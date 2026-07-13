13 – 19 Temmuz 2026 Haftası Aşk Sayı Sekansı: 369 528 888

Bu nedenle bu haftanın sayı sekansı olan 369 528 888, önce kişinin kendi iç dünyasında sevgi frekansını güçlendirmeyi, ardından ilişkilerinde daha bilinçli adımlar atmasını hatırlatan sembolik bir odak noktası olarak kullanılabilir. Bu çalışma bir başkasını etkilemek veya iradesini değiştirmek amacıyla değil, kişinin kendi niyetini güçlendirmesi amacıyla yapılmalıdır.

Yedi gün boyunca her sabah aynı saatte temiz bir bardak su hazırlayın. Bir kâğıda büyük ve okunaklı şekilde **369 528 888** sayı sekansını yazın. Bardağı kâğıdın üzerine yerleştirin. Birkaç dakika boyunca sevgi, huzur, güven, karşılıklı saygı ve sağlıklı iletişim niyetinizi zihninizde canlandırın. Daha sonra suyu yavaşça ve farkındalıkla için. Amaç suyun kendisini değiştirmek değil, bu kısa ritüeli her gün bilinçli bir niyet ve farkındalık pratiğine dönüştürmektir.

Her akşam aynı sayı sekansına birkaç dakika odaklandıktan sonra bir saksı çiçeğini veya bahçedeki bir bitkiyi sulayın. Toprak birçok kültürde sabrı, büyümeyi ve köklenmeyi simgeler. Bu nedenle toprağa verilen su, sembolik olarak sevginin de emekle büyüdüğünü hatırlatır. Çiçeği sularken hayatınızda çoğalmasını istediğiniz duygulara odaklanabilirsiniz. Sevgi, sadakat, huzur, güven, anlayış ve bereket gibi olumlu kavramları zihninizden geçirmeniz, çalışmayı düzenli bir farkındalık egzersizine dönüştürebilir.