat vizyonunuzu büyütecek insanlarla yollarınız kesişebilir. Bazı eski arkadaşlıklar ise doğal şekilde sona erebilir. Geleceğinize katkı sağlamayan ilişkileri bırakmakta zorlanmayın. Önümüzdeki dönemde çevreniz değiştikçe hayatınızın yönü de değişebilir.

SAĞLIK KONULARINDA böbrekler, bel bölgesi, hormon dengesi, cilt, şeker dengesi ve stres kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edilmelidir. İş temposunun artması nedeniyle dinlenmeye zaman ayırmanız önem taşıyor. Uzun süre aynı pozisyonda çalışmak veya hareketsiz kalmak fiziksel rahatsızlıkları artırabilir.

KAZA RİSKLERİ açısından özellikle araç kullanırken dalgınlık, telefonla ilgilenmek, yoğun iş temposu nedeniyle dikkatin dağılması ve ortak çalışma alanlarında yaşanabilecek küçük ihmaller dikkat gerektiriyor. Spor yaparken bel ve sırt bölgesini zorlamamaya özen gösterin.

ŞANSLI ETKİLER kariyer yükselişi, yeni iş fırsatları, terfi, sosyal çevre, dijital projeler, yaratıcılık, aşk, çocuklar, sanat, eğitim ve ekip çalışmalarından gelebilir. Doğru insanlarla kuracağınız bağlantılar uzun yıllar boyunca hayatınızı olumlu yönde etkileyebilir.

RİSKLİ ETKİLER ise herkesi mutlu etmeye çalışmak, ilişkilerde sınır koyamamak, kariyer baskısını özel hayatınıza taşımak, ortaklıklarda ayrıntıları göz ardı etmek ve kendi isteklerinizi sürekli ertelemek olabilir. Gökyüzü sizden dengeyi korumanızı değil, gerçek dengeyi kurmanızı istiyor.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayatınızın en önemli kapıları açılmaya başlıyor. Ancak bu kapılardan geçebilmeniz için önce başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü bırakmanız gerekiyor. Siz herkesi mutlu etmek için doğmadınız. Siz kendi ışığınızı dünyaya taşımak için buradasınız. Kariyerinizde yükselecek, ilişkilerinizde güçlenecek ve hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Yeter ki karar verirken korkularınızı değil, kalbinizin bilgeliğini dinleyin. Çünkü kaderiniz sizi bekliyor. Şimdi ona doğru ilk adımı atma zamanı.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle hayatım ilahi denge içinde güzelleşiyor. Doğru kararları sevgiyle alıyor, bana hayır getiren tüm fırsatları kolaylıkla kabul ediyorum. Kariyerimde başarı, ilişkilerimde huzur, kalbimde güven ve yaşamımda bereket artıyor. Bana hizmet etmeyen tüm eski kalıpları sevgiyle bırakıyor, ilahi zamanlamaya güveniyorum. Doğru insanlar, doğru ortaklıklar ve doğru fırsatlar bana kolaylıkla ulaşıyor. Ruhum huzurla, bedenim sağlıkla ve hayatım bollukla güçleniyor. İlahi rehberliğin beni her zaman en hayırlı yola yönlendirdiğini biliyor ve şükürle ilerliyorum.

Akrep Yükselen Akrep

Akrep Yükselen Akrep

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte hayatınızın en önemli kariyer döngülerinden biri başlıyor. Onuncu eviniz güçlü şekilde aydınlanırken meslek hayatınız, toplumsal statünüz, başarılarınız, yöneticileriniz ve uzun vadeli hedefleriniz ön plana çıkıyor. Üstelik Jüpiter'in bu alanı desteklemesi nedeniyle önünüzdeki haftalar son yılların en güçlü kariyer fırsatlarını getirebilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz çalışmaların karşılığını alma, yeni bir göreve yükselme, terfi etme, kendi işinizi büyütme veya toplum önünde daha görünür olma ihtimaliniz oldukça artıyor. Gökyüzü size artık saklanmamanızı söylüyor. Bilginizi, deneyiminizi ve gücünüzü ortaya koyma zamanı geldi. Kendinize inandığınız ölçüde kaderiniz de büyümeye başlayacak.

22 Temmuz'da başlayan Aslan sezonu yalnızca iş hayatınızı değil, toplumdaki yerinizi de yeniden şekillendirebilir. İş görüşmeleri, yöneticilerle yapılacak önemli konuşmalar, yeni projeler, kamuoyu önünde görünür olacağınız çalışmalar ve liderlik gerektiren görevler gündeme gelebilir. Eğer uzun süredir hayalini kurduğunuz bir meslek değişikliği, şirket değişimi veya kendi işinizi kurma planınız varsa gökyüzü cesur ama planlı adımlar atan Akrepleri güçlü biçimde destekliyor. Büyük düşünmekten korkmayın. Ancak her fırsatı da sorgulamadan kabul etmeyin. Gerçek başarı, sizi uzun vadede büyütecek seçimleri yapabilmektir.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte dokuzuncu evinizde yaşanan gecikmeler çözülmeye başlayabilir. Yurt dışı bağlantıları, eğitim, akademik çalışmalar, hukuk, yayıncılık, yabancı şirketler, uzun yolculuklar ve resmi başvurular yeniden hız kazanabilir. Son haftalarda ertelenen vize işlemleri, eğitim planları, hukuki süreçler veya uluslararası görüşmeler olumlu yönde ilerleyebilir. Düşünceleriniz netleşirken geleceğe daha büyük bir vizyonla bakmaya başlayabilirsiniz.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması altıncı evinizi etkiliyor. Günlük çalışma düzeniniz, iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, sağlık alışkanlıklarınız ve yaşam disiplininiz ciddi biçimde yeniden yapılandırılabilir. Gökyüzü size daha fazla çalışmanız gerektiğini söylemiyor; daha akıllı çalışmanız gerektiğini söylüyor. Plansızlık, düzensizlik ve sürekli ertelediğiniz işler artık önünüze gelebilir. Çalışma sisteminizi yeniden kurarsanız bu süreç uzun vadede büyük başarılar getirebilir. İş yerinde sorumluluklar artabilir ancak sabırlı davranan Akrepler bunun karşılığını alacaktır.

