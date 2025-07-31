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Ağustos Terazi Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Dolunay, Ağustos ayında kulağına önemli haberler fısıldıyor. Kas ve iskelet sisteminin sağlığı için dikkatli olman gereken bir döneme giriyorsun. Esnekliği ve dengeli bir bedeni hedefleyen yoga ya da pilates gibi hafif egzersizler, bu süreçte sana büyük bir rahatlama sağlayabilir. 

Ama bu ayın sadece Dolunay'ı değil, aynı zamanda Başak Yeni Ayı da seninle ilgileniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek bu ayın anahtar kelimesi olacak. Bol bol su içerek, düzenli uyku düzeni oluşturarak ve hekim önerisiyle gıda takviyeleri alarak, bağışıklık sistemini güçlendirebilirsin. Bu sayede ay boyunca enerjik ve sağlıklı hissetmen mümkün olacak. Unutma, sağlık her şeyden önemli ve bu ayın enerjisi de seni sağlıklı tutmak için elinden geleni yapacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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