111 Yıllık Hikaye Sona Erdi: BP Türkiye'den Tamamen Çekildi!
111 Yıllık Hikaye Sona Erdi: BP Türkiye'den Tamamen Çekildi!
BP Türkiye'deki tüm akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı aldı ve Petrol Ofisi ile satış anlaşması gerçekleştirdi. 111 yıllık Türkiye macerasını sonlandıran BP'nin tüm akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.
Kaynak: T24
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Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı alan Petrol Ofisi, 111 yıllık Türkiye macerasını sona erdirdi.
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BP neden Türkiye'den çıkıyor?
Petrol Ofisi ile bir satış anlaşması gerçekleştiren BP'nin, tüm istasyonlarının adının da değiştirileceği öğrenildi.
Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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