26 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte dördüncü eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. Ev, aile, kökler, yaşam alanı, taşınma, gayrimenkul ve iç huzurunuzla ilgili önemli değişimler başlayabilir. Bazı Akrepler ev satın alabilir, taşınabilir veya aile düzenini tamamen değiştirebilir. Bazıları ise kariyer ile aile arasında yeni bir denge kurmak zorunda kalabilir. Güney Ay Düğümü'nün onuncu evdeki etkisi ise yalnızca unvan ve başarı için yaşamayı bırakıp özel hayatınıza da yatırım yapmanız gerektiğini hatırlatıyor. Gerçek başarı yalnızca güçlü görünmek değil, huzurlu yaşayabilmektir.

İŞ VE KARİYER alanında hayatınızın en önemli fırsatlarından biri başlayabilir. Terfi, yöneticilik, şirket değişikliği, kendi işinizi kurmak, marka oluşturmak, kamuoyunda tanınmak veya uzun zamandır beklediğiniz bir teklif gündeme gelebilir. Özellikle yönetim, finans, sağlık, teknoloji, araştırma, güvenlik, psikoloji, danışmanlık, eğitim ve kamu alanlarında çalışan Akrepler önemli başarılar elde edebilir. Cesur olun ancak stratejinizi ihmal etmeyin. Önümüzdeki haftalarda alacağınız kararlar önümüzdeki yılların temelini oluşturabilir.

PARA KONULARINDA kariyer bağlantılı gelir artışları yaşanabilir. Prim, zam, yeni müşteri, ortaklık veya büyük projeler sayesinde maddi kazançlar yükselebilir. Ancak ev, taşınma, aile veya gayrimenkulle ilgili harcamalar da artabilir. Uzun vadeli yatırımlar kısa vadeli kazançlardan daha avantajlı olabilir. Büyük sözleşmeleri ve yatırım planlarını dikkatle inceleyin.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında iş hayatınızın yoğunluğu özel yaşamınızı etkileyebilir. Bekâr Akrepler kariyerleri aracılığıyla tanışacakları biriyle güçlü bir bağ kurabilir. Devam eden ilişkilerde ise gelecek planları, evlilik, birlikte yaşama veya taşınma kararları gündeme gelebilir. Partnerinizle güç savaşına girmek yerine ortak hedefler belirlemek ilişkinizi güçlendirecektir. Duygularınızı kontrol etmek yerine paylaşmayı öğrenmeniz bu dönemin önemli derslerinden biri olacak.

AİLE VE EV HAYATINDA taşınma, ev satın alma, tadilat, aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar veya geçmişten gelen aile meseleleri gündeme gelebilir. Kariyeriniz büyürken özel hayatınızın dengesini korumaya özen gösterin. Ailenizden gelen bazı eski kalıpları geride bırakmanız gerekebilir.

SAĞLIK KONULARINDA sindirim sistemi, bağırsaklar, kas sistemi, dizler, kemikler ve stres kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edilmelidir. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bedeninizi ihmal etmeyin. Düzenli beslenme, kaliteli uyku ve çalışma saatlerini dengelemek uzun vadede sağlığınızı koruyacaktır.

KAZA RİSKLERİ açısından iş ortamında dikkatsizlik, aşırı yorgunluk, ağır kaldırmak, teknik ekipmanlar, makineler ve araç kullanırken zihinsel yorgunluk dikkat gerektiriyor. Aceleyle hareket etmek yerine planlı davranmanız olası riskleri azaltacaktır.

ŞANSLI ETKİLER kariyer yükselişi, terfi, liderlik fırsatları, yeni iş teklifleri, toplum önünde görünür olmak, yurt dışı bağlantıları, eğitim, gayrimenkul yatırımları ve aileyle ilgili olumlu gelişmeler üzerinden gelebilir. Cesaret ettiğiniz her yeni adım size uzun vadeli başarı sağlayabilir.

RİSKLİ ETKİLER yalnızca işle ilgilenerek özel hayatınızı ihmal etmek, aşırı kontrolcü davranmak, yöneticilerle güç mücadelesine girmek, mükemmeliyetçilik nedeniyle fırsatları kaçırmak ve aile içindeki sorunları ertelemek olabilir. Gökyüzü sizden yalnızca başarılı olmanızı değil, bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmenizi istiyor.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Yıllardır emek verdiğiniz yolun karşılığı görünmeye başlıyor. Artık gölgede kalmayı bırakın. Bilginiz, deneyiminiz ve kararlılığınız sizi hak ettiğiniz yere taşıyabilir. Korkularınız değil, potansiyeliniz konuşsun. Büyük düşünmekten çekinmeyin çünkü hayat size küçük kalıpların dışına çıkmanız için fırsatlar gönderiyor. Önünüzde açılan kapılar tesadüf değil, bugüne kadar gösterdiğiniz sabrın ve emeğin karşılığı olabilir. Kendinize güvenin. Çünkü kader bazen yalnızca hazır olanların cesaretini ödüllendirir.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle ilahi başarı kapıları bana kolaylıkla açılıyor. Emeklerimin karşılığını huzur ve bereket içinde alıyorum. Kariyerimde doğru fırsatları sevgiyle kabul ediyor, bilgeliğim ve cesaretimle kalıcı başarılar inşa ediyorum. Ailem, işim, sağlığım ve tüm yaşam alanlarım ilahi denge içinde güçleniyor. Bana hizmet etmeyen tüm korkuları sevgiyle bırakıyor, ilahi zamanlamaya güveniyorum. Bolluk, huzur, doğru insanlar ve hayırlı fırsatlar hayatıma kolaylıkla akıyor. Ruhum güçlü, kalbim huzurlu ve yolum ilahi ışıkla aydınlanıyor.

