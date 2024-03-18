150 Keçisi Çalınınca İnsanlara Küsen 80 Yaşındaki Adam Dağda Yaşamaya Başladı
150 Keçisi Çalınınca İnsanlara Küsen 80 Yaşındaki Adam Dağda Yaşamaya Başladı
Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Çabuk isimli vatandaş, 17 yıl önce 150 keçisi çalınınca dağda yaşamaya başladı. 150 keçisi çalınınca insanlara küse Çabuk, sahip olduğu keçilerle birlikte dağda yaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" diyen vatandaş, tahtadan inşa ettiği barakada kalırken gıda alışverişi için de haftada 2 kez 45 dakikalık yol yürüyor.
17 yıldır dağda yaşayan Mehmet Çabuk, haftada 2 kez Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüş yaparak gıda alışverişi dışında ise bulunduğu yeri terk etmiyor.
Keçileriyle birlikte uyuyan ve duşunu akarsuda alan Çabuk, "Sabahları ellerimi cebime koyar; şöyle bir gezerim. Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam. Allah ne verirse yiyorum. Sabah kahvaltıda çay demledim, zeytin ve ekmek ile yedim" dedi.
2007 yılında 150 keçisi çalınan Çabuk o olayı ise, "Gece hırsız aracı getiriyor. Telle keçilerin etrafını çeviriyorlar. Keçiler gelip, araca dolmuş, gitmiş. Aradılar ama bulamadılar. Önceleri vücudumda tek ağrım yoktu. O zamandan beri tansiyon ve nefes darlığı rahatsızlığım oldu" diyerek anlattı.
Hiç evlenmeyen Çabuk, bu yaştan sonra da yanında kimseyi istemediğini ifade etti. Çabuk, gece domuz ve kurt sürülerinin sürekli barakasının etrafına geldiğini ve korkmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dağda yaşayan Çabuk'un en büyük destekçisi ise yeğeni Şifa.
İşte dağda yaşayan o vatandaş: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İyi yapmış 😀
Bir yer bulayım herkesten uzak demiş, iyi de etmiş bence. İnsanlar sevilesi canlılar değil ne kadar uzak o kadar iyi. Hayvan sevin, doğayı sevin, bir de kend... Devamını Gör