20 Nisan Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün iş hayatında sezgilerine güvenebilirsin. Çoğu zaman mantık odaklı ve rasyonel verilere dayanan adımlar atmayı tercih etsen de bu aralar içgüdülerinden güç alabilirsin. Rüyalar, sezgiler ve iç sesinden beslenerek hayata dair stratejiler belirleyebilirsin.

Açıkçası gökyüzünde Mars ile Neptün arasındaki üçgen açının meydana geldiği bugün, sezgilerin sana doğru yolu gösterecektir. Hatta uzun zamandır aksiyom almayı hayal etiğin konularda cesaretlenmeni de sağlayacaktır. İlk adımı atmanı, kararsızlık ve belirsizliklerden kurtulmanı sağlayan bu süreçte ileriye odaklan.

Geleceğin için önüne bakıyorsun madem, işin içine bir de aşk katalım! Zira aşka yürümeye de hazır gibisin... Sana kendini özel hissettiren kişiye karşı boş değilsin, belli! Ama henüz ona aşkını itiraf etmek için erken olduğunu düşünüyorsan, yanılıyorsun. Fazla naz aşık usandırır, kalbindekini dile getirme vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...