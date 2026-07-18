20 – 26 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

26 Temmuz'da burcunuzda başlayan Satürn retrosu, hayatınızın en önemli içsel dönüşüm süreçlerinden birini başlatıyor. Bu dönem dış dünyayı değiştirmekten çok kendinizi yeniden inşa etmeniz için gökyüzünün size verdiği güçlü bir fırsattır. Önümüzdeki aylarda karakteriniz, hedefleriniz, yaşam planınız ve geleceğe bakış açınız ciddi bir sınavdan geçebilir. Sabırsız davrandığınız her konuda hayat sizden yavaşlamanızı isteyebilir. Aceleyle verdiğiniz kararlar yeniden gözden geçirilebilir. Güçlü görünmek yerine gerçekten güçlü olmayı öğrenmeniz gereken bir süreç başlıyor.

22 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte beşinci eviniz güçlü şekilde aktive oluyor. Aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcılık, sahne, sanat, sosyal yaşam ve hobileriniz hareketlenebilir. Kalbinizi heyecanlandıran gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bekâr Koçlar için yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Devam eden ilişkilerde ise romantizmi yeniden canlandırmak sizin elinizde olacak. Çocuk sahibi olan Koçlar çocuklarıyla ilgili sevindirici haberler alabilir. Sanat, medya, eğitim, sosyal medya ve yaratıcılık gerektiren alanlarda çalışanlar için görünür olabilecekleri fırsatlar oluşabilir.

23 Temmuz'da Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte son haftalarda yaşanan iletişim sorunları yavaş yavaş çözülmeye başlayabilir. Bekleyen telefonlar gelebilir, ertelenen görüşmeler yeniden başlayabilir, hukuki işlemler, sözleşmeler, eğitim başvuruları ve ticari konular daha rahat ilerleyebilir. Aile içinde yaşanan yanlış anlaşılmaların çözülmesi için de destekleyici bir dönem başlıyor.

26 Temmuz'da Satürn'ün birinci evinizde retroya başlaması ise doğrudan kimliğinizi, bedeninizi, yaşam yönünüzü ve kişisel hedeflerinizi yeniden şekillendirecek. Bu süreçte dış görünüşünüzden yaşam tarzınıza kadar birçok konuda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi fazla eleştirmek yerine eksiklerinizi olgunlukla tamamlamaya odaklanmanız büyük kazanç sağlayacaktır. Gökyüzü size 'önce kendini yönet, sonra hayat seni ödüllendirsin' mesajı veriyor.

Aynı gün Ay Düğümlerinin Kova-Aslan aksına geçmesiyle birlikte on birinci ve beşinci ev aksınız aktif hale geliyor. Önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca arkadaş çevreniz, sosyal gruplarınız, ekip çalışmaları, dijital projeler ve gelecek hedefleriniz büyük değişim yaşayabilir. Bazı dostluklar doğal olarak sona erebilir, yerlerine sizi büyüten yeni insanlar gelebilir. Geleceğinizi şekillendirecek çevre değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Sosyal medya, teknoloji, eğitim ve uluslararası bağlantılar size yeni kapılar açabilir.

İŞ VE KARİYER alanında sabırlı ilerleyen Koçlar önemli kazanımlar elde edebilir. Eski projeler yeniden gündeme gelebilir. Yönetici pozisyonunda olanlar daha fazla sorumluluk üstlenebilir. İş değiştirmeyi düşünenler ise ani karar vermemeli, tüm şartları dikkatlice değerlendirmelidir. Aralık ayına kadar hazırlık yapanlar 2027 yılında emeklerinin karşılığını daha güçlü şekilde alabilir.

PARA KONULARINDA plansız harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönemdesiniz. Özellikle gösteriş amacıyla yapılan alışverişler sonradan pişmanlık yaratabilir. Uzun vadeli yatırımlar kısa vadeli risklerden daha avantajlı olabilir. Eski alacakların tahsil edilmesi veya bekleyen maddi konuların çözüme ulaşması mümkündür.

AŞK VE İLİŞKİLERDE kalbiniz yeniden umutla dolabilir. Bekâr Koçlar sürpriz karşılaşmalar yaşayabilir. Devam eden ilişkilerde ise ego savaşlarını bırakıp empati kurabilen çiftler ilişkilerini çok daha sağlam temeller üzerine inşa edebilir. Eski ilişkilerden haber alınması mümkündür ancak geçmişe dönmeden önce aynı dersleri tekrar yaşamak isteyip istemediğinizi iyi düşünmelisiniz.

SAĞLIK KONULARINDA baş bölgesi, gözler, dişler, kemikler, kas sistemi ve stres kaynaklı rahatsızlıklara dikkat edilmelidir. Düzenli uyku, doğru beslenme ve bedeninizi gereksiz zorlamamak bu süreçte önem taşıyor. Psikolojik olarak ise kendinize yüklenmek yerine kendinizi desteklemeyi öğrenmeniz gerekiyor.

KAZA RİSKLERİ açısından özellikle acelecilik en büyük sınavınız olabilir. Araç kullanırken hız, dikkatsizlik ve öfke kontrolüne dikkat edilmelidir. Spor yaparken ani hareketlerden kaçınmak faydalı olacaktır. Kesici ve delici aletlerle çalışırken daha özenli davranmanız gerekebilir.

ŞANSLI ETKİLER yaratıcı projeler, eğitim, çocuklarla ilgili gelişmeler, sahne çalışmaları, sosyal medya, sanat, dijital projeler, ekip çalışmaları ve geleceğe yönelik planlarda ortaya çıkabilir. Kendinizi geliştirmek için attığınız her adım uzun vadede size büyük kapılar açabilir.

RİSKLİ ETKİLER ise sabırsızlık, inatçılık, plansız hareket etmek, gereksiz tartışmalar, öfkeyle verilen kararlar ve fiziksel yorgunluğu önemsememekten kaynaklanabilir. Bu süreçte hız değil istikrar size kazandıracaktır.

GÖKYÜZÜNDEN MESAJINIZ VAR

Hayat senden daha hızlı koşmanı istemiyor. Daha bilinçli yürümeni istiyor. Güç, herkese karşı savaşmak değildir. Güç, gerektiğinde durabilmek, kendini dinleyebilmek ve eksiklerini cesaretle kabul edebilmektir. Önündeki kapılar kapanmıyor; sadece seni doğru kapıya yönlendirmek için yeniden düzenleniyor. Sabır gösterdiğin her gün geleceğinin temellerini güçlendiriyorsun. Kendine inan, çünkü gökyüzü seni durdurmak için değil, daha sağlam yükseltmek için yavaşlatıyor.

OLUMLAMA MÜHRÜ

Yüce Allah'ın izniyle yaşamımın tüm alanlarında ilahi düzeni kabul ediyorum. Sabırla attığım her adım beni başarıya ulaştırıyor. Geçmişin yüklerini sevgiyle bırakıyor, geleceğimi sağlam temeller üzerine inşa ediyorum. Cesaretim bilgelikle birleşiyor. Ruhum huzur, bedenim sağlık, kalbim güven içinde güçleniyor. Hayatıma bolluk, bereket, doğru insanlar, doğru fırsatlar ve ilahi koruma kolaylıkla akıyor. Kendimi seviyor, kendime güveniyor ve ilahi zamanlamaya teslim oluyorum. Hayrım olan her şey en doğru zamanda bana sevgiyle ulaşıyor.