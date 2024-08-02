10 Soruda Psikolojik Tipini Ortaya Çıkarıyoruz!
10 Soruda Psikolojik Tipini Ortaya Çıkarıyoruz!
10 soruda psikolojik tipini ortaya çıkarıyoruz!
Haydi teste!
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1. Bir grup içinde liderlik rolü üstlenir misin?
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2. Karar verirken genellikle neyi dikkate alırsın?
3. Yeni bir işe/uğraşa/hayata/çevreye vb. adım atmaktan korkar mısın?
4. Sosyal bir ortamda sen nasıl hissedersin?
5. Bir problemle karşılaştığında genellikle nasıl yaklaşırsın?
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6. Bir arkadaşının sana verdiği sırı, arkadaşınla aran bozulsa bile saklar mısın?
7. Günlük rutininde değişiklik yapmayı sever misin?
8. Bir projede başarısızlık yaşadığında genellikle nasıl hissedersin?
9. Arkadaşın sana bir probleminden bahsettiğinde ne yaparsın?
10. Son olarak bir etkinlik planlarken nasıl ilerlersin?
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Düşünsel
Duyumsal
Duygusal
Sezgisel
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