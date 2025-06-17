18 Haziran Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün içindeki enerji seviyesi biraz dalgalanabilir. Özellikle de sanatsal veya yaratıcı bir işle meşgulsen, ilham perileri her an yanıbaşında olmayabilir. Hatta ilhamın bir anda gelip bir anda gidebileceği bir gün seni bekliyor desek yeridir.

Tam da bu noktada iş yerinde, yöneticilerin belirsiz yönlendirmeleri de seni biraz zorlayabilir. Bu durumda, kendi sınırlarını belirlemek ve onlara sadık kalmak sana yardımcı olabilir. En çok da tasarım, reklam ve moda işinde anlaşmazlıktan doğan bolca revize ile başa çıkmak için sınırlar çokça işine yaratacaktır.

Aşk hayatında ise, geçmişin gölgesi biraz daha belirginleşebilir. Belki bir mesaj, belki bir şarkı ya da belki de bir rüya, eski bir aşkı yeniden aklına getirebilir. Bugün, nostalji tuzağına düşmemek için ayaklarının üzerinde durman ve kendine karşı dürüst olman gerekebilir. Geçmişi geçmişte bırakmak, bugünün huzurunu ve mutluluğunu bozmamak için önemli olabilir. Kendini bu duygusal dalgaların sürüklemesine izin verme, bugünü dolu dolu yaşamak için gereken enerjiyi kendinde bulmaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…