Burada küçük bir tarih düzeltmesi yapmak faydalı olur: Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcundaki yolculuğu 26 Mart 2028'e kadar devam edecek şekilde yorumlanır; metinde geçen 'Mart 2026' ifadesi muhtemelen yazım hatasıdır.

Yay Yükselen Yay

Yay Yükselen Yay

26 Temmuz'dan itibaren kaderinizin yönü değişmeye başlıyor. Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte üçüncü eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca güçlü şekilde çalışacak. Bu dönem düşünce biçiminizi, iletişiminizi, eğitim hayatınızı, ticari faaliyetlerinizi, yakın çevrenizi ve geleceğe bakışınızı tamamen değiştirebilir. Gökyüzü size artık yalnızca hayal kurmanızı değil, hayallerinizi yüksek sesle ifade etmenizi söylüyor. Şimdiye kadar sizi geride tutan 'Yapamam', 'Hazır değilim', 'Ya başarısız olursam' gibi düşünceler kader yolunuzun önündeki en büyük engel olabilir. Önümüzdeki süreçte zihinsel sınırlarınızı aştığınız ölçüde hayatınızın da genişlediğini göreceksiniz. Büyük değişimler önce düşüncelerinizde başlayacak, sonra yaşamınıza yansıyacak.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte dokuzuncu eviniz güçlü biçimde aydınlanıyor. Eğitim, akademik çalışmalar, yurt dışı bağlantıları, yabancı diller, hukuk, yayıncılık, uzun yolculuklar ve yaşam felsefeniz ön plana çıkıyor. Yeni bir eğitime başlayabilir, uluslararası bir projeye dahil olabilir, farklı kültürlerle tanışabilir veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahati gerçekleştirebilirsiniz. Üniversite, yüksek lisans, doktora, uzmanlık eğitimi veya mesleki sertifikalar açısından destekleyici etkiler oluşabilir. Hayata bakış açınızı değiştirecek insanlar ve deneyimler önünüze çıkabilir.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte sekizinci evinizde yaşanan finansal ve duygusal belirsizlikler çözülmeye başlayabilir. Kredi, vergi, miras, sigorta, ortak gelirler, nafaka veya yatırımlarla ilgili bekleyen konular yeniden hareket kazanabilir. Ortak para yönetiminde yaşanan yanlış anlaşılmalar düzelebilir. Aynı zamanda uzun süredir içinizde taşıdığınız bazı duygusal yükleri bırakmanız kolaylaşabilir. Kendinizi geçmişin korkularından özgürleştirdikçe yeni fırsatları daha net görebileceksiniz.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması beşinci evinizi etkiliyor. Aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler, sahne, sanat ve kişisel projeler konusunda daha olgun kararlar almanız gerekebilir. Devam eden bir ilişki ciddileşebilir ya da gerçekten sağlam temellere dayanıp dayanmadığı test edilebilir. Çocuk sahibi olmayı düşünen Yaylar planlarını daha gerçekçi şekilde değerlendirebilir. Yaratıcı projelerde ise sabır isteyen ama kalıcı başarı getirecek bir süreç başlıyor. Gökyüzü size ilham veriyor ancak bu ilhamı disiplinle birleştirmenizi istiyor.

Kuzey Ay Düğümü'nün üçüncü evinize geçmesi iletişim alanında kaderinizi hızlandırıyor. Yazarlık, eğitim, sosyal medya, dijital içerik üretimi, reklam, pazarlama, satış, danışmanlık, konuşmacılık ve medya alanlarında büyük fırsatlar doğabilir. Yeni bir dil öğrenmek, kitap yazmak, eğitim vermek, podcast veya dijital platformlarda büyümek isteyen Yaylar için son derece verimli bir dönem başlıyor. Hayatınızı değiştirecek bir telefon görüşmesi, bir eğitim veya yeni tanışacağınız bir kişi önümüzdeki aylarda önemli rol oynayabilir.

İŞ VE KARİYER alanında eğitim, yayıncılık, hukuk, turizm, havacılık, medya, uluslararası ticaret, dijital platformlar ve teknolojiyle ilgili alanlarda çalışan Yaylar güçlü fırsatlar yakalayabilir. Bilginizi paylaşmanız, uzmanlığınızı görünür hale getirmeniz ve kendinizi ifade etmeniz kariyerinizde önemli kapılar açabilir. Yeni iş teklifleri gelebilir veya mevcut görevinizde daha görünür bir pozisyona yükselebilirsiniz. Cesur olun ancak plansız hareket etmeyin.

PARA KONULARINDA eğitim, danışmanlık, dijital projeler, yabancı bağlantılar veya iletişim alanından yeni gelir kaynakları oluşabilir. Ancak seyahatler, eğitim yatırımları veya kişisel gelişim harcamaları da artabilir. Bilgiye yapılan yatırım uzun vadede en kazançlı yatırım olacaktır. Büyük finansal kararlar alırken sözlü vaatlerden çok yazılı belgelere güvenin.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında hayatınıza sizi zihinsel olarak besleyen, farklı bakış açıları kazandıran biri girebilir. Bekâr Yaylar eğitim, yolculuklar, sosyal medya veya yakın çevre aracılığıyla önemli bir tanışma yaşayabilir. Devam eden ilişkilerde ortak hayaller, seyahat planları ve gelecek hedefleri ilişkinizi güçlendirebilir. Satürn etkisi nedeniyle yalnızca heyecan değil, güven ve sorumluluk da önem kazanacaktır.

AİLE VE YAKIN ÇEVRE alanında kardeşlerle ilişkiler, komşular, akrabalar ve yakın çevreyle iletişim yeniden şekillenebilir. Uzun süredir görüşmediğiniz biriyle barışabilir veya eski bir kırgınlığı geride bırakabilirsiniz. Söylediğiniz sözlerin etkisi her zamankinden daha güçlü olacağı için iletişim dilinize özen gösterin.

