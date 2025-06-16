17 Haziran Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, kariyer hayatında diğerlerinin başlamış fakat tamamlayamadığı işlerin sonunu getirme görevi sıklıkla sana düşebilir. Bu durum, belki de senin titiz ve özenli yapın gereği olabilir. Fakat bugün Mars'ın Başak burcundaki etkisiyle, kendini bu destekleyici rolünün ötesine taşıyabilirsin. Sahneye çıkmanın zamanı geldi!

Tam da bu noktada Güneş ile Chiron arasındaki uyumlu etkileşim, kendini değerli hissetmen ve bunu dışa vurman konusunda sana cesaret verecektir. Kendine olan güvenin artacak ve 'ben de değerliyim' demekte hiç zorlanmayacaksın. Yani tüm oklar sahneye çıkman ve kendini göstermen için sana dönmüş durumda. Hadi göster gerçek gücünü, hikayenin arkasındaki gerçek kahramanı herkes tanısın!

Aşk hayatında ise, geçmişte yaşadığın bir kırgınlık hala tam anlamıyla kapanmış olmayabilir. Ancak bugün, bu yaraya sevgi dolu bir merhem sürme şansın olacak. Bu merhem, belki de bir özür, belki de bir sevgi gösterisi olabilir. Ancak ne olursa olsun, bugün aşk hayatında bir iyileşme sürecine girebilirsin. Bu süreçte, kendini ve duygularını dinlemeyi unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…