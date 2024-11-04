111 Yıllık Hikaye Sona Erdi: BP Türkiye'den Tamamen Çekildi!

BP Türkiye'deki tüm akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı aldı ve Petrol Ofisi ile satış anlaşması gerçekleştirdi. 111 yıllık Türkiye macerasını sonlandıran BP'nin tüm akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.

Kaynak: T24