28 Nisan Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç ,bugün kariyerinle ilgili bir konuşma yapabilirsin. Hatta, bu konuşma Merkür'ün enerjik etkisi altında, seni şaşırtacak derecede etkili olabilir. Evet, yanlış duymadın! Merkür'ün güçlü etkisi, kariyerini şekillendirecek önemli bir fırsatı da beraberinde getiriyor ve sana güç veriyor.

Ancak burada önemli olan bir nokta var; duyguların ve mantığın arasında net bir çizgi çizmeli ve her ikisini birbirinden ayrı tutabilmelisin. Eğer bunu başarabilirsen, kontrol tamamen senin elinizde olacak. Belki bir proje sunumu, belki bir fikir toplantısı... Kim bilir, belki de bu konuşma, tam da kendini gösterme ve yeteneklerini sergileme fırsatına dönüşecek. Göster kendini!

Tabii ki, günün sonunda aşk hayatını da unutmadık. Karşındaki kişiyle sadece duygusal değil, aynı zamanda entelektüel bir bağ kurman gerekiyor. Çünkü senin için sıradanlık, adeta bir boğulma hissi yaratıyor. Eğer kalbinin derinliklerinde bir heyecan arıyorsan, işte sana müjde: Bu heyecanı, aşk hayatında bulacaksın. Lakin bunun için hiç tanımadığın bir yabancıya kalbini açman gerekebilir. Onunla konuştukça bambaşka dünyaları keşfediyor gibi hissedersen, doğru yoldasın demektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...