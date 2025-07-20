21 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, haftanın ilk gününde enerjini tazele! Çünkü günlük tempon oldukça yoğun olacak. Mars ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, bir dönüşüm rüzgarı estiriyor hayatında. İş hayatın, sağlığın ve ekip içindeki rollerin konusunda değişimler seni bekliyor.

Görünen o ki bu pazartesi günü, belki de bir süredir üzerine eğilmediğin, yarım kalan işlerin yeniden gündemine gelebilir. Bu işleri ertelemek yerine hemen üzerine git, çünkü bu işlerin arkasından gelecek olan diğer yükler seni yavaşlatabilir. Bu süreçte, yeni bir düzene geçiş yapmak için disiplinli olman da gerekecek, unutma.

Aşk hayatına gelirsek, beklentilerini sadeleştirmenin zamanı geldi. Kafanı karıştıran, belirsizlik yaratan flörtlerini netleştir. Ancak bu süreçte kalbini sertleştirme. Aşk, her zaman olduğu gibi, yine kalbinin kapısını çalacak. Sadece doğru kişiye kapıyı açmaya odaklan. Böylece hayatın her alanında olduğu gibi aşkta da netlik, seni daha huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…