Temmuz İkizler Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Parasal konularda sürpriz gelişmelere açık bir dönemdesiniz. Yok, derken para gelebilir. Var zannederken bir anda elinizdeki avucunuzdaki gidebilir. O nedenle hesap kitap yapmak önemli.

Uranüs’ün burcunuza geçmesi, hayatınızı kökten değiştirebilecek yeni gelir kaynaklarını ya da yatırım fikirlerini beraberinde getirebilir. Ancak bu değişimlerin ani ve öngörülemez olabileceğini unutmayın.

10 Temmuz’daki dolunay ortak gelirler, miras, sigorta ya da kredi gibi alanlarda bir hesaplaşma ya da sonlanmayı gündeme getirebilir. Merkür retrosuyla birlikte özellikle sözleşmeler, anlaşmalar ve yazılı evraklarda dikkatli olunmalı; 17 Temmuz sonrası para transferlerinde gecikmeler veya yanlışlıklar olabilir.