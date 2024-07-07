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11 Yıldır Ses Soluk Çıkmayan Watch Dogs Filminin Çekimleri Başladı

11 Yıldır Ses Soluk Çıkmayan Watch Dogs Filminin Çekimleri Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 17:30

İlk haberlerini 10 yıldan uzun süre önce aldığımız Watch Dogs film uyarlaması için nihayet iyi haberler geldi. Ubisdoft resmi hesabından paylaşılan gönderi hayranları hayli sevindirdi.

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Ubisoft'un popüler serilerinden olan Watch Dogs'un ilk oyunu karşımıza 2014 yılında "GTA'ya rakip olma" iddiası ile çıkmıştı.

Ubisoft'un popüler serilerinden olan Watch Dogs'un ilk oyunu karşımıza 2014 yılında "GTA'ya rakip olma" iddiası ile çıkmıştı.

Bizleri amansız hacker Aiden Pearce ile tanıştıran oyun genel olarak iyi diyebileceğimiz eleştiriler almış olsa da GTA'ya rakip olması için daha bir fırın ekmek yemesi gerektiği ortadaydı. Seri yıllar içinde dallanıp budaklanarak iki ana oyuna daha kavuştu.

İlgi çekici bir konuya sahip olan Watch Dogs'un film uyarlaması için ilk iddialar ise 2013 yılında gündeme gelmişti.

İlgi çekici bir konuya sahip olan Watch Dogs'un film uyarlaması için ilk iddialar ise 2013 yılında gündeme gelmişti.

İlk kez 2013 yılında duyurulan Watch Dogs filmi o dönem için hayranları heyecanlandırmış olsa da sonrasında filmden herhangi bir ses soluk çıkmamış, projenin de zaman içerisinde rafa kaldırdığı düşünülmüştü.

Ancak görünen o ki Watch Dogs filmi hala yaşıyor! Ubisoft tarafından yapılan paylaşımla Watch Dogs filminin çekimlerinin nihayet başladığı duyuruldu.

Ancak görünen o ki Watch Dogs filmi hala yaşıyor! Ubisoft tarafından yapılan paylaşımla Watch Dogs filminin çekimlerinin nihayet başladığı duyuruldu.
twitter.com

Mathieu Turi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Watch Dogs filmi bize oyun serisinde görmediğimiz bir karakterin hikayesini anlatacak. Filmin başrolünü ise Sophie Wilde üstlenecek. Henüz çekimleri devam eden filmin vizyon tarihi de belli değil.

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