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24 Mayıs Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
24 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Mayıs Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Mayıs Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün içinde bulunduğun ruh hali, adeta bir denge arayışına işaret ediyor. Kendini nasıl hissettiğini ve bu hislerin bedenine nasıl etki ettiğini anlamak adına, bugün biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz.

Güneş ve Plüton'un oluşturduğu enerjik üçgen ise seni, omurga sağlığın ve genel duruşun üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Bu durum, belki de ilk bakışta anlam veremediğin bel ağrılarının ya da rahatsız edici duruş bozukluklarının sebebini anlamana yardımcı olabilir. Fiziksel postürün, aslında duygusal yüklerini nasıl taşıdığını da simgeliyor olabilir.

Belki de taşıdığın ağır duygusal yükler, omurgan üzerinde baskı oluşturuyor. Bir terapi ile rahatlamak ve uzman desteği ile duygusal yüklerden arınmak için harika bir gün! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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