SAĞLIK KONULARINDA sinir sistemi, omuzlar, kollar, eller, solunum yolları ve zihinsel yorgunluk ön plana çıkıyor. Sürekli hareket halinde olmak bedeninizi yorabilir. Düzenli uyku, nefes egzersizleri ve zihinsel dinlenme performansınızı artıracaktır. Uzun yolculuklarda dinlenme molalarını ihmal etmeyin.

KAZA RİSKLERİ açısından kısa yolculuklar, araç kullanımı, motosiklet, bisiklet, elektronik cihazlar ve dikkatin dağılması öne çıkıyor. Telefonla konuşurken araç kullanmaktan, aceleyle hareket etmekten ve trafik kurallarını ihmal etmekten kaçının. Spor yaparken de ani hareketlere dikkat edin.

ŞANSLI ETKİLER eğitim, yazarlık, sosyal medya, iletişim, dijital projeler, yabancı ülkeler, seyahatler, akademik başarılar, yeni ticari bağlantılar ve bilgi paylaşımı üzerinden gelebilir. Önümüzdeki dönemde kuracağınız doğru iletişim, hayatınızın yönünü değiştirebilir.

RİSKLİ ETKİLER kendinizi küçümsemek, fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmek, eski inanç kalıplarına tutunmak, plansız konuşmalar yapmak, dedikodulara karışmak ve fırsatları korku nedeniyle geri çevirmek olabilir. Hayatınızın en büyük sınırı dış koşullar değil, kendi zihniniz olabilir.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat size yeni bir yön göstermek istiyor ancak önce düşüncelerinizin özgürleşmesi gerekiyor. Bugüne kadar sizi sınırlayan inançlar artık geleceğinize hizmet etmiyor. Korkularınızın sesini değil, ruhunuzun çağrısını dinleyin. Söylediğiniz her söz, kurduğunuz her hayal ve attığınız her cesur adım kaderinizin yeni sayfasını yazıyor. Kendinizi küçük bir hikâyeye hapsetmeyin. Çünkü ilahi plan sizin için düşündüğünüzden çok daha büyük bir yol hazırlıyor. İnandığınız kadar büyüyecek, cesaret ettiğiniz kadar ilerleyeceksiniz.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle zihnim ilahi bilgelikle aydınlanıyor. Sözlerim hayır, bereket ve başarı taşıyor. Kendimi sevgiyle ifade ediyor, bana açılan tüm doğru kapıları güvenle kabul ediyorum. Bilgim çoğalıyor, ufkum genişliyor ve hayatım ilahi düzen içinde güzelleşiyor. Korkularımı sevgiyle bırakıyor, cesaretimi güçlendiriyor ve bana hayır getiren tüm fırsatlara açık oluyorum. Yolum açık, kalbim huzurlu, ruhum güçlü ve geleceğim ilahi bereketle doluyor.

Oğlak Yükselen Oğlak

Oğlak Yükselen Oğlak

21 Temmuz'da gerçekleşen İlk Dördün Ay fazı kariyer alanınızı güçlü şekilde harekete geçirirken, artık uzun süredir ertelediğiniz bir kararı vermeniz gerektiğini gösteriyor. Siz doğanız gereği sağlam adımlar atmayı, tüm riskleri hesaplamayı ve geleceği garanti altına aldıktan sonra harekete geçmeyi seven bir burçsunuz. Ancak gökyüzü bu kez sizden kusursuz şartları beklemenizi değil, doğru zamanda cesur bir karar vermenizi istiyor. Çünkü bazen hayatın en büyük fırsatları bütün cevaplar elinizdeyken değil, kendinize güvendiğiniz anda gelir. Kararsızlık bu dönemde en büyük zaman kaybınız olabilir. Yanlış kararlar düzeltilebilir, ancak hiç karar vermemek sizi olduğunuz yerde bırakabilir.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte sekizinci eviniz güçlü biçimde aydınlanıyor. Ortak gelirler, yatırımlar, kredi, vergi, miras, nafaka, sigorta, finansal ortaklıklar ve ruhsal dönüşüm alanınız ön plana çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda maddi yapınızı yeniden düzenleyebilir, borçlarınızı yapılandırabilir veya uzun vadeli yatırım planları yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönem psikolojik olarak da güçlü bir arınma süreci getirebilir. Geçmişte sizi aşağı çeken korkular, bağımlılıklar, güvensizlikler ve kontrol etme ihtiyacıyla yüzleşebilirsiniz. Gerçek dönüşüm, dış dünyada değil önce içinizde başlayacak.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte yedinci evinizde ilişkiler ve ortaklıklar yeniden hareket kazanıyor. Son haftalarda yaşanan yanlış anlaşılmalar, iletişim sorunları, geciken görüşmeler veya ertelenen sözleşmeler çözülebilir. Evlilik, ortaklık, hukuki süreçler, müşteri ilişkileri ve önemli iş birlikleri konusunda daha net kararlar alabilirsiniz. Eğer bir ortaklık kurmayı, evlilik kararı almayı ya da uzun süredir bekleyen bir anlaşmayı sonuçlandırmayı düşünüyorsanız önünüzde daha verimli bir dönem başlıyor.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması dördüncü evinizi etkiliyor. Eviniz, aileniz, kökleriniz, taşınma planlarınız, gayrimenkulleriniz ve aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar yeniden gündeme gelebilir. Ev değiştirmeyi düşünenler planlarını yeniden gözden geçirebilir. Aile içinde uzun zamandır konuşulmayan konular çözüme kavuşabilir. Bazı Oğlaklar yaşadıkları şehir veya yaşam düzeni konusunda önemli kararlar alabilir. Bu süreç size gerçek güven duygusunun yalnızca sahip olduklarınızdan değil, kurduğunuz sağlam temellerden geldiğini öğretecek.

