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13 Soruluk Lise Seviyesinde Fen Bilgisi Genel Kültür Testi!

13 Soruluk Lise Seviyesinde Fen Bilgisi Genel Kültür Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
04.07.2025 - 15:01

Lise sıralarında öğrendiğimiz o temel fen bilgileri hala aklında mı? Yoksa hepsi çoktan unutulup gitti mi? Bu testte, fizik, kimya, biyoloji ve genel bilim kültürüne dair 13 soruyla karşındayız!

Hazırsan başlayalım, bakalım fen zekan hala formda mı*

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1. DNA’nın yapısında bulunan baz çiftlerinden hangisi eşleşemez?

1. DNA’nın yapısında bulunan baz çiftlerinden hangisi eşleşemez?

2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir?

2. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir?

3. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksidin sembolüdür?

3. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksidin sembolüdür?

4. "Gümüş" elementinin sembolü nedir?

4. "Gümüş" elementinin sembolü nedir?

5. Hangisi grup elementlerden elektron alışverişi ya da ortaklığı yapmaz?

5. Hangisi grup elementlerden elektron alışverişi ya da ortaklığı yapmaz?
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6. Periyodik cetvelde kaç tane soy gaz vardır?

6. Periyodik cetvelde kaç tane soy gaz vardır?

7. Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara ne ad verilir?

7. Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı olan atomlara ne ad verilir?

8. Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili hali hangisidir?

8. Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili hali hangisidir?

9. Manyetik alanın yoğunluğunu belirleyen birim hangisidir?

9. Manyetik alanın yoğunluğunu belirleyen birim hangisidir?

10. Fotosentez için gerekli olan enerji kaynağı nedir?

10. Fotosentez için gerekli olan enerji kaynağı nedir?
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11. Aşağıdakilerden hangisi bir asit özelliği gösterir?

11. Aşağıdakilerden hangisi bir asit özelliği gösterir?

12. Canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan yapıya ne ad verilir?

12. Canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan yapıya ne ad verilir?

13. Aşağıdaki yapılarından hangisi fotosentez yapan hücrede bulunur?

13. Aşağıdaki yapılarından hangisi fotosentez yapan hücrede bulunur?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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