11 Yıldır Ses Soluk Çıkmayan Watch Dogs Filminin Çekimleri Başladı

Bizleri amansız hacker Aiden Pearce ile tanıştıran oyun genel olarak iyi diyebileceğimiz eleştiriler almış olsa da GTA'ya rakip olması için daha bir fırın ekmek yemesi gerektiği ortadaydı. Seri yıllar içinde dallanıp budaklanarak iki ana oyuna daha kavuştu.