26 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte ikinci eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. Bu, para, gelir kaynakları, yetenekleriniz, öz değeriniz ve maddi güvenliğiniz açısından kaderi değiştirebilecek bir dönemin başlangıcıdır. Önümüzdeki süreçte yeni gelir kaynakları oluşturabilir, mesleki becerilerinizi geliştirebilir veya tamamen farklı bir kazanç modeli kurabilirsiniz. Gökyüzü size yalnızca daha çok kazanmayı değil, kendi değerinizi doğru biçimde fark etmeyi öğretiyor. Güney Ay Düğümü'nün sekizinci evdeki etkisi ise başkalarının kaynaklarına bağımlı kalmak yerine kendi ekonomik gücünüzü oluşturmanız gerektiğini hatırlatıyor.

İŞ VE KARİYER alanında uzun süredir beklediğiniz fırsatlar önünüze gelebilir. Yönetici pozisyonları, terfi, şirket değişikliği, yeni görevler veya kendi işinizi büyütme planları hız kazanabilir. Finans, inşaat, mühendislik, hukuk, kamu, gayrimenkul, danışmanlık ve yönetim alanlarında çalışan Oğlaklar önemli gelişmeler yaşayabilir. Ancak başarı için yalnızca disiplin değil, zamanında karar verebilme cesareti de gerekecek. Sürekli daha iyi şartları beklemek bazı fırsatları kaçırmanıza neden olabilir.

PARA KONULARINDA yeni gelir kapıları açılabilir. Maaş artışı, ek gelir, yatırım fırsatları veya uzun vadeli finansal planlar gündeme gelebilir. Ancak kredi, vergi, miras veya ortak para yönetimiyle ilgili ayrıntıları dikkatle incelemeniz gerekiyor. Borç verirken veya alırken yazılı güvence oluşturmanız ileride sizi koruyacaktır. Harcamalarınızı ihtiyaç ve istek arasında ayırmanız finansal istikrarınızı güçlendirebilir.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında ciddi kararlar gündeme gelebilir. Bekâr Oğlaklar güven veren, olgun ve sorumluluk sahibi biriyle tanışabilir. Devam eden ilişkilerde evlilik, birlikte yaşama veya ortak gelecek planları konuşulabilir. İlişkinizde duygularınızı sürekli kontrol altında tutmaya çalışmanız partneriniz tarafından mesafe olarak algılanabilir. Hislerinizi açıkça ifade etmek ilişkinizi güçlendirecektir. Gerçek sevgi yalnızca sorumluluk değil, duygusal paylaşım da ister.

AİLE VE EV HAYATINDA taşınma, ev alım satımı, tadilat, aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar veya geçmişten gelen aile meseleleri yeniden gündeme gelebilir. Köklerinizle bağınızı güçlendirirken kendi yaşam alanınızı oluşturmanız da önem kazanıyor. Aile içinde eski kırgınlıkların çözülmesi için uygun bir dönem olabilir.

SAĞLIK KONULARINDA kemikler, dizler, eklemler, omurga, cilt, dişler ve sindirim sistemi öne çıkıyor. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bedeninizi ihmal etmeyin. Düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve doğru beslenme uzun vadede performansınızı artıracaktır. Stresi içinizde biriktirmek yerine sağlıklı yöntemlerle boşaltmaya özen gösterin.

KAZA RİSKLERİ açısından özellikle ev içinde tadilatlar, ağır eşyalar, merdivenler, araç kullanırken yorgunluk ve iş yerinde dikkatsizlik ön plana çıkıyor. Acele etmek yerine planlı hareket etmeniz olası riskleri azaltacaktır. Uzun saatler çalışmanın oluşturduğu yorgunluğu hafife almayın.

ŞANSLI ETKİLER kariyer kararları, gelir artışı, yeni iş fırsatları, uzun vadeli yatırımlar, gayrimenkul, finansal yeniden yapılanma, güçlü ortaklıklar ve aile içi denge üzerinden gelebilir. Kendi emeğinize ve yeteneklerinize yatırım yaptığınız her adım gelecekte büyük karşılık bulabilir.

RİSKLİ ETKİLER kararsız kalmak, mükemmel zamanı beklemek, değişime direnmek, duyguları bastırmak, yalnızca mantıkla hareket etmek ve maddi güvenlik uğruna sizi mutsuz eden bir düzende kalmak olabilir. Gökyüzü sizden risk almanızı değil, bilinçli cesaret göstermenizi istiyor.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat bazen bütün cevapları vermez. Çünkü bazı cevaplar ancak yola çıktıktan sonra görünür olur. Siz yıllardır sağlam temeller kurdunuz. Şimdi o temellerin üzerine yeni bir gelecek inşa etme zamanı. Sürekli doğru anı beklerseniz, hayat beklemez. Cesaret ettiğiniz anda kaderiniz de harekete geçecektir. Kendinize güvenin. Çünkü bugüne kadar sizi ayakta tutan şey yalnızca disiplininiz değil, vazgeçmeyen ruhunuzdu. Şimdi o ruh sizi yeni bir zirveye taşımaya hazırlanıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle doğru kararları doğru zamanda alıyorum. Emeklerim bereketle büyüyor, kazancım güvenle artıyor ve hayatım ilahi düzen içinde güçleniyor. Korkularımı sevgiyle bırakıyor, cesaretimi bilgeliğimle birleştiriyorum. Ailem, işim, sağlığım ve tüm yaşam alanlarım ilahi koruma altında huzurla gelişiyor. Bana hayır getiren tüm fırsatları güvenle kabul ediyor, sağlam temeller üzerinde kalıcı başarılar inşa ediyorum. Ruhum huzurlu, kalbim güçlü ve yolum ilahi ışıkla aydınlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kova Yükselen Kova

