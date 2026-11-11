11.11 Günün Fırsatı: Apple iPhone 18 Pro İndirim Avantajıyla Yayında!
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11.11 indirim çılgınlığında günün en büyük teknoloji hamlesi geldi! Amazon'da sınırlı süreli flaş fırsatla listelenen, A20 Pro çipli Apple iPhone 18 Pro 256 GB, hem doğrudan indirimle hem de 6.000 TL'lik değişim desteğiyle alıcı buluyor. Gelin detaylarına yakından bakalım.
Bu içerik 11.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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A20 Pro çipin rakipsiz gücüyle en zorlu görevlerde bile sınırları zorluyor.
ProMotion teknolojili 6.3 inç Super Retina XDR ekranıyla büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor.
Profesyonel stüdyo kalitesindeki gelişmiş kamera sistemiyle her ışıkta net kareler yakalıyor.
Titanyum şıklığı ve dayanıklı gövdesiyle eldeki premium hissi zirveye taşıyor.
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