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Yengeç Burcu right-white
3 Kasım 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2026 - 18:01
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Bugün Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 3 Kasım Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Kasım Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük para falı

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay öğleye dek ikinci evinde para ve değer duygunu parlatıyor; Ay öğle vakti Başak'a adım atarak üçüncü evinde yazışma ve kısa mesafeli işlerden gelen bir ödeme haberini öne çıkarıyor. Beşinci evin yükünü taşıyan Güneş ile geri hareketli Merkür eğlence ve hobi bütçeni yeniden tartıyor. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı ev ve aile bütçesinde uzlaşmayı kolaylaştırıyor. Sekizinci eve uzanan Plüton ortak para ve kredi konularını sertleştirebilir, Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği bunu daha belirgin yapabilir. Sabit giderlerini sırala. Yakınlarınla para konuşmalarını sakin bir saatte yap. Küçük bir birikim hedefi koy. Aile içi masrafları not defterine yaz. Gereksiz abonelikleri iptal etmek için güzel bir gün.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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