Kova Yükselen Kova

26 Temmuz'dan itibaren hayatınızın en önemli kader döngülerinden biri başlıyor. Kuzey Ay Düğümü burcunuza geçiyor ve 26 Mart 2028'e kadar birinci evinizde ilerleyerek yaşam yönünüzü, kimliğinizi, kararlarınızı ve geleceğinizi yeniden şekillendiriyor. Bu yalnızca yeni bir astrolojik dönem değil; ruhunuzun gerçek amacını hatırlayacağı büyük bir uyanış sürecidir. Önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca artık başkalarının sizden beklediği hayatı değil, gerçekten yaşamak istediğiniz hayatı seçmeye başlayacaksınız. Yıllardır kendinizi farklı hissetmiş, kalıplara sığamamış veya çevreniz tarafından tam olarak anlaşılmadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Şimdi gökyüzü size bunun bir eksiklik değil, en büyük gücünüz olduğunu gösteriyor. Çünkü kaderiniz, başkalarının yolunu takip etmek değil, kendi yolunuzu açmaktır.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte yedinci eviniz güçlü biçimde aydınlanıyor. Evlilik, ciddi ilişkiler, ortaklıklar, müşteriler ve bire bir ilişkiler hayatınızın merkezine yerleşiyor. Önümüzdeki haftalarda önemli bir ortaklık kurulabilir, yeni bir ilişki başlayabilir veya mevcut ilişkiniz daha ciddi bir aşamaya taşınabilir. Bekâr Kovalar için kader niteliğinde karşılaşmalar yaşanabilir. Hayatınıza girecek kişiler size yalnızca sevgi değil, aynı zamanda yeni bir bakış açısı da kazandırabilir. Devam eden ilişkilerde ise denge, sadakat ve karşılıklı sorumluluk konuları öne çıkacaktır. Bu dönem tek başınıza ilerlemek yerine doğru insanlarla birlikte büyümeyi öğreneceksiniz.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte altıncı evinizde yaşanan iş, sağlık ve günlük düzenle ilgili aksaklıklar çözülmeye başlayabilir. İş ortamında yanlış anlaşılmalar sona erebilir, bekleyen görevler tamamlanabilir, yeni iş teklifleri gündeme gelebilir veya çalışma sisteminiz daha verimli hale gelebilir. Sağlık konusunda ertelediğiniz kontrolleri yaptırmak ve günlük alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemek için de destekleyici bir süreç başlıyor.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması üçüncü evinizi etkiliyor. İletişim, eğitim, ticaret, kardeşler, yakın çevre, sözleşmeler ve kısa yolculuklarla ilgili konular daha ciddi şekilde ele alınabilir. Söylediğiniz sözlerin sorumluluğunu taşımanız gereken bir dönemdesiniz. Yarım kalan eğitimler tamamlanabilir, eski projeler yeniden gündeme gelebilir veya uzun süredir ertelediğiniz bir bilgi alanında uzmanlaşma fırsatı doğabilir. Gökyüzü size daha az konuşup daha derin düşünmeyi öğretiyor. Bilgiye yatırım yapan Kova burçları gelecekte bunun büyük karşılığını alabilir.

Kuzey Ay Düğümü'nün birinci evinize geçmesiyle birlikte Güney Ay Düğümü yedinci evinizde ilerlemeye başlıyor. Bu da önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca başkalarını memnun etmek için yaşamak yerine kendi kimliğinizi güçlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Sürekli taviz verdiğiniz ilişkiler, sizi küçülten ortaklıklar veya kendi ihtiyaçlarınızı ertelediğiniz bağlar doğal olarak sona erebilir. Artık hayatınızın başrolüne kendinizi koymayı öğreneceksiniz. Bu bencillik değil, sağlıklı bireyselleşmedir. Kendinizi tanıdıkça doğru insanlar zaten hayatınıza yaklaşacaktır.

İŞ VE KARİYER alanında yeni başlangıçlar, liderlik fırsatları, girişimcilik, teknoloji, yapay zekâ, mühendislik, bilim, sosyal medya, danışmanlık ve dijital projeler açısından son derece güçlü etkiler bulunuyor. Kendi işini kurmak isteyen Kovalar için gökyüzü cesur ama planlı adımları destekliyor. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz projeleri hayata geçirebilir, yeni görevler üstlenebilir veya kariyerinizde tamamen farklı bir yöne ilerleyebilirsiniz. Önümüzdeki dönemde özgün fikirleriniz en büyük sermayeniz olacak.

PARA KONULARINDA yeni gelir kaynakları oluşabilir. Özellikle teknoloji, eğitim, iletişim, internet, danışmanlık ve yenilikçi projeler üzerinden kazançlar artabilir. Ancak ortak yatırımlar ve sözlü anlaşmalar konusunda dikkatli olun. Büyük harcamalar yapmadan önce planlı hareket etmek uzun vadede daha fazla kazandıracaktır.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında kader hızlanıyor. Bekâr Kovalar ciddi bir ilişkiye başlayabilir veya hayatlarını değiştirecek biriyle tanışabilir. Devam eden ilişkiler evlilik, nişan veya ortak yaşam kararlarıyla yeni bir boyuta taşınabilir. Ancak Güney Ay Düğümü etkisi nedeniyle yalnızca karşı tarafı mutlu etmeye çalışmak yerine kendi ihtiyaçlarınızı da açıkça ifade etmeniz gerekiyor. Sağlıklı ilişkiler iki güçlü bireyin ortak yolculuğudur.

AİLE VE SOSYAL YAŞAMDA çevreniz değişebilir. Yeni insanlar, yeni dostluklar ve sizi geliştirecek bağlantılar kurabilirsiniz. Bazı eski ilişkiler ise doğal olarak geride kalabilir. Bu ayrılıklar kayıp değil, kaderinizin sizi doğru insanlara yönlendirmesidir.

SAĞLIK KONULARINDA sinir sistemi, dolaşım sistemi, ayak bilekleri, kaslar, omuzlar ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmelidir. Zihniniz sürekli çalıştığı için bedeninizi dinlendirmeyi ihmal etmeyin. Düzenli uyku, açık havada yürüyüş ve zihinsel molalar bu dönemde büyük önem taşıyor.

