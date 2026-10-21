1.531 Çift Çorap Biriktirip Dünya Rekoru Kırdı: Hepsini 262 Sayfalık Tabloya İşledi

Donovan çoraplarını 262 sayfalık bir tabloya kaydetti, sayım saatler sürdü. Thomas Jefferson Üniversitesi Moda ve Tekstil Programı'ndan iki öğretim üyesi sayıma tanıklık ederek koleksiyonda teki olmayan ya da birbirinin aynısı olan çift bulunmadığını doğruladı.

Tanıklar Donovan'a tebrik için bir çift çorap da hediye etti ama bu çift toplam sayıya dahil edilmedi. Guinness Dünya Rekorları yeni rekoru Ocak 2026'da duyurdu. Unvan daha önce ABD'li Rex J. Pumphrey II'deydi.