24 Nisan Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün görev değişikliklerinden söz edebiliriz. Alıştığın düzenin değişmesinin zamanı geldi. Özellikle Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunun etkisi seni sarmışken, kapını çalacak olan iş tekliflerini dikkatle değerlendirmelisin.

Yeni bir yola çıkmanın heyecanına kapılsan iyi edersin. Zira, sorumlulukların ve görevlerinle birlikte bakış açın da değişebilir. Haliyle standart haline gelen rutinlerin değişerek seni başarıya ulaştırabilir. Tam da bu noktada yeni hedefler belirleyip gözünü daha yukarıya dikmek de sana güç verecektir, bizden söylemesi!

Sıra geldi aşka! Romantik konularda yaşadığın tatlı telaşlar ve heyecanlar da olacak tabii. Kuzey Ay Düğümü'nün enerjisi ile iç içe olan aşk hayatında sürprizler söz etmek mümkün olabilir. İş ortamında tanışacağın kişiyle kuracağın duygusal bağ mutluluğun anahtarı olabilir. Güzel duygulara kapılmaya hazır olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...