29 Nisan Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, uzun zamandır üzerinde düşündüğün ve belki de biraz geri planda tuttuğun projelerinle ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsin. Evet, doğru duydun! Şimdi, o projeleri tozlu raflardan indirme ve üzerinde yeniden çalışma zamanı olabilir.

Tam da bu noktada öyle bir güne başlıyoruz ki, başarılarından dolayı adından sıkça söz ettireceksin. Kendini öne çıkarmak, ışığını tüm dünyaya göstermek isteyeceksin. Ve biliyoruz ki, bu senin hiç tarzın değil ama cesaretini gösterdiğinde kazanacaksın. Çünkü senin içindeki ışık, başkalarının da yolunu aydınlatmaya yetecek kadar parlak. Açıkçası bu cevheri içinde tutmak da hasızlık, en çok da kendine!

Aşk hayatına gelince... Eski bir ilişkiye dair kafanı meşgul eden düşünceler söz konusu olabilir. Ancak bugün, Merkür'ün Güneş'le kavuşumu sayesinde, bu düşünceler netleşmeye başlayacaktır. Belki de aşk hayatında ne istediğini daha iyi anlama fırsatı bulacaksın. Geçmiş mi, yoksa gelecek mi? İşte karar vermen gereken nokta tam da burası. En doğru karar ise yüreğinin derinlerinde saklı... Kalbinin sesini dinleyecek kadar cesur ol, yeter! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...