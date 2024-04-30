Almanya’da Milyonluk Dolandırıcılık: “Ölüm Büyüsü Var” Diyerek 175 Milyon Lira Dolandırdı

Almanya’da yaşayan Türk asıllı Serkan Ö., “sende ölüm büyüsü var” diyerek kandırdığı bir kişiyi, “cin çıkarma” bahanesiyle yıllarca dolandırdı. Serkan Ö. ve eşinin, yaklaşık 5 milyon parayı hesabına geçirdiği tahmin ediliyor.