3 Mayıs Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün Mars'ın ilişkilerin üzerindeki güçlü etki hayatını değiştirebilir. İster romantik, ister profesyonel olsun, hemen her ilişkilerindeki güç dengeleri değişebilir. Zira, senin ilişkilerine bakış açın tamamen başkalaşabilir.

Tam da bu noktada Mars'ın Plüton ile oluşturduğu altmışlık açının etkisinden söz etmeliyiz. İş ve özel ortaklıklarında daha stratejik ve hesaplı adımlar atmaya başlayabilirsin. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir planı hayata geçirebilirsin. Çünkü duygularını bir kenara bırakıp stratejik ve benmerkezci düşünmeye başlayabilirsin. İçinde bulunduğun bu enerji, istediğin planları sağlam bir temele oturtman ve kendini önceliklendirmen için sana şans veriyor!

Peki ya aşk hayatın? İşte burada işler biraz daha karmaşık. Bugün, aşk hayatında her şeyi değiştirebilirsin ya da hiçbir şeyi eskisi gibi bırakmayabilirsin. Derin bağlar kurma ya da mevcut bağları koparıp atma cesaretini bulduğunda senin için en iyi olana odaklanacaksın. Bu dönüşüm süreci, belki de hayatının en önemli kararlarından birini vermeni gerektirebilir. Bunun için kendine güven, iç sesini dinle ve cesaretini ortaya koy. Bitmesi gerekiyorsa, veda etmelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…