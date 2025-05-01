2 Mayıs Cuma Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün duygusal bir yolculuğa çıkabilirsin. Kalbinin derinliklerinde saklı kalan duygularla yüzleşmek üzeresin. Bir süredir unutmaya çalıştığın geçmişin kırgınlıkları affedilmeyi bekliyor, olabilir mi? Belki de bu, eski bir aşkın yeniden canlanması veya bir ilişkinin sona ermesinin ardından kalan yaraların iyileşmesi anlamına gelebilir. Kalbindeki yarayı sarma vakti, kendine bir şans ver!

Bir de ekonomik konulara göz atacak olursak; ortak para, miras veya borç gibi konularla ilgili eski meselelerin tekrar gündeme gelebileceği bir dönemdesin. Belki de geçmişte kapatılmayan bir hesap ya da ödenmesi gereken bir borç... Bu konuların üzerine gitmek ve çözüm bulmak için doğru zaman olabilir.

Tam da bu noktada Plüton’un Kova burcundaki geri hareketinin etkisiyle biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Bu dönem, özellikle finansal konularda ani kararlar vermekten kaçınmalı, adımlarını kendinde emin ve risklerden uzak olacak şekilde atmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal..