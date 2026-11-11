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11.11 Günün Fırsatı: Apple iPhone 18 Pro İndirim Avantajıyla Yayında!

etiket 11.11 Günün Fırsatı: Apple iPhone 18 Pro İndirim Avantajıyla Yayında!

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
11.11.2026 - 10:17
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11.11 indirim çılgınlığında günün en büyük teknoloji hamlesi geldi! Amazon'da sınırlı süreli flaş fırsatla listelenen, A20 Pro çipli Apple iPhone 18 Pro 256 GB, hem doğrudan indirimle hem de 6.000 TL'lik değişim desteğiyle alıcı buluyor. Gelin detaylarına yakından bakalım.

Bu içerik 11.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A20 Pro çipin rakipsiz gücüyle en zorlu görevlerde bile sınırları zorluyor.

A20 Pro çipin rakipsiz gücüyle en zorlu görevlerde bile sınırları zorluyor.

Gelişmiş mimariye sahip A20 Pro çip, yüksek grafikli oyunlardan yapay zeka işlemlerine kadar kusursuz bir akıcılık sağlıyor. Enerji verimliliğini üst seviyeye taşıyarak tüm gün süren güçlü pil performansına doğrudan katkıda bulunuyor.

ProMotion teknolojili 6.3 inç Super Retina XDR ekranıyla büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor.

ProMotion teknolojili 6.3 inç Super Retina XDR ekranıyla büyüleyici bir görsel deneyim sunuyor.

120 Hz'e varan uyarlanabilir yenileme hızı sunan ekran, hem akıcı kaydırmalar hem de gerçeğe en yakın renk canlılığı yaratıyor. Güneş ışığı altında bile net görünürlük sunan ince çerçeveli ekran tasarımı izleme keyfini ikiye katlıyor.

Profesyonel stüdyo kalitesindeki gelişmiş kamera sistemiyle her ışıkta net kareler yakalıyor.

Profesyonel stüdyo kalitesindeki gelişmiş kamera sistemiyle her ışıkta net kareler yakalıyor.

Detay seviyesini artıran yeni nesil kamera sensörleri, gece çekimlerinden portrelere kadar sinematik kalitede fotoğraf ve video kaydı almanızı mümkün kılıyor. 

Gelişmiş optik zoom ve görüntü sabitleme desteğiyle hareket halindeyken bile sarsıntısız çekimler sunuyor.

Titanyum şıklığı ve dayanıklı gövdesiyle eldeki premium hissi zirveye taşıyor.

Titanyum şıklığı ve dayanıklı gövdesiyle eldeki premium hissi zirveye taşıyor.

Amazon'da 133.999,00 TL yerine 130.999,00 TL indirimli fiyatıyla satışa sunulan model, eski cihazını getirenlere sunulan ek 6.000 TL değişim desteği ve 91.500 TL'ye varan geri alım avantajıyla sizi bekliyor!

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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