KAZA RİSKLERİ açısından kısa yolculuklarda, araç kullanırken, elektronik cihazlarla çalışırken ve iletişim kaynaklı dikkat dağınıklığında daha özenli olmanız gerekiyor. Acele karar vermek yerine bilgiyi doğrulamak hem işte hem trafikte sizi koruyacaktır.

ŞANSLI ETKİLER kişisel gelişim, yeni başlangıçlar, iş kurmak, kariyerde yön değiştirmek, evlilik, ortaklıklar, teknoloji, eğitim, dijital projeler, uluslararası bağlantılar ve hayatınızı tamamen değiştirecek fırsatlar üzerinden gelebilir. Önümüzdeki dönemde en büyük şansınız kendi özgün kimliğinizi cesaretle ortaya koymanız olacak.

RİSKLİ ETKİLER başkalarının beklentilerine göre yaşamak, kendinizi sürekli geri planda tutmak, değişimden korkmak, ilişkiler uğruna kimliğinizden ödün vermek ve özgün fikirlerinizi ertelemek olabilir. Gökyüzü sizden sıradan olmanızı değil, gerçek kendiniz olmanızı istiyor.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayatınız boyunca farklı olduğunuzu hissettiniz. Belki de en büyük armağanınız buydu. Çünkü siz, var olan düzeni tekrar etmek için değil, yeni bir düzen kurmak için geldiniz. Artık başkalarının onayını beklemeyi bırakın. Ruhunuz hangi yöne çağırıyorsa oraya yürüyün. Önünüzdeki yol daha önce kimsenin gitmediği bir yol olabilir. İşte tam da bu yüzden sizin yolunuz. Hayat size beklenmedik kapılar açacak. Sizden istenen tek şey, korkularınızı değil, ruhunuzun sesini takip etmeniz. Gerçek kaderiniz şimdi başlıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle gerçek benliğimi sevgiyle kabul ediyorum. Ruhumun rehberliğine güveniyor, bana ait olan ilahi yolu cesaretle seçiyorum. Hayatıma doğru insanlar, doğru fırsatlar, bolluk, sağlık, huzur ve başarı kolaylıkla akıyor. Geçmişin beni sınırlayan tüm kalıplarını sevgiyle bırakıyor, özgürlüğümü ve potansiyelimi ilahi düzen içinde yaşıyorum. Kendime güveniyor, ilahi zamanlamaya teslim oluyor ve bana hayır getiren tüm güzellikleri şükürle kabul ediyorum. Yolum açık, kalbim huzurlu ve geleceğim ilahi bereketle aydınlanıyor.

Balık Yükselen Balık

Balık Yükselen Balık

23 Temmuz'da Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle birlikte son haftalarda üzerinizde hissettiğiniz belirsizlik, duygusal yoğunluk ve kararsızlık yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Haziran ayının sonundan bu yana yaşadığınız olaylar sizi yormak için değil, kendi sezgilerinize gerçekten güvenmeyi öğrenmeniz için yaşandı. Zaman zaman 'Doğru yolda mıyım?', 'Emeklerimin karşılığını alabilecek miyim?' veya 'Kalbimin sesini mi, mantığımı mı dinlemeliyim?' diye kendinizi sorgulamış olabilirsiniz. Şimdi gökyüzü size netlik getiriyor. Ancak bu netliği yalnızca dışarıdan gelecek işaretlerde aramayın. Çünkü bu dönemin en büyük hediyesi, kendi iç sesinizi yeniden duyabilmeniz olacak. Önünüzdeki fırsatları değerlendirmek için 6 Ağustos'a kadar güçlü bir destek bulunuyor. Fazla beklemek yerine doğru zamanda harekete geçmeniz gerekiyor.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte altıncı eviniz güçlü biçimde aydınlanıyor. İş hayatınız, günlük düzeniniz, çalışma ortamınız, sağlık alışkanlıklarınız ve yaşam disiplininiz ön plana çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda yeni bir iş düzeni kurabilir, çalışma ortamınızı değiştirebilir, yeni bir göreve başlayabilir veya uzun süredir ertelediğiniz sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hayatınızın küçük gibi görünen günlük alışkanlıkları gelecekte büyük sonuçlar doğuracak. Gökyüzü size büyük başarıların küçük ama istikrarlı adımlarla inşa edildiğini hatırlatıyor.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte beşinci evinizde aşk, çocuklar, yaratıcılık, sanat, hobiler ve kişisel projeler yeniden hareket kazanıyor. Son haftalarda yaşanan duygusal karışıklıklar yerini daha net hislere bırakabilir. Bekâr Balıklar yeni bir ilişkiye başlayabilir veya geçmişte yarım kalan bir duygusal konu açıklığa kavuşabilir. Sanatla ilgilenen, içerik üreten, eğitim veren veya yaratıcı projeler üzerinde çalışan Balıklar için ilham yeniden güçleniyor. Ertelenen projeler hız kazanabilir ve kendinizi ifade etmek daha kolay hale gelebilir.

26 Temmuz civarında Satürn'ün Koç burcunda retro harekete başlaması ikinci evinizi etkiliyor. Para, gelir, kazançlar, öz değeriniz ve sahip olduklarınızla ilgili önemli bir değerlendirme süreci başlıyor. Gelirlerinizi artırmak için yeni planlar yapabilir, harcamalarınızı yeniden düzenleyebilir veya yeteneklerinizi daha verimli kullanmanın yollarını arayabilirsiniz. Satürn burada size para kazanmanın yalnızca çalışmakla değil, kendi değerinizi doğru bilmekle de ilgili olduğunu öğretecek. Kendinizi sürekli küçümsediğiniz sürece fırsatları da küçümseyebilirsiniz. Maddi güvenliğinizi sağlamlaştırmak için uzun vadeli planlar yapmak bu dönemin en doğru adımı olacaktır.

