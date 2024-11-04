Görüş Bildir
Haberler
Gündem
111 Yıllık Hikaye Sona Erdi: BP Türkiye'den Tamamen Çekildi!

111 Yıllık Hikaye Sona Erdi: BP Türkiye'den Tamamen Çekildi!

Petrol Ofisi BP
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2024 - 18:33

BP Türkiye'deki tüm akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı aldı ve Petrol Ofisi ile satış anlaşması gerçekleştirdi. 111 yıllık Türkiye macerasını sonlandıran BP'nin tüm akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.

Kaynak: T24

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı alan Petrol Ofisi, 111 yıllık Türkiye macerasını sona erdirdi.

Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı alan Petrol Ofisi, 111 yıllık Türkiye macerasını sona erdirdi.

BP neden Türkiye'den çıkıyor?

BP neden Türkiye'den çıkıyor?

Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi geliştiren BP, bu amaç doğrultusunda Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Petrol Ofisi ile bir satış anlaşması gerçekleştiren BP'nin, tüm istasyonlarının adının da değiştirileceği öğrenildi.

Petrol Ofisi ile bir satış anlaşması gerçekleştiren BP'nin, tüm istasyonlarının adının da değiştirileceği öğrenildi.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın