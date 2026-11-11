11.11 Günün Fırsatı: Apple iPhone 18 Pro İndirim Avantajıyla Yayında!

11.11 indirim çılgınlığında günün en büyük teknoloji hamlesi geldi! Amazon'da sınırlı süreli flaş fırsatla listelenen, A20 Pro çipli Apple iPhone 18 Pro 256 GB, hem doğrudan indirimle hem de 6.000 TL'lik değişim desteğiyle alıcı buluyor. Gelin detaylarına yakından bakalım.

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