21 Nisan Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün grupla yapılan çalışmalarda ön planda olmalısın. Zira ekip içinde kendini çok daha kolay bir şekilde gösterebilir, sanatsal yaratıcılığın ve pratik çözümleri ile kontrolü eline alabilirsin. İş hayatında her zamankinden çok daha etkili, başarılı ve dikkat çekici olacağın bir güne başlıyoruz. Hatta haftanın böyle geçeceğini söylemek çok daha doğru olacaktır.

Kontrolü eline aldığın tek yer iş de olmayacak üstelik! Aile içinde de daha fazla söz sahibi olacak, zaman zaman ebeveynlerinin de çocuklarının da kararlarına müdahale edeceksin. Bu sayede hane içinde düzeni sağlayacağını da eminiz. Aile içinde kuracağın bu yeni düzen ile bir süredir yaşadığınız anlaşmazlıkları da çözebilirsin.

Bekar İkizler burçları için biraz da aşktan söz edelim! Bu aralar arkadaşlıkla başlayan ilişkiler aşka dönebilir. Başlangıçta soğukkanlı ve zekice adımlarla yönetilen flörtler ise kalıcı aşkların habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…