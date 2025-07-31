Ağustos Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, Dolunay, Ağustos ayında kulağına önemli haberler fısıldıyor. Kas ve iskelet sisteminin sağlığı için dikkatli olman gereken bir döneme giriyorsun. Esnekliği ve dengeli bir bedeni hedefleyen yoga ya da pilates gibi hafif egzersizler, bu süreçte sana büyük bir rahatlama sağlayabilir.

Ama bu ayın sadece Dolunay'ı değil, aynı zamanda Başak Yeni Ayı da seninle ilgileniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek bu ayın anahtar kelimesi olacak. Bol bol su içerek, düzenli uyku düzeni oluşturarak ve hekim önerisiyle gıda takviyeleri alarak, bağışıklık sistemini güçlendirebilirsin. Bu sayede ay boyunca enerjik ve sağlıklı hissetmen mümkün olacak. Unutma, sağlık her şeyden önemli ve bu ayın enerjisi de seni sağlıklı tutmak için elinden geleni yapacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…