2 Temmuz Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, günün ilk ışıklarıyla birlikte Ay ile Venüs'ün etkileşiminin bereketli enerjisi seni sarmalayabilir. İletişim konularında adeta bir süper kahraman gibi hissedeceğin bu gün, yazılı işlerin, toplantıların, sözleşmelerin ve ticari meselelerin üzerine eğilmek için mükemmel bir zaman.

Öte yandan eğer sosyal medyada bir fenomensen veya sadece aktif bir kullanıcıysan, bugün paylaşımların adeta birer yıldız gibi parlayabilir. Tabii bu durumda yeni bir projeyi sosyal medya üzerinden duyurmayı veya ilk adımlarını atmayı da bir düşün deriz.

Aşk rüzgarları da seni es geçmiyor sevgili Yengeç. Eğer yalnızsan ve kalbini çalacak o özel kişiyi bekliyorsan, bugün kısa bir yolculuk sırasında karşına çıkabilir. Belki de bir tren yolculuğunda karşına oturacak o gizemli yabancı ya da bir kafede yan masada oturan çekici kişi hayatını değiştirebilir. Bugün, sözcüklerin aşka açılan büyülü kapı olabileceği bir gün. Bu yüzden, aşkın dilini konuşmaktan çekinme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…