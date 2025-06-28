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29 Haziran Pazar Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
29 Haziran 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazar gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün haftanın son gününde, iç dünyanınla baş başa kalmayı tercih edebilirsin. Kendi düşüncelerinle, hislerinle vakit geçirmek, belki de biraz meditasyon yapmak, ruhunu dinlendirmek isteyebilirsin. Ancak gökyüzündeki Merkür ile Plüton karşıtlığı, özellikle maddi konularda bir kontrol ihtiyacını harekete geçirebilir.

Tam da bu noktada harcamaların, borçların veya işin karşılığını almak gibi konular, kafanı meşgul edebilir. Belki de bugün, bu konuları düşünüp, bir plan yapma zamanıdır. Kendi maddi durumunu kontrol altına almak, seni daha da güçlü hissettirebilir.

Aşk hayatında ise, 'Acaba beni gerçekten seviyor mu?' sorusu, zihnini meşgul edebilir. Sezgilerin çok kuvvetli, bu yüzden kalbin sana ne söylüyorsa, onu dinle. Ancak bazen, şüphelere fazla yer verdiğin oluyor. Belki de açıkça konuşmak, ilişkini daha sağlıklı bir yere getirebilir. İçinde tutma, seviyorsan konuş. Belki de bu, ilişkinin büyük bir dönüşüm yaşamasına yardımcı olabilir. Kendi duygularını ifade etmek, seni daha da güçlü kılabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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