29 Haziran Pazar Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün haftanın son gününde, iç dünyanınla baş başa kalmayı tercih edebilirsin. Kendi düşüncelerinle, hislerinle vakit geçirmek, belki de biraz meditasyon yapmak, ruhunu dinlendirmek isteyebilirsin. Ancak gökyüzündeki Merkür ile Plüton karşıtlığı, özellikle maddi konularda bir kontrol ihtiyacını harekete geçirebilir.

Tam da bu noktada harcamaların, borçların veya işin karşılığını almak gibi konular, kafanı meşgul edebilir. Belki de bugün, bu konuları düşünüp, bir plan yapma zamanıdır. Kendi maddi durumunu kontrol altına almak, seni daha da güçlü hissettirebilir.

Aşk hayatında ise, 'Acaba beni gerçekten seviyor mu?' sorusu, zihnini meşgul edebilir. Sezgilerin çok kuvvetli, bu yüzden kalbin sana ne söylüyorsa, onu dinle. Ancak bazen, şüphelere fazla yer verdiğin oluyor. Belki de açıkça konuşmak, ilişkini daha sağlıklı bir yere getirebilir. İçinde tutma, seviyorsan konuş. Belki de bu, ilişkinin büyük bir dönüşüm yaşamasına yardımcı olabilir. Kendi duygularını ifade etmek, seni daha da güçlü kılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…