29 Nisan Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün biraz yaratıcılığın ve maceraperestliğin hakkında konuşturmalıyız. Yaratıcılığa dayalı projelerinden, özellikle sanatsal işlerinden kazanç elde etme olasılığın oldukça yüksek. Baş döndürücü bakış açınla hayatı güzelleştireceğin ise aşikar.

Bir süredir, belki de kendini işlerine, günlük koşuşturmalara veya hayatın sıradanlığına kaptırmış olabilirsin. Ancak unutma ki, senin en büyük silahın yaratıcı zihnin. İçindeki bu yetenekli ve üretken zihni bir kenara bırakmamalısın. Aksine ondan güç almalı ve daha da fazla üretmesine izin vermelisin. Hayatı güzelleştiren, renklendiren ve anlam katan o eşsiz bakış açınla bu hafta her gün daha da kazanacaksın, bizden söylemesi.

Tabii ki, burç yorumlarının olmazsa olmazı aşktan da biraz söz edelim. Bugün, belki de bir süredir flörtöz bir etkileşim içinde olduğun kişiyle ilişkinin derinleşme ihtimali var. Sonunun ne olacağını bilmesen de kalbini kapatmamalı, aksine açmalı ve aşka izin vermelisin bugün. Zaten bir birlikteliğin varsa, partnerine de sıkı sıkıya sarılmalısın. Hayat tüm renkleriyle kalbine ışık saçarken aşkın günü bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...