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1.531 Çift Çorap Biriktirip Dünya Rekoru Kırdı: Hepsini 262 Sayfalık Tabloya İşledi

1.531 Çift Çorap Biriktirip Dünya Rekoru Kırdı: Hepsini 262 Sayfalık Tabloya İşledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 12:40
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ABD'li emekli haber sunucusu Jim Donovan, 1.531 çift çorapla dünyanın en büyük çorap koleksiyonuna sahip kişi olarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Donovan, koleksiyonundaki her çifti 262 sayfalık bir tabloya tek tek işledi.

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Sabah haberlerini sunan Donovan'a izleyiciler yıllarca çorap gönderdi

Sabah haberlerini sunan Donovan'a izleyiciler yıllarca çorap gönderdi

Donovan, Philadelphia'daki bir televizyon kanalında 20 yılı aşkın süre sabah haberlerini sundu ve yaklaşık 40 yılını televizyon haberciliğine verdi. Emmy ödüllü sunucu, yıllarca sabah yayınına hazırlanmak için gece saat 2'de kalktı.

İzleyiciler yıllar içinde ona çorap gönderdi, Donovan da en sevdiklerini sosyal medyada paylaştı. Son yayınında emekli olduğunu açıklayan Donovan, rekoru izleyicilerine borçlu olduğunu söyledi.

Sayım saatler sürdü, tek çorap ve aynı çift kabul edilmedi

Sayım saatler sürdü, tek çorap ve aynı çift kabul edilmedi

Donovan çoraplarını 262 sayfalık bir tabloya kaydetti, sayım saatler sürdü. Thomas Jefferson Üniversitesi Moda ve Tekstil Programı'ndan iki öğretim üyesi sayıma tanıklık ederek koleksiyonda teki olmayan ya da birbirinin aynısı olan çift bulunmadığını doğruladı.

Tanıklar Donovan'a tebrik için bir çift çorap da hediye etti ama bu çift toplam sayıya dahil edilmedi. Guinness Dünya Rekorları yeni rekoru Ocak 2026'da duyurdu. Unvan daha önce ABD'li Rex J. Pumphrey II'deydi.

Kahvaltı temalı çoraplar koleksiyonun gözdeleri arasında

Kahvaltı temalı çoraplar koleksiyonun gözdeleri arasında

Donovan'ın en sevdiği çoraplar arasında sabah programı nedeniyle sık sık hediye edilen kahvaltı temalı çoraplar var. 2025 yazında Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki tatilinde aldığı kırmızı fil desenli çoraplar ve izleyicilerin gönderdiği, ABD'li çocuk programı sunucusu Mr. Rogers'ın resmi olan çoraplar da favorileri arasında.

Donovan'ın Guinness merakı çocukluğuna dayanıyor. Sekiz yaşındayken ailesinin hediye ettiği Guinness Dünya Rekorları kitabı, ona bir gün rekor kırıp kıramayacağını düşündürmüştü. Donovan ileride başka bir rekor da deneyebileceğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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