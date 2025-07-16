17 Temmuz Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin için biraz karmaşık olabilir. Zihninde uçuşan yüzlerce fikir, karar vermeni zorlaştırabilir. Üstelik gezegenlerin en hızlısı ve senin yönetici gezegenin olan Merkür, durağan konumda. Bu durum, senin gibi iletişim odaklı bir burcu daha da zorlar. Kendini ifade etmekte zorlanabilir, anlatmak istediklerinle söylediklerin arasında bir uçurum oluşabilir. Bu yüzden bugün, iş hayatında sözlü diyaloglardan ziyade yazılı ifadelere yönelmek daha iyi bir seçenek olabilir.

Söz konusu kariyerin olduğunda, geçmişten bir konu tekrar karşına çıkabilir. Belki de çoktan unutulduğunu düşündüğün bir proje, yeniden gündeme gelebilir. Bu durumda, iş arkadaşlarından gelen önerilere hemen atlamak yerine bir adım geri çekilip durumu değerlendirmen daha faydalı olabilir. Unutma, bazen geriye dönmek ileri gitmenin en akıllıca yoludur.

Aşk hayatında ise eski bir karşılaşmanın anısı, zihninde dolaşabilir. Belki de yeni biriyle yaşayacağın bir deneyim, seni geçmişe götürebilir. Bugün hislerine kulak ver, ne hissediyorsan onu tamamen yaşa. İçinden geçen duyguların sana anlatmak istediklerini dinle, belki de bu duyguların rehberliğinde yeni bir yol bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…