23 Haziran Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün belki de iş dünyasının tüm ağırlığını omuzlarında taşımak istemeyeceksin. İç dünyanda bir tür kararsızlık, belki de biraz dağınıklık hissi hakim olabilir. Bu durum ise iş hayatında detayları gözden kaçırmana ve senden beklenmeyen hatalar yapmana sebep olabilir.

Tam da bu noktada bilmelisin ki bugün, Güneş ile Neptün'ün kozmik dansı sırasında oluşan kare açının etkisi altındasın. Bu süreçte, yaptığın işleri bir hatta belki de iki kere gözden geçirmende fayda var. Profesyonel hayatın stresinden bunaldığın bugünlerde, bir mola vermek en iyisi olacaktır. Ancak mola veremiyorsan, yavaşlamalı ve dikkatini toplamalısın.

Aşk hayatında ise duygusal bir yoğunluk yaşanabilir. Ancak bu duyguların netliği konusunda biraz belirsizlik söz konusu olabilir. Kalbinin derinliklerinde yankılanan duyguların, yaşadığın gerçeklerle tam olarak örtüşmeyebileceği bir durum olabilir. Bu nedenle bugün, beklentilerini bir kenara bırakıp anlayışı ön plana çıkarmalısın. Bu tutum, hem kendini hem de karşındakini rahatlatabilir. Unutma, her zaman her şeyin kontrolünde olmak zorunda değilsin. Bazen sadece olana izin vermek, en doğru seçenek olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…