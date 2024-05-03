1 Sigara Parasına 8 Ay Hapis: Banka Hesabını Kullandıran Vatandaşın Başına Gelmeyen Kalmadı

Konya’da 3 çocuk babası 45 yaşındaki Mustafa Ergin, kendisini “hesabım blokeli” diye kandıran arkadaşına banka hesabını kullandırınca 8 ay hapis yattı. Ergin hakkında açılan davalardan 10 yıl hapis cezasıyla da karşı karşıya.