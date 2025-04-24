25 Nisan Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün önemli finansal kararlar alabilirsin. Ev, gayrimenkul ve aile mirasına ilişkin birtakım planlar yapabilirsin. Bu sayede payını yönetmek, hatta aile arasında soruna neden olan malların paylaşımı gibi konular gündeminde yer alabilir.

Tam da bu noktada Venüs ile Satürn'ün Balık burcundaki kavuşum enerjisi finansal özgürlük konusunda aceleci davranmanı sağlayabilir. Bir an önce sınırlarını çizmek ve kontrolü eline almak isteyebilirsin. Ne derler bilirsin, 'Ayağını yorganına göre uzat.' Tabii bunun için sınırları belirlemek bir hayli önemli olacaktır, kendine ait olana kavuşmak ise hafiflemeni sağlayacaktır.

Gelelim aşk hayatına! Duygusal konularda da hareketli bir güne başlıyorsun. Venüs ve Satürn, aşktan yana şanslı olacağını müjdeliyor. Kalıcı ve güvenli bir aşkın peşinde aile tanışmaları da ciddi konuların konuşulmaya başlanması da gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...