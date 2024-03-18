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150 Keçisi Çalınınca İnsanlara Küsen 80 Yaşındaki Adam Dağda Yaşamaya Başladı

150 Keçisi Çalınınca İnsanlara Küsen 80 Yaşındaki Adam Dağda Yaşamaya Başladı

Antalya Kemer
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 15:02

Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Çabuk isimli vatandaş, 17 yıl önce 150 keçisi çalınınca dağda yaşamaya başladı. 150 keçisi çalınınca insanlara küse Çabuk, sahip olduğu keçilerle birlikte dağda yaşıyor.

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"Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" diyen vatandaş, tahtadan inşa ettiği barakada kalırken gıda alışverişi için de haftada 2 kez 45 dakikalık yol yürüyor.

"Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" diyen vatandaş, tahtadan inşa ettiği barakada kalırken gıda alışverişi için de haftada 2 kez 45 dakikalık yol yürüyor.

17 yıldır dağda yaşayan Mehmet Çabuk, haftada 2 kez Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüş yaparak gıda alışverişi dışında ise bulunduğu yeri terk etmiyor.

17 yıldır dağda yaşayan Mehmet Çabuk, haftada 2 kez Ulupınar'a 45 dakikalık yürüyüş yaparak gıda alışverişi dışında ise bulunduğu yeri terk etmiyor.

Keçileriyle birlikte uyuyan ve duşunu akarsuda alan Çabuk, "Sabahları ellerimi cebime koyar; şöyle bir gezerim. Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam. Allah ne verirse yiyorum. Sabah kahvaltıda çay demledim, zeytin ve ekmek ile yedim" dedi.

Keçileriyle birlikte uyuyan ve duşunu akarsuda alan Çabuk, "Sabahları ellerimi cebime koyar; şöyle bir gezerim. Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam. Allah ne verirse yiyorum. Sabah kahvaltıda çay demledim, zeytin ve ekmek ile yedim" dedi.

2007 yılında 150 keçisi çalınan Çabuk o olayı ise, "Gece hırsız aracı getiriyor. Telle keçilerin etrafını çeviriyorlar. Keçiler gelip, araca dolmuş, gitmiş. Aradılar ama bulamadılar. Önceleri vücudumda tek ağrım yoktu. O zamandan beri tansiyon ve nefes darlığı rahatsızlığım oldu" diyerek anlattı.

2007 yılında 150 keçisi çalınan Çabuk o olayı ise, "Gece hırsız aracı getiriyor. Telle keçilerin etrafını çeviriyorlar. Keçiler gelip, araca dolmuş, gitmiş. Aradılar ama bulamadılar. Önceleri vücudumda tek ağrım yoktu. O zamandan beri tansiyon ve nefes darlığı rahatsızlığım oldu" diyerek anlattı.

Hiç evlenmeyen Çabuk, bu yaştan sonra da yanında kimseyi istemediğini ifade etti. Çabuk, gece domuz ve kurt sürülerinin sürekli barakasının etrafına geldiğini ve korkmadığını söyledi.

Hiç evlenmeyen Çabuk, bu yaştan sonra da yanında kimseyi istemediğini ifade etti. Çabuk, gece domuz ve kurt sürülerinin sürekli barakasının etrafına geldiğini ve korkmadığını söyledi.
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Dağda yaşayan Çabuk'un en büyük destekçisi ise yeğeni Şifa.

Dağda yaşayan Çabuk'un en büyük destekçisi ise yeğeni Şifa.

Çabuk'un en büyük destekçisi ise yeğeni Şifa Çabuk oluyor. Sık sık amcasını ziyarete geldiğini ve merak ettiğini belirten Şifa Çabuk, 'İnsanın aklı kalıyor, sonuçta dağda kalıyor ama bir şey de yapamıyoruz. Hayvanları çalındığı için bizim yanımızdan gitti. Amcam bizimle kalıyordu, 2007 yılında sabah ağıla gittiğinde keçilerinin çalındığını görmüş. 150'ye yakın keçi. Bulamadık ve amcam o zaman epeyce yıprandı. O zamandan beri hiç eve gelmez. Hep böyle dağlarda yaşıyor. Ev işi bitti, psikolojisi bozuldu' diye konuştu. Çabuk, Ulupınar Mahallesi muhtarı Habip Altınkaya'nın da amcasına çok destek olduğunu belirterek, 'Muhtarımız sağ olsun gidemezsek; o mutlaka gider amcamı kontrol eder, bize de bilgi verir' dedi.

Kaynak: DHA

İşte dağda yaşayan o vatandaş: 👇

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incyldrm1987

İyi yapmış 😀

nolmus ki

Bir yer bulayım herkesten uzak demiş, iyi de etmiş bence. İnsanlar sevilesi canlılar değil ne kadar uzak o kadar iyi. Hayvan sevin, doğayı sevin, bir de kend... Devamını Gör