26 Temmuz'da Kuzey Ay Düğümü'nün Kova burcuna geçmesiyle birlikte on ikinci eviniz yaklaşık on sekiz ay boyunca aktif hale geliyor. Bu, ruhsal gelişiminiz, bilinçaltınız, sezgileriniz, ilahi rehberlik, kapanışlar ve içsel arınma açısından son derece önemli bir süreçtir. Önümüzdeki dönemde hayatınızdan bazı insanlar, bazı alışkanlıklar ve bazı eski yükler doğal şekilde çıkabilir. Bu kayıplar aslında yeni başlangıçlara yer açacaktır. Ruhsal çalışmalar, meditasyon, dua, içsel farkındalık ve manevi gelişim sizi her zamankinden daha fazla destekleyebilir. Bu dönem görünmeyen desteklerin arttığı, sezgilerinizin güçlendiği ve ilahi zamanlamayı daha derinden hissedebileceğiniz bir süreç olabilir.

İŞ VE KARİYER alanında çalışma düzeniniz tamamen değişebilir. Yeni görevler, yeni ekip arkadaşları, farklı çalışma yöntemleri veya dijital sistemler gündeme gelebilir. Sağlık, eğitim, danışmanlık, psikoloji, sanat, medya, sosyal hizmetler, terapi, sağlık sektörü ve yaratıcı alanlarda çalışan Balıklar önemli fırsatlar yakalayabilir. Çalışma disiplininizi güçlendirdiğiniz takdirde uzun vadede çok daha büyük başarılar elde edebilirsiniz. Günlük düzeninizi küçümsemeyin. Büyük kariyerler küçük alışkanlıklarla inşa edilir.

PARA KONULARINDA gelirlerinizi yeniden yapılandırmanız gereken bir dönemdesiniz. Yeni kazanç modelleri oluşturabilir, ek gelir kaynakları geliştirebilir veya yeteneklerinizi farklı alanlarda değerlendirebilirsiniz. Gereksiz harcamaları azaltmak ve uzun vadeli yatırım planları yapmak size güven sağlayacaktır. Duygusal nedenlerle yapılan harcamalara dikkat edin. Kendinizi ödüllendirmek ile bütçenizi zorlamak arasındaki dengeyi koruyun.

AŞK VE İLİŞKİLER alanında duygular daha netleşiyor. Bekâr Balıklar ruhsal uyum hissedecekleri biriyle tanışabilir. Devam eden ilişkilerde ise romantizm yeniden güçlenebilir. Çocuk sahibi olmayı düşünenler için destekleyici etkiler oluşabilir. Ancak karşınızdaki kişiyi idealize etmek yerine gerçek yönleriyle görmeye çalışın. Sevgi, hayal kurmak kadar gerçeği birlikte yaşayabilmektir.

AİLE VE SOSYAL YAŞAMDA geçmişten gelen bazı kırgınlıklar tamamen kapanabilir. Aile içinde daha huzurlu bir iletişim kurulabilir. Yakın çevrenizde sizi aşağı çeken kişilerden uzaklaşırken sizi ruhsal olarak besleyen insanlarla daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde yalnız kalmak bazen en büyük şifa olabilir.

SAĞLIK KONULARINDA bağışıklık sistemi, ayaklar, dolaşım sistemi, hormon dengesi, uyku düzeni, sindirim sistemi ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmelidir. Psikolojik yorgunluk fiziksel enerjinizi düşürebilir. Düzenli uyku, su tüketimi, hafif egzersiz ve ruhunuzu besleyen aktiviteler bedeninizi de güçlendirecektir. Ertelediğiniz sağlık kontrollerini ihmal etmeyin.

KAZA RİSKLERİ açısından dalgınlık, uykusuzluk, dikkat eksikliği, suyla ilgili alanlar, kaygan zeminler ve araç kullanırken hayallere dalmak risk oluşturabilir. Özellikle yoğun duygular yaşadığınız günlerde daha dikkatli hareket etmeniz faydalı olacaktır.

ŞANSLI ETKİLER yaratıcı projeler, aşk, çocuklar, sanat, eğitim, danışmanlık, ruhsal gelişim, sağlıkta iyileşme, yeni çalışma düzeni ve sezgilerinizi doğru kullanmanız sayesinde gelebilir. Hayatınızda sessiz ama çok güçlü kapılar açılabilir. Sezgileriniz sizi doğru insanlara ve doğru fırsatlara yönlendirebilir.

RİSKLİ ETKİLER kendinizi küçümsemek, sürekli ertelemek, hayallerinizi gerçekleştirmek yerine yalnızca hayal etmek, maddi konularda düzensiz davranmak ve duygularınızın sizi kararsız bırakmasına izin vermek olabilir. Gökyüzü size artık yalnızca hissetmeyi değil, hissettiklerinizi hayata geçirmeyi öğretiyor.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Uzun zamandır cevapları dışarıda arıyordunuz. Oysa bütün cevaplar sessizce kalbinizin içinde sizi bekliyordu. Şimdi perde aralanıyor. Sezgileriniz güçleniyor, yolunuz netleşiyor ve ruhunuz size gerçek yönünü gösteriyor. Kendinize güvenmediğiniz sürece hiçbir işaret yeterli olmayacaktır. Ama kendinize inandığınız an evren de sizi desteklemeye başlayacak. Hayallerinizi ertelemeyin. Çünkü ilahi zamanlama sizi bekliyor değil, sizinle birlikte akıyor. Şimdi korkularınızı değil, umutlarınızı büyütme zamanı.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle ruhum ilahi hikmetle aydınlanıyor. Sezgilerime güveniyor, kalbimin rehberliğini sevgiyle kabul ediyorum. Hayatıma bolluk, bereket, sağlık, huzur ve bana hayır getiren tüm fırsatlar kolaylıkla akıyor. Kendimi seviyor, değerimi biliyor ve ilahi zamanlamaya güveniyorum. Bana hizmet etmeyen tüm korkuları sevgiyle bırakıyor, gerçek potansiyelimi cesaretle yaşamayı seçiyorum. Ruhum huzurlu, kalbim umut dolu ve yolum ilahi bereketle aydınlanıyor.

 Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam