10 Kasım’a Özel: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü’nde Toplanacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da vefatının 86’ncı yıl dönümünde tüm Türkiye’de anılacak. AK Parti hükümetinden de bu yıl 10 Kasım’a özel bir hamle geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin, Külliye yerine pazar günü Çankaya Köşkü’nde toplanacağı öğrenildi. Eski ismiyle Bakanlar Kurulu olan kabine en son, 2015 yılında Çankaya Köşkü’nde toplanmıştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 29 Ekim’de yapılan resepsiyonun Çankaya Köşkü’nde yapılsın çağrısı yanıtsız kalmıştı.