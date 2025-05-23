24 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün içinde bulunduğun ruh hali, adeta bir denge arayışına işaret ediyor. Kendini nasıl hissettiğini ve bu hislerin bedenine nasıl etki ettiğini anlamak adına, bugün biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz.

Güneş ve Plüton'un oluşturduğu enerjik üçgen ise seni, omurga sağlığın ve genel duruşun üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Bu durum, belki de ilk bakışta anlam veremediğin bel ağrılarının ya da rahatsız edici duruş bozukluklarının sebebini anlamana yardımcı olabilir. Fiziksel postürün, aslında duygusal yüklerini nasıl taşıdığını da simgeliyor olabilir.

Belki de taşıdığın ağır duygusal yükler, omurgan üzerinde baskı oluşturuyor. Bir terapi ile rahatlamak ve uzman desteği ile duygusal yüklerden arınmak için harika bir gün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…