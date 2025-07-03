4 Temmuz Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün kulislerde neler olup bittiğini merak ettiğin bir kariyer konusuyla uğraşıyor olabilirsin. İş dünyasının perde arkasındaki hareketlilik seni biraz tedirgin etse de, bugün sadece akışa kapılmak ve olayların kendi hallerinde ilerlemesine izin vermek senin için en iyisi olabilir.

Ayrıca, Venüs'ün İkizler burcuna geçişiyle birlikte, iç dünyanda bir estetik, huzur ve bağlantı ihtiyacı hissetmeye başlayabilirsin. Bu enerjiyi, belki bir kitap okuyarak, belki bir yazı yazarak veya belki de sanatla uğraşarak yönlendirebilirsin. Bu süreçte kendini daha yaratıcı ve ilham dolu hissetmen oldukça olası.

Aşk hayatınla ilgili olarak ise, biraz geri çekilme ve gözlem yapma zamanı geldi diyebiliriz. Ancak, zihinsel olarak bağ kurabileceğin birinin dikkatini çekmesi de mümkün. Geçmişte yaşadıklarınla ilgili duyguların seni esir almasına izin vermek yerine, bugünü keşfetmeye ve yeni deneyimlere açık olmaya çalış. Geçmişte kalanı geride bırakıp, bugünün güzelliklerine odaklanmak senin için daha iyi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…