11 Yıldır Ses Soluk Çıkmayan Watch Dogs Filminin Çekimleri Başladı
11 Yıldır Ses Soluk Çıkmayan Watch Dogs Filminin Çekimleri Başladı
İlk haberlerini 10 yıldan uzun süre önce aldığımız Watch Dogs film uyarlaması için nihayet iyi haberler geldi. Ubisdoft resmi hesabından paylaşılan gönderi hayranları hayli sevindirdi.
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Ubisoft'un popüler serilerinden olan Watch Dogs'un ilk oyunu karşımıza 2014 yılında "GTA'ya rakip olma" iddiası ile çıkmıştı.
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İlgi çekici bir konuya sahip olan Watch Dogs'un film uyarlaması için ilk iddialar ise 2013 yılında gündeme gelmişti.
Ancak görünen o ki Watch Dogs filmi hala yaşıyor! Ubisoft tarafından yapılan paylaşımla Watch Dogs filminin çekimlerinin nihayet başladığı duyuruldu.
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