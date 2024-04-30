Almanya’da Milyonluk Dolandırıcılık: “Ölüm Büyüsü Var” Diyerek 175 Milyon Lira Dolandırdı
Almanya’da Milyonluk Dolandırıcılık: “Ölüm Büyüsü Var” Diyerek 175 Milyon Lira Dolandırdı
Almanya’da yaşayan Türk asıllı Serkan Ö., “sende ölüm büyüsü var” diyerek kandırdığı bir kişiyi, “cin çıkarma” bahanesiyle yıllarca dolandırdı. Serkan Ö. ve eşinin, yaklaşık 5 milyon parayı hesabına geçirdiği tahmin ediliyor.
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Almanya’nın Münih kentinde yaşayan ve işsizlik maaşı ile geçinen Serkan Ö, inşaat ve otomobil sektöründe aile şirketi bulunan N.B. isimli kişiyi dolandırdırdı.
Sabah’tan Ümit Erkan Demircan’ın haberine göre; rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., N.B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı.
“Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü" yapmış diyen Serkan Ö.'den etkilenen N.B. cin çıkarma seanslarına girmeye başladı.
İddiaya göre seanslarda N.B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö, talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri N.B.'ye kahin gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.
6 yıl boyunca N.B., şirket ve kişisel hesaplarından Serkan Ö.'ye 5 milyon euroya yakın para aktardı. Kendisini daha iyi hisseden N.B., Serkan Ö.'den şüphelenerek yaşadıklarını ailesine anlattı.
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7 yıl hapis cezası verilmesine karşın, duruşmanın ikinci gününe katılmayan Serkan Ö.'nün eşi ile birlikte Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. Serkan Ö. ve eşi hakkında Avrupa'da yakalama kararı çıkartıldı.
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5 milyon dolara varana kadar neredeydi aklı, abi bide yine Türk amk yaa🤦
Yahu en başta 5 milyon para yazmışlar, Sonra haber içeriğinde Euro demişler, siz de usd demişsiniz. Tamam anladık tl çok değersiz ama böyle de kafa yanıyor ... Devamını Gör
Bunlara inanan da ne bileyim
Ben allahım diye arayıp dolandırdılar insanları bu daha inandırıcı 😅