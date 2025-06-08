9 Haziran - 15 Haziran Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Yay, bu hafta eğitim hayatında yeni sayfalar açmaya hazırsın. Güneş ve Merkür'ün kavuşumu, öğrenme ve bilgi edinme konusundaki isteğini ve motivasyonunu artıracak. Zihinsel enerjin ve performansın tavan yapacak, yeni bilgileri hızla özümseyecek ve uygulayabileceksin. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için yeni bir kursa başlamayı, bir kitap okumayı ya da belki de yeni bir dil öğrenmeyi düşünebilirsin.

Bilgi kadar yeni deneyimler yaşamak ve da gündeminde yer alabilir. Galiba bu süreçte konfor alanından çıkmak isteyeceksin. Mars’ın Koç burcuna geçişi cesur ve radikal kararlarla yeni yollar çizmene yardımcı olacaktır.

Aşk hayatında ise biraz dikkatli olman gerekiyor. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare açı, duygusal soğukluklara ve belirsizliklere neden olabilir. Partnerinin ilgisiz davranışları seni biraz düşündürebilir ve belki de ilişkide bazı şeyleri sorgulamana neden olabilir. Bu dönemde sabırlı olmak ve duygusal kararlar vermemek önemli. Unutma, her şey gibi bu dönem de geçiçi... Şimdi sadece kendine ve ilişkine zaman tanı, her şey yoluna girecek. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…