27 Nisan Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün engelleri ortadan kaldırabilirsin! Özellikle de Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'dan güç alarak başarıyı ertelemekten vazgeçebilirsin. Her zamankiden daha kararlı ve inatçı bir şekilde hedefine doğru ilerleyebilirsin. Bu sırada iş hayatında rakiplerin arasından sıyrılmanı engelleyen her ne varsa karşı gelebilirsin.

Tam da bu noktada Mars ile Plüton'un enerjisinden de besleneceksin. Kazanmak için oyuna girecek, rakiplerin pazar tatilindeyken sen çalışacaksın. En azından zihnin işleyecek ve yaratıcı bir fikirle gelecek haftanın kontrolünü eline alma fırsatı bulacaksın. Güçlü bir irade ve öz güvenle iş hayatında başarı, dolayısıyla maddi kazanç seni bekliyor. Yeter ki hırsından ve inadından vazgeçme.

Aşk hayatın ise iş hayatındaki gibi yoluna girmeyebilir... Zira, birlikteliklerde karşı tarafa fazlaca sorumluluk yüklüyor, seni taşımasını bekliyorsun. Bu durum aranızda sorunlara neden olabilir, hatta bazı aşkları başlamadan bitirebilir. Hayat müşterektir, bunu bilerek hareket etmeli, Boğa Yeni Ay'ında aşk için elini taşın altına koymalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...