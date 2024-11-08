10 Kasım’a Özel: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü’nde Toplanacak
10 Kasım’a Özel: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Çankaya Köşkü’nde Toplanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da vefatının 86’ncı yıl dönümünde tüm Türkiye’de anılacak. AK Parti hükümetinden de bu yıl 10 Kasım’a özel bir hamle geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin, Külliye yerine pazar günü Çankaya Köşkü’nde toplanacağı öğrenildi. Eski ismiyle Bakanlar Kurulu olan kabine en son, 2015 yılında Çankaya Köşkü’nde toplanmıştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 29 Ekim’de yapılan resepsiyonun Çankaya Köşkü’nde yapılsın çağrısı yanıtsız kalmıştı.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım Pazar günü vefatının 86’ncı yıl dönümünde tüm Türkiye’de özlemle anılacak.
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Halk TV’de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk'e hürmeten kabine toplantısının pazar günü Çankaya'da yapılacağı öğrenildi.
Bu kararla Erdoğan başkanlığındaki Kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk kez Çankaya'da toplanmış olacak.
Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.
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