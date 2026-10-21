1.531 Çift Çorap Biriktirip Dünya Rekoru Kırdı: Hepsini 262 Sayfalık Tabloya İşledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabah haberlerini sunan Donovan'a izleyiciler yıllarca çorap gönderdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sayım saatler sürdü, tek çorap ve aynı çift kabul edilmedi
Kahvaltı temalı çoraplar koleksiyonun gözdeleri arasında
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın