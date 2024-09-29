15 Yaşındaki Ediz Gürel, Satrançta Güçlü Rakibini Yenmeyi Başardı
15 Yaşındaki Ediz Gürel, Satrançta Güçlü Rakibini Yenmeyi Başardı
Satranç dünyasını sarsan galibiyet Türk sporcudan geldi. 15 yaşındaki genç sporcumuz dünya dört numarası rakibini yenerek adından söz ettirdi.
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Budapeşte’deki 45. Dünya Satranç Olimpiyatı’nda genç sporcularımızla parladık. Ediz Gürel'in Hindistan'dan rakibi Arjun Erigaisi'yi yenmesi tüm dünyada konuşuldu.
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Bundesliga’da Dünya 4 numarası GM Erjun Erigaisi ile karşı karşıya gelen Ediz Gürel, favori rakibine karşı kazanmayı başardı.
Macar asıllı Amerikalı satranç ustası ve eski dünya şampiyonu Susan Polgar'dan da Ediz Gürel'le ilgili bir tebrik geldi.
Polgar, "Günün şoku" diye paylaştığı maçla ilgili Gürel'in Alman Bundesliga'da iki şampiyonluğu bulunan rakibini dünya üçüncülüğünden beşinciliğe düşürdüğünü yazdı.
Uluslararası Satranç Federasyonu sosyal medya hesabında Ediz Gürel için “Türkiye’nin 15 Yaşındaki Satranç Dahisi Parlıyor” ifadesini